வார ராசிபலன்: வரும் வாரம் ‘இந்த’ 5 ராசிகளுக்கு செம அதிர்ஷ்டம்! யாருக்கு தெரியுமா?

Weekly Horoscope Tamil November 10th To 16th : வாரும் வாரம், எந்தெந்த ராசிகளுக்கெல்லாம் அதிர்ஷ்டம் அடிக்கப்போகிறது என்பதை இங்கு வார ராசிபலனாக பார்க்கலாம். இதோ முழு விவரம்!
Weekly Horoscope Tamil November 10th To 16th : ராசிகளுக்கான சில ஜாதக கணிப்புகளை வைத்து, ஒவ்வொருவருக்கான நாளும் அமையும். அந்த வகையில், தற்போது ஒவ்வொரு ராசிக்கான ஜாதக கணிப்புகளும் வெளியாகி இருக்கிறது. அவை என்னென்ன என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் வேலை வாய்ப்பில் உயர வாய்ப்பு கிடைக்கும். உறவில் சில சிக்கல்கள் ஏற்படலாம், ஆனால் நீங்களும் உங்கள் துணையும் அதை கடந்து வந்து விடுவீர்கள். பண விரயத்தை தவிர்க்கவும், உடல் நலனில் கவனம் செலுத்தவும்.
ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் வெற்றிகரமான வாரமாக அமையும். நீங்கள் நினைவில் வைத்துக்கொள்ளும் பல நல்ல தருணங்கள் அமையும். உங்கள் துணை மீது காதல் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. பண விரயம் அதிகரிக்கும் வாரம் இது. தேவையற்ற செலவுகளை தவிர்க்கவும்.
மிதுன ராசிக்காரர்கள், தங்கள் தொழில்சார்ந்த வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். இந்த வாரம், உங்கள் எதிர்காலத்தை ஒளிமயமாக்கும் சில விஷயங்கள் நடக்கும். உங்கள் கலைத்திறன் அதிகரிக்கலாம், மன வலிமையுடன் இருக்க வேண்டிய வாரம் இது.
கடக ராசிக்காரர்கள், உங்கள் வருமானத்தை அதிகரிக்க இந்த வாரம் செயல்படுவீர்கள். உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் வீட்டில் உள்ளவர்களுடன் நெருக்கம் ஏற்படும். இந்த வாரம், நீங்கள் பயணத்தை மேற்கொள்ளவும் வாய்ப்புள்ளது.
சிம்ம ராசிக்காரர்கள், தங்கள் கடன் தொகைகளை அடைக்க இந்த வாரம் வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். புது வாய்ப்புகள் பல, கதவை தட்டலாம். நீங்கள் முன்னெடுக்கும் செயல்களால் உங்களுக்கு தன்னம்பிக்கைஉயரலாம். இந்த வாரம் பெரும்பாலும் வெளி உணவுகளை தவிர்க்கவும்.
கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு, சில சொத்துகளை வாங்க எண்ணம் தோன்றலாம். உங்கள் துணையுடன் இணக்கம் அதிகரிக்கும். மனக்குழப்பம் கொஞ்சம் அதிகரிக்கலாம், இதனை சமாளிக்க உங்கள் குடும்பத்தினரும் நண்பர்களும் உடனிருப்பர்.
துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு வேலை பார்க்கும் இடம், நல்ல சூழலாக அமையும். நீங்கள் நெடுநாட்களாக நினைத்த காரியங்கள் வெற்றி பெறும். உங்கள் உடல் நலனில் முன்னேற்றங்கள் ஏற்படலாம். வேலை பளு அதிகரிக்கலாம், தூக்கத்தை முன்னிலைப்படுத்தவும்.
விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு வீட்டில் உள்ள சூழல் பதற்றத்தை கொடுக்கலாம். வேலையில் முன்னேற்றம் ஏற்படும், நிதி நிலை உயரும். தெரியாத விஷயங்கள் பலவற்றை கற்றுக்கொள்வீர்கள். நெகடிவான எண்ணங்களை தவிர்க்கவும், முடிந்தால் ஒரு நெடுந்தூர பயணத்தை மேற்கொள்ளலாம்.
தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் புதுப்புது வாய்ப்புகளை வீட்டு வாசலில் கொண்டு வந்து சேர்க்கும். ஒட்டுமொத்த உடல் நலன் நன்றாக இருக்கும். உங்கள் துணையுடனான நெருக்கம் அதிகரிக்கும். நிதி நிலை சமநிலையில் இருக்கும். முடிந்தளவு உடற்பயிற்சி செய்து உடலை பார்த்துக்கொள்ளவும்.
மகர ராசிக்காரர்களுக்கு, இந்த வாரம் புகழ் வந்து சேரலாம். உங்கள் வாழ்க்கைமுறையில் ஏற்படும் சில மாற்றங்கள் எதிர்காலத்தை தெளிவாக்கலாம். பர்சை காலி செய்யாமல் வைத்துக்கொள்வது நல்லது.
கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் வாழ்வில் முன்னேற வேண்டும் என்று தோன்றலாம். உங்களால் விட்டு வர முடியாமல் இருந்த கடந்த கால பிரச்சனைகள் ஒரு வழியாக விட்டொழியலாம். உங்கள் காதல் வாழ்க்கையில் பலவித முன்னேற்றங்கள் ஏற்படலாம். பார்த்து பார்த்து செலவு செய்வீர்கள், இந்த வாரம் வீட்டில் அதிகமான அமைதி நிலவும்.
மீன ராசிக்காரர்களுக்கு, இந்த வாரம் புத்துணர்ச்சி பெருகும். வாழ்வில் பொறுப்புகள் உயரலாம். உங்கள் துணையுடன் சிறு மனக்கசப்பு ஏற்பட்டாலும், அதனை சமாதானம் செய்து கொள்வீர்கள். இந்த வாரம், ஆன்மிகத்தில் அதிக கவனம் செலுத்துவீர்கள். (பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)