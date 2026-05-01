வார ராசிபலன் (மே 4 - 10): மேஷம் முதல் மீனம் வரை... யாருக்கு ஜாலி, யாருக்கு டெபாசிட் காலி?

Weekly Horoscope May 4 to May 10: மே மாதம் முதல் வாரம் ஜோதிட ரீதியாக மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கும். இந்த வாரம் அதிக நன்மைகள் யாருக்கு? யார் பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்வார்கள்?
Vaara Rasi Palan May 4 to May 10: மே 4 முதல் மே 10 வரையிலான வரும் வாரம் ஜோதிட ரீதியாக யாருக்கு எப்படி இருக்கும்? மேஷம் முதல் மீனம் வரை அனைத்து ராசிகளுக்குமான வார ராசிபலனை இங்கே காணலாம்/
மேஷம்: கிரக பெயர்ச்சிகளின் தாக்கத்தால் வரும் வாரம் மேஷ ராசியில் பிறந்தவர்கள் நல்ல ஆரோக்கியத்தை அனுபவிப்பார்கள். தொழில் மற்றும் வணிகம் சார்ந்த கண்ணோட்டத்தில், சூழல் சாதகமாகவே இருக்கும். வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கும் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். வாழ்வில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் இருக்கும். பயணங்கள் மேற்கொள்ளும் வாய்ப்பு உள்ளது. நிலுவையில் உள்ள பல பணிகள் வெற்றிகரமாக நிறைவுபெறும். இக்காலகட்டத்தில், ஆன்மீக மற்றும் மதச் செயல்பாடுகளில் உங்களுக்கு மிகுந்த ஈடுபாடு ஏற்படும்.
ரிஷபம்: ரிஷப ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, இந்த வாரம் மிகவும் சுபமான வாரமாக அமையும். தொழில்முறை சார்ந்த விஷயங்களில் நீங்கள் முன்னேற்றத்தைக் காண்பீர்கள். நிதி சார்ந்த விவகாரங்கள் சீராக நடைபெறும். மனக்கவலைகள் அனைத்தும் நீங்கும். பாதியில் நின்ற பணிகள் அனைத்தும் முழுமையாக நிறைவுபெறும். புனித யாத்திரைகளை மேற்கொள்ளும் வாய்ப்பும் உள்ளது. நீண்ட காலமாக வெளிநாட்டில் உங்கள் தொழில் அல்லது வணிகத்தை அமைத்துக்கொள்ள நீங்கள் முயற்சி செய்து வந்திருந்தால், இக்காலகட்டத்தில் அந்த முயற்சியில் நீங்கள் குறிப்பிடத்தக்க வெற்றியைப் பெறுவீர்கள்.
மிதுனம்: மிதுன ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, வாரத்தின் தொடக்கம் எதிர்பார்த்த அளவு சாதகமாக இல்லாமல் இருக்கலாம். வாரத்தின் ஆரம்பம் கடின உழைப்பையும் மிகுந்த கவனத்தையும் கோருவதாக அமையும். உங்கள் தொழில் மற்றும் பணியிடத்தில் நீங்கள் மேற்கொள்ளும் முயற்சிகளுக்கான பலன்களை நிச்சயம் அறுவடை செய்வீர்கள். உங்களுக்கு வர வேண்டிய நிலுவைத் தொகைகள் அல்லது பாக்கிப் பணங்கள் வசூலாகும் வாய்ப்பும் உள்ளது. அசையாச் சொத்துக்களை வாங்குவதற்கு இது ஒரு மிகச்சிறந்த நேரமாகும்.
கடகம்: கடக ராசியில் பிறந்தவர்கள் இந்த வாரத்தின் தொடக்கத்தில் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும். மேலும் சச்சரவுகளைத் தவிர்க்க வேண்டும். நிதி சார்ந்த விஷயங்களில் மிகுந்த கவனத்துடன் செயல்படவும். உடல் ரீதியான காயங்கள் ஏற்படாமல் தங்களைப் பாதுகாத்துக்கொள்ளவும். வாரத்தின் இறுதியில், சற்று அமைதியற்ற சூழல் ஒன்று ஏற்படக்கூடும். உங்கள் மனம் அமைதியற்று காணப்படும். அறியாத அச்சங்கள் உங்களை வாட்டக்கூடும். இருப்பினும், குடும்பத்தினரின் ஆதரவும் அன்பும் உங்களுக்குத் துணையாக நிற்கும். உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கை இனிமையாக அமையும். புதிய வாய்ப்புகளும் உங்களைத் தேடி வரும்.
சிம்மம்: சிம்ம ராசியினர் இந்த வாரம் தங்கள் உடல்நலனில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும். சட்ட ரீதியான விவகாரங்கள் அல்லது நீதிமன்ற வழக்குகள் எதிலாயினும் நீங்கள் வெற்றியடைவீர்கள். உங்கள் மேலதிகாரிகளின் ஆசியும் ஆதரவும் உங்களுக்குக் கிடைக்கும். வாரத்தின் தொடக்கத்தில் எவ்வித முதலீடுகளையும் செய்வதைத் தவிர்ப்பது நல்லது. மற்றபடி, வாரத்தின் பிற அம்சங்கள் அனைத்தும் நம்பிக்கையளிப்பதாகவே உள்ளன. வாரத்தின் நடுப்பகுதியில், உங்கள் தொழில் மற்றும் வணிக வாய்ப்புகள் வலுப்பெறும். உங்கள் அன்புக்குரியவர்கள் உங்களுக்குத் துணையாக நின்று, தங்களின் முழு ஆதரவை வழங்குவார்கள்.
கன்னி: கன்னி ராசியினர் தேவையற்ற மன உளைச்சல் மற்றும் மனச்சோர்வு உணர்வுகளிலிருந்து விலகி இருக்கக் கடுமையாக முயல வேண்டும். வாரத்தின் நடுப்பகுதியில் சூழல் உங்களுக்குச் சாதகமாக மாறி, நல்ல திருப்பங்களை ஏற்படுத்தும். நீண்ட நாட்களாக முடிக்கப்படாமல் நிலுவையில் இருந்த பணிகள் அனைத்தும் முடிவடையும். ஒட்டுமொத்தமாகப் பார்க்கையில், இந்த வாரம் உங்களுக்குப் பல்வேறு விதமான அனுபவங்களின் கலவையாக அமையும். குழந்தைகள் மூலம் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும். வாழ்வில் மகிழ்ச்சியும், அமைதியும் இருக்கும்.
துலாம்: துலாம் ராசியினருக்கு இந்த வாரம் மிகவும் மங்களகரமான வாரமாக அமையும். உங்கள் பணி சார்ந்த கடமைகள் மற்றும் தொழில்முறைப் பொறுப்புகளில் நீங்கள் மிகவும் மும்முரமாகச் செயல்படுவீர்கள். உங்கள் நிதி நிலைமை மிகவும் வலுவாக இருக்கும். பண வரவு தடையின்றித் தொடர்ந்து வந்துகொண்டே இருக்கும். நீங்கள் மேற்கொள்ளும் பயணங்கள் அனைத்தும் உங்களுக்குப் பயனுள்ளதாகவும் லாபகரமானதாகவும் அமையும். குழந்தைகள் மூலம் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். உங்கள் பணியிடத்தில் நீங்கள் பாராட்டுகளைப் பெறுவீர்கள்.
விருச்சிகம்: வரும் வாரம் விருச்சிக ராசியினருக்குச் சாதகமான வாரமாக அமையும். உங்கள் பணிகள் மற்றும் திட்டங்கள் அனைத்தும் வெற்றிகரமாக நிறைவடையும். உங்கள் வேலை அல்லது தொழிலில் நீங்கள் வெற்றியை அடைவீர்கள். வாரத்தின் நடுப்பகுதியில், நிலம், வீடு அல்லது வாகனம் வாங்குவதற்கான யோகம் உண்டாகும். கிரக மாற்றங்களின் தாக்கத்தால் நன்மை நடக்கும்.
தனுசு: வரும் வாரம் தனுசு ராசியினருக்குக் கலவையான பலன்களைத் தரும் வாரமாக அமையும். நீங்கள் சில மனக்கவலைகளைச் சந்திக்க நேரிடலாம். உங்கள் தொழில் மற்றும் வேலைவாய்ப்புக்கான வாய்ப்புகள் சிறப்பாக இருக்கும். மேலும், நிதி ஆதாயங்களையும் நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம். இருப்பினும், வாய் மற்றும் பல் சார்ந்த உடல்நலப் பிரச்சினைகளால் நீங்கள் பாதிக்கப்படக்கூடும். வாரத்தின் தொடக்கத்தில், உணர்ச்சிவசப்பட்டு எந்தவொரு முக்கிய முடிவுகளையும் எடுப்பதைத் தவிர்க்கவும். உங்கள் படிப்புக்காகச் சிறிது நேரத்தை ஒதுக்குங்கள்.
மகரம்: கிரக பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தால் இந்த வாரம், நீங்கள் குடும்பத்தில் கருத்து வேறுபாடுகள், பணியிடச் சிக்கல்கள் மற்றும் சில உடல்நலம் சார்ந்த பிரச்சினைகளைச் சந்திக்க நேரிடலாம். உங்கள் தொழில் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு சார்ந்த முன்னேற்றம் நேர்மறையான பாதையிலேயே பயணிக்கும். இருப்பினும், நிதி சார்ந்த பரிவர்த்தனைகளில் ஈடுபடும்போது மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் செயல்படவும். உங்கள் தனிப்பட்ட மற்றும் தொழில்முறை வாழ்க்கைகள் இரண்டிலும் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
கும்பம்: கும்ப ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு இந்த வாரம் மிகவும் மங்களகரமானதாகக் கருதப்படுகிறது. ஒரு புதிய வேலையையோ அல்லது தொழில் பாதையையோ தொடங்குவதற்கு இது ஒரு மிகச் சிறந்த தருணமாகும். இந்த வாரத்தில் தேவையற்ற கவலைகள் அனைத்தும் முடிவுக்கு வரும். உடல்நலம், குடும்ப வாழ்க்கை மற்றும் தொழில் சார்ந்த விவகாரங்கள் அனைத்தும் சீராக நடைபெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. உடல்நலம் சார்ந்த விஷயங்களில், உங்களுக்குச் சிறிய அளவிலான உடல் அசதி அல்லது எரிச்சல் ஏற்படக்கூடும்.
மீனம்: மீன ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு இந்த வாரம் மிகவும் சாதகமானதாக அமையவிருக்கிறது. உங்கள் தொழில் வாழ்க்கையில் நீங்கள் வெற்றியை அடைவதுடன், நிதி சார்ந்த நன்மைகளையும் பெறுவீர்கள். நிலுவையில் உள்ள பணிகள் அனைத்தும் இந்த வாரத்தில் முழுமையாக நிறைவுபெறும். உங்கள் உடல்நலத்தில் உரிய அக்கறை எடுத்துக்கொள்வது அவசியம். வாரத்தின் நடுப்பகுதியில் உங்கள் நிதி நிலைமை மிகவும் வலுவாக இருக்கும். வாரத்தின் இறுதி வரையிலும் உங்கள் தொழில் மற்றும் வியாபார நிலைமைகள் தொடர்ந்து சாதகமாகவே இருக்கும்.
