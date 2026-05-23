Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /வார ராசிபலன் (மே 25-31): மேஷம் முதல் மீனம் வரை... யாருக்கு எப்படி இருக்கும்? முழு ராசிபலன் இதோ

வார ராசிபலன் (மே 25-31): மேஷம் முதல் மீனம் வரை... யாருக்கு எப்படி இருக்கும்? முழு ராசிபலன் இதோ

Written BySripriya SambathkumarUpdated bySripriya Sambathkumar
Published: May 23, 2026, 11:35 AM IST|Updated: May 23, 2026, 11:35 AM IST

Weekly Horoscope May 25 to May 31: வரும் வாரம் எந்த ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்? எந்த ராசிக்கு அதிக நன்மைகள் ஏற்படும்? யார் பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்வார்கள்? மேஷம் முதல் மீனம் வரை அனைத்து ராசிகளுக்குமான வார ராசிபலனை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Vaara Rasi Palan May 25 to May 31: மே 25 முதல் 31, 2026 வரையிலான வரும் வாரம், பல ராசிக்காரர்களுக்கு தொழில் மற்றும் நிதி சார்ந்த விஷயங்களில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களைக் கொண்டுவரக்கூடும். மேஷ ராசிக்காரர்கள் தங்கள் செலவுகளைக் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்க வேண்டியிருக்கும். அதே வேளையில் மிதுன மற்றும் சிம்ம ராசிக்காரர்கள் தொழில் ரீதியாக வெற்றியை அதிக வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். சில ராசிக்காரர்கள் இந்த வாரம் திடீர் நிதி ஆதாயங்களை அனுபவிக்கக்கூடும்; அதே சமயம் மற்றவர்கள் தங்கள் உறவுமுறைகளில் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டியிருக்கும்.

Vaara Rasi Palan: Aries1/13

வார ராசிபலன்: மேஷம்

மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு, இந்த வாரம் கலவையான பலன்களைத் தரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த வாரம் முழுவதும் சூழ்நிலைகளில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களை நீங்கள் காண்பீர்கள். இந்த வாரம் அதிகப்படியான செலவுகளுடன் தொடங்கும். உங்கள் பட்ஜெட்டை மீறி, சில குறிப்பிட்ட பொருட்களுக்காக நீங்கள் திடீரென அதிக செலவு செய்ய நேரிடலாம். உங்கள் வருமானத்தை விட செலவுகள் அதிகரிக்கும் பட்சத்தில், உங்கள் நிதித் திட்டம் தடம் புரளக்கூடும். வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கும் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். வாழ்வில் அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் இருக்கும். வீட்டில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும்.

Vaara Rasi Palan: Taurus2/13

வார ராசிபலன்: ரிஷபம்

ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு, இந்த வாரம் கணிசமான ஏற்ற இறக்கங்கள் நிறைந்ததாக அமைய வாய்ப்புள்ளது. இந்த ராசிக்காரர்கள் இந்த வாரம் விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளை மீறுவதைத் கண்டிப்பாகத் தவிர்க்க வேண்டும். அவ்வாறு செய்யத் தவறினால், நிதி நெருக்கடியுடன் சேர்த்து பொது அவமானத்தையும் சந்திக்க நேரிடலாம். தேவையற்ற பயணங்கள் மற்றும் அதிகப்படியான உடல் உழைப்பு காரணமாக உங்கள் மனம் அமைதியற்றதாகவோ அல்லது சோர்வுற்றதாகவோ இருக்கக்கூடும். உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை. உங்கள் மேலதிகாரிகளிடமிருந்து நீங்கள் எதிர்பார்த்த அளவு ஒத்துழைப்பும் ஆதரவும் கிடைக்காமல் போகலாம்.

Vaara Rasi Palan: Gemini3/13

வார ராசிபலன்: மிதுனம்

மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு, இந்த வாரம் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். கிரக பெயர்ச்சிகளின் தாக்கத்தால், நிதி ரீதியாக வலிமை பெறுவீர்கள். இந்த வாரத்தின் பெரும்பகுதியை நீங்கள் மகிழ்ச்சியாகக் கழிப்பதிலும், உங்கள் அன்புக்குரியவர்களுடன் களிப்புடன் இருப்பதிலும் செலவிடுவீர்கள். இந்தக் காலகட்டத்தில், நண்பர்கள் அல்லது குடும்பத்தினருடன் சுற்றுலா அல்லது வெளியூர் பயணம் செல்வதற்கான திடீர் திட்டம் ஒன்று நிறைவேறக்கூடும். நீங்கள் உயர்கல்வி பயில முயற்சி செய்து கொண்டிருந்தால், அது தொடர்பான ஒரு நற்செய்தியை இந்த வாரம் நீங்கள் பெறக்கூடும். வெளிநாடுகளில் தொழில் அல்லது வியாபாரம் செய்து வருபவர்கள், குறிப்பிடத்தக்க வெற்றியையோ அல்லது நிதி ஆதாயங்களையோ அனுபவிக்க வாய்ப்புள்ளது. 

Vaara Rasi Palan: Cancer4/13

வார ராசிபலன்: கடகம்

கடக ராசியைச் சேர்ந்தவர்கள் இந்த வாரம் தங்கள் பணிகளை முழு ஆற்றலுடனும் உற்சாகத்துடனும் மேற்கொள்வார்கள். கிரக மாற்றங்களால் இந்த வாரம் சாதகமான நன்மைகள் கிடைக்கக்கூடும். குறிப்பாக, குறிப்பிட்ட திட்டங்களில் நீங்கள் செலுத்திய கடின உழைப்பும் முயற்சியும் நேர்மறையான விளைவுகளைத் தரும். வணிகத் துறையில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு சிரமங்கள் நீங்கும். மேலும், உங்கள் தினசரி வருமானம் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. அலுவலக பணிகளில் உள்ளவர்களுக்கு ஊதிய உயர்வும், பதவி உயர்வும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. குழந்தைகள் மூலம் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். இக்காலகட்டத்தில், நிலம், சொத்து அல்லது வாகனங்களை வாங்குவது அல்லது விற்பது தொடர்பான உங்கள் விருப்பங்கள் நிறைவேறும்.

Vaara Rasi Palan: Leo5/13

வார ராசிபலன்: சிம்மம்

சிம்ம ராசியினருக்கு, இந்த வாரம் வெற்றிக்கு வழிவகுக்கும் புதிய வாசல்களைத் திறக்கும் வாரமாக அமையும். ஒரு குறிப்பிட்ட திட்டம் வெற்றிபெற நீங்கள் நீண்ட காலமாக காத்திருந்திருந்தால், இந்த வாரம் ஒரு செல்வாக்கு மிக்க நபரின் உதவியுடன் அதிலுள்ள தடைகள் நீக்கப்பட்டு, அப்பணி நீங்கள் விரும்பியபடியே நிறைவடையும். உங்கள் தினசரி வருமானத்தில் ஏற்படும் உயர்வு, உங்கள் நிதி சார்ந்த கவலைகளைப் பெருமளவில் போக்கும். இந்த வாரம், உங்கள் தொழில் மற்றும் வணிகம் ஆகிய இரண்டும் மிக வேகமாக முன்னேறுவதை நீங்கள் காண்பீர்கள். நீங்கள் திட்டமிட்ட பணிகள் அனைத்தும் குறித்த நேரத்தில், நீங்கள் விரும்பியபடியே நிறைவடைவதால், நீங்கள் தனித்துவமான உற்சாகத்துடனும் நேர்மறை உணர்வுடனும் திகழ்வீர்கள்.

Vaara Rasi Palan: Virgo6/13

வார ராசிபலன்: கன்னி

கன்னி ராசியைச் சேர்ந்தவர்கள், இந்த வாரம் தாங்கள் திட்டமிட்ட பணிகளைச் செயல்படுத்த முயலும்போது எதிர்பாராத சிரமங்களைச் சந்திக்க நேரிடலாம். வாரத்தின் தொடக்கத்தில், சிறிய விஷயங்களைக் கையாள்வதற்குக் கூட நீங்கள் கூடுதல் முயற்சியையும் கடின உழைப்பையும் செலுத்த வேண்டியிருக்கலாம். இக்காலகட்டத்தில், உங்கள் ஆற்றல், நேரம் மற்றும் நிதியைச் சிக்கனத்துடனும் கவனத்துடனும் நிர்வகிப்பது விவேகமான செயலாக இருக்கும். நீங்கள் தற்போது வேலைவாய்ப்பைப் பெற முயற்சி செய்து கொண்டிருந்தால், அதற்காக இன்னும் சிறிது காலம் காத்திருக்க வேண்டியிருக்கலாம். ஊதிய அடிப்படையில் பணிபுரிபவர்கள், ஒரு குறிப்பிட்ட பணி தொடர்பாக விமர்சனங்களைச் சந்திக்க நேரிடலாம். உங்கள் தொழில் துறையில் மாற்றம் செய்ய நீங்கள் ஆலோசித்துக்கொண்டிருந்தால், எந்தவொரு முடிவையும் அவசரமாகவும், உணர்ச்சிகளின் அடிப்படையிலும் மட்டும் எடுக்காமல் இருப்பதை உறுதிப்படுத்திக்கொள்ளுங்கள்.

Weekly Horoscope: Libra7/13

வார ராசிபலன்: துலாம்

துலாம் ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, இந்த வாரம் சில ஏற்ற இறக்கங்கள் நிறைந்ததாக அமையக்கூடும். வாழ்க்கையின் பல்வேறு துறைகளில் சிரமங்களைச் சந்தித்தாலும், இறுதியில் அனைத்தும் உங்களுக்குச் சாதகமாகவே அமையும். இந்த வாரம், பணியில் இருப்பவர்கள் கூடுதல் பணிச்சுமையை எதிர்கொள்வார்கள். வாரத்தின் முதல் பாதியில், வேறொருவர் செய்த தவறுக்கான விளைவுகளை நீங்கள் சுமக்க நேரிடலாம். துலாம் ராசியினர் இந்த வாரம் தங்கள் பெருகிவரும் ஆசைகளையும் தேவைகளையும் கட்டுப்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும். உங்கள் தொழிலில் ஏதேனும் பெரிய மாற்றம் அல்லது முதலீடு செய்ய நீங்கள் திட்டமிட்டிருந்தால், அதைச் செயல்படுத்துவதற்கு முன் உங்கள் நலம் விரும்பிகளின் ஆலோசனையைத் தவறாமல் பெற வேண்டும். துலாம் ராசியினர் இந்த வாரம் தங்கள் அன்றாட நடைமுறைகள் மற்றும் உணவுப் பழக்கவழக்கங்களில் சிறப்பு கவனம் செலுத்த வேண்டும். மேலும், வாகனங்களை ஓட்டும்போது மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும்.

Weekly Horoscope: Scorpio8/13

வார ராசிபலன்: விருச்சிகம்

விருச்சிக ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, இந்த வாரம் கலவையான பலன்களைத் தரக்கூடியதாக அமையும். இந்த வாரம் முழுவதும், குழப்பமான அல்லது முடிவெடுக்க முடியாத நிலையில் இருக்கும்போது எந்தவொரு முக்கிய முடிவையும் எடுப்பதைத் தவிர்க்க வேண்டும். இல்லையெனில், நீங்கள் கணிசமான நிதி இழப்புகளைச் சந்திக்க நேரிடலாம். பணியில் இருப்பவர்கள், தங்கள் பணிச்சூழலில் மேலதிகாரிகள் மற்றும் கீழ்நிலை ஊழியர்கள் ஆகிய இருவருடனும் இணக்கமான உறவைப் பேணுவது மிகவும் விவேகமான செயலாகும். வாரத்தின் நடுப்பகுதியில், கிரக பெயர்ச்சிகளின் தாக்கத்தால், உங்கள் பணி சார்ந்த பொறுப்புகளில் நீங்கள் சற்று கவனக்குறைவாகச் செயல்படக்கூடும். இக்காலகட்டத்தில், எந்தவொரு பணியையும் தொடங்குவதற்கு முன், எது சரி எது தவறு என்பதை நீங்கள் கவனமாகச் சீர்தூக்கிப் பார்க்க வேண்டும். அவ்வாறு செய்யத் தவறினால், நிதி இழப்பு மட்டுமல்லாமல், பொதுவெளியில் அவமானத்தையும் சந்திக்க நேரிடலாம்.

Weekly Horoscope: Sagittarius9/13

வார ராசிபலன்: தனுசு

தனுசு ராசியில் பிறந்தவர்கள், குறிப்பிட்ட இலக்குகளை அடைவதற்காக இந்த வாரம் சில சமரசங்களைச் செய்துகொள்ள வேண்டிய சூழல் ஏற்படலாம். இந்த வாரம், இரண்டு அடிகள் முன்னேறிச் செல்வதற்காக நீங்கள் ஒரு அடி பின்வாங்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டாலும், அதைச் செய்யச் சிறிதும் தயங்காதீர்கள். குறிப்பாக, உங்களுக்கு ஏதேனும் சட்டரீதியான தகராறு அல்லது நீதிமன்ற வழக்கு நிலுவையில் இருந்தால், இந்த அறிவுரை மிகவும் பொருந்தும். பேச்சுவார்த்தை அல்லது இணக்கமான உரையாடல்கள் மூலம் அந்தப் பிரச்சினையைத் தீர்த்துக்கொள்ள ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தால், அந்த நல்வாய்ப்பை நழுவவிடாமல் பயன்படுத்திக்கொள்ளுங்கள். உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும். எனினும், உனவில் கவனம் தேவை.

Weekly Horoscope: Capricorn10/13

வார ராசிபலன்: மகரம்

மகர ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, இந்த வாரம் ஏற்ற இறக்கங்கள் நிறைந்ததாக அமையும். கிரக பெயர்ச்சிகளின் தாக்கத்தால் மகிழ்ச்சியான தருணங்களும், வருத்தமான தருணங்களும் மாறி மாறி வரும். நீங்கள் தொழில் துறையில் ஈடுபட்டிருந்தால், சந்தையில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களை அல்லது ஏற்ற இறக்கங்களைச் சந்திக்க நேரிடும். இந்த வாரம் முழுவதும், உங்கள் செலவுகள் அதிகரிக்கும் வேகத்திற்கு ஈடுகொடுக்கும் வகையில் உங்கள் வருமானம் அதிகரிக்கவில்லை என்ற உணர்வு உங்களுக்கு அடிக்கடி ஏற்படலாம். இந்த வாரம் எதிர்காலத்தில் லாபகரமான தொழில்களில் ஈடுபடுவதற்கான வாய்ப்புகள் உங்களுக்குக் கிடைக்கும். நீங்கள் *விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம்* பாராயணம் செய்வது நன்மை பயக்கும்.

Weekly Horoscope: Aquarius11/13

வார ராசிபலன்: கும்பம்

கும்ப ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, வரும் வாரம் நல்ல அதிர்ஷ்டத்தைக் கொண்டுவரும் வாரமாக அமையும். இந்த வாரம் முழுவதும், நீங்கள் திட்டமிட்டிருந்த அனைத்துப் பணிகளும் குறித்த நேரத்தில், நீங்கள் விரும்பியபடியே நிறைவடையும் வாய்ப்புள்ளது. வாரத்தின் தொடக்கத்தில், உங்கள் தொழில் அல்லது வியாபாரம் தொடர்பான, நீங்கள் நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்திருந்த ஒரு நல்ல செய்தி உங்களுக்கு வந்து சேரும். பணி இடத்தில் ஊதிய உயர்வும், பதவி உயர்வும் கிடைக்கும். குழந்தைகளால் நல்ல செய்திகள் வரும். உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும். அரசுத் துறையுடன் தொடர்புடையவர்கள் அல்லது அதிகாரப் பதவிகளில் இருப்பவர்களின் உதவியுடன், நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் இருந்த உங்கள் பணிகள் அனைத்தும் வெற்றிகரமாக நிறைவடையும்.

Weekly Horoscope: Pisces12/13

வார ராசிபலன்: மீனம்

மீன ராசியில் பிறந்தவர்கள், வரும் வாரம் தங்கள் பணிகளில் சில தடைகளைச் சந்திக்க நேரிடலாம். வாரத்தின் தொடக்கத்தில், நீங்கள் திட்டமிட்டிருந்த பணிகளில் ஏற்படும் இடையூறுகள் காரணமாக உங்கள் மன உற்சாகம் சற்று குறையக்கூடும். இக்காலகட்டத்தில், உங்கள் உறவினர்கள் அல்லது நெருங்கிய அன்பர்களிடமிருந்து நீங்கள் எதிர்பார்த்த ஆறுதலோ அல்லது ஆதரவோ கிடைக்காத நிலை ஏற்படலாம். வாரத்தின் முற்பகுதியில், உங்கள் தொழில்முறை கடமைகள் நிமித்தமாக நீங்கள் நீண்ட தூரப் பயணம் மேற்கொள்ள வேண்டிய சூழல் உருவாகலாம். மீன ராசியினர் பயணம் மேற்கொள்ளும்போது மிகுந்த விழிப்புணர்வுடன் இருக்க வேண்டும். வாகனங்களை ஓட்டும்போது கூடுதல் எச்சரிக்கையுடன் செயல்படுவது அவசியம். இந்த வாரம் குழந்தைகள் மூலம் மகிழ்ச்சி உண்டாகும்.பணியிடத்தில் சாதகமற்ற சூழல்களை எதிர்கொள்ள நேரிட்டால், பணிபுரிபவர்கள் இந்த வாரத்தில் தங்கள் தொழில்சார் துறையில் ஏதேனும் மாற்றங்களைச் செய்வது குறித்துச் சிந்திக்கக்கூடும். இருப்பினும், அவர்கள் அத்தகைய முடிவுகளை அவசரத்திலோ அல்லது கோபத்திலோ எடுப்பதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.

Disclaimer13/13

பொறுப்பு துறப்பு

இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

Tags:
Weekly Horoscope
Zodiac Signs
Astrology
Rasi Palan
horoscope

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
புதுச்சேரி மக்களே அலர்ட்! மே 25 இந்த பகுதிகளில் 4 மணி நேரம் மின்தடை, முழு லிஸ்ட் இதோ

புதுச்சேரி மக்களே அலர்ட்! மே 25 இந்த பகுதிகளில் 4 மணி நேரம் மின்தடை, முழு லிஸ்ட் இதோ

Puducherry37 min ago
2

என்ன காரணத்திற்காக விராட் கோலி டிராவிஸ் ஹெட்டிற்கு கைகொடுக்கவில்லை?

Travis Head1 hr ago
3

Tecno Pova 8 அதிரடி டிசைனுடன் இந்தியாவில் அறிமுகம்: மாஸ் பேட்டரி, கிளாஸ் கேமரா!

Tecno Pova 81 hr ago
4

தமிழக மருத்துவத் துறையில் புதிய வேலைவாய்ப்பு 2026: உடனே விண்ணப்பியுங்கள்!

Recruitment1 hr ago
5

ரூ.1000 உதவித் தொகை அறிவிப்பு.. இளைஞர்களுக்கு விஜய்யின் ஜாக்பாட் அறிவிப்பு

TN Government1 hr ago