ஆவணி முதல் வார ராசிபலன்: ஆடி போய் ஆவணி வந்தால் டாப்பாய் இருக்கப்போகும் ராசிகள் இவைதான்

Weekly Horoscope: ஆகஸ்ட் 17 முதல் 23 வரையிலான வாரம் மிகவும் சிறப்பம்சம் வாய்ந்தது. ஆகஸ்ட் 17 ஆம் தேதி ஆவணி மாதம் தொடங்கவுள்ளது. ஆவணி முதல் வாரம் ஜோதிட ரீதியாகவும் அதிக முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது.
Vara Rasipalan in Tamil: வார தொடக்கத்தில், அதாவது ஆகஸ்ட் 17 ஆம் தேதி சூரியன் சிம்ம ராசியில் பெயர்ச்சி ஆகவுள்ளார். இது தவிர இன்னும் பல கிரகங்களும் முக்கிய நிலைகளில் உள்ளன. இந்த கிரக நிலைகளின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படும். சில ராசிகளுக்கு அபரிமிதமான அதிர்ஷ்டமும் சில ராசிகளுக்கு பிரச்சனைகளும் ஏற்படும். மேஷம் முதல் மீனம் வரை அனைத்து ராசிகளுக்குமான வார ராசிபலனை (ஆகஸ்ட் 17 முதல் ஆகஸ்ட் 23 வரை) இந்த பதிவில் காணலாம்.
மேஷம்: மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு புதிய முயற்சிகளைத் தொடங்கவும், இலக்குகளை உறுதியுடன் தொடரவும் இதுவே சரியான நேரம். அலுவலக பணிகளில் வெற்றி கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் லாபம் அதிகரிக்கும். வேலை தேடும் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். இந்த வாரம் நன்றாக இருக்கும்.
ரிஷபம்: ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு தனிப்பட்ட வளர்ச்சி மற்றும் சாகசத்திற்கான வாய்ப்புகள் காத்திருக்கின்றன. ஆகையால், இந்த தருணத்தை அசைக்க முடியாத உறுதியுடன் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். ஊதிய உயர்வும், பதவி உயர்வும் கிடைக்கும்.
மிதுனம்: கிரக மாற்றங்கள் காரணமாக அதிர்ஷ்டத்தின் ஆதரவு முழுமையாக கிடைக்கும். பெரிய வெற்றிகளை காண ஆபத்துக்களை எடுக்க வேண்டிய நேரம் இது. புதுமையான யோசனைகள் மற்றும் படைப்பாற்றல் உங்கள் வாழ்க்கையில் கூட்டத்திலிருந்து உங்களை தனித்து நிற்க வைக்கும். முயற்சிக்கு ஏற்ற பலன்கள் கிடைக்கும்.
கடகம்: கடக ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் கிரக நிலைகள் சாதகமாக உள்ளன. ஆசைகள் நிறைவேறும். குடும்பத்துடன் மகிழ்ச்சியான பொழுதை கழிப்பீர்கள். நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களின் முழுமையான ஆதரவு கிடைக்கும். படிப்பில் நாட்டம் அதிகரிக்கும். அலுவலக பணிகளில் உள்ளவர்களுக்கு ஊதிய உயர்வும் பதவி உயர்வும் கிடைக்கும். மேல் அதிகாரிகள் மற்றும் சக ஊழியர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும்.
சிம்மம்: சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். பணியிடத்தில் உங்கள் செல்வாக்கு அதிகரிக்கும். வேலை செய்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு, ஊதிய உயர்வும் கிடைக்கும். சமூகப் பணிகளில் பங்கேற்பு அதிகரிக்கும். நண்பர்களின் முழு ஆதரவு கிடைக்கும். சிம்ம ராசிக்காரர்கள் தங்கள் கடின உழைப்புக்கு ஏற்ப வெற்றி பெறுவார்கள்,
கன்னி: கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி மற்றும் அமைதியின் சூழல் இருக்கும். புதிய வேலையில் ஈடுபடால் லாபம் கிடைக்கும். உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும். மூதாதையர் சொத்துக்களிலிருந்து லாபம் கிடைக்கும். கன்னி ராசிக்காரர்கள் குடும்ப வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியாக இருப்பார்கள்.
துலாம்: துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு வாழ்க்கைத் துணையின் ஆதரவும் ஒத்துழைப்பும் கிடைக்கும். காதல் உறவுகளில் நெருக்கம் அதிகரிக்கும். வணிகத்தில் கூட்டாண்மையால் நன்மை பயக்கும். பல பயணங்களை மேற்கொள்வீர்கள். இந்த பயணங்களால் அனுகூலமான நன்மைகளை அடைவீர்கள். அதே போல் புதிய வருமான ஆதாரங்களும் உருவாகும். இந்த வாரம் துலாம் ராசிக்காரர்கள் அதிக லாபம் ஈட்டுவார்கள்.
விருச்சிகம்: விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் பணியிடத்தில் பெரிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். கடின உழைப்புக்கு முழு வெகுமதி கிடைக்கும். பழைய தகராறுகள் தீர்க்கப்படும். முதலீட்டிற்கு சரியான நேரமாக இது இருக்கும். அவசரத்தைத் தவிர்க்கவும்.
தனுசு: தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் அதிர்ஷ்டத்தின் ஆதரவு முழுமையாக இருக்கும். ஆன்மீக நடவடிக்கைகளில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். மாணவர்கள் போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றி பெறுவார்கள். உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனமாக இருப்பது நல்லது. திருமணத்திற்காக காத்திருக்கும் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு திருமணம் நிச்சயம் ஆகும்.
மகரம்: வேலைகளை மாற்றவோ அல்லது புதிய பொறுப்புகளை ஏற்கவோ மகர ராசிக்காரர்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும். நிதி நிலைமை வலுவாக இருக்கும். வாகனம் அல்லது சொத்து வாங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. வாழ்க்கைத் துணையுடன் அன்பும் புரிதலும் அதிகமாகும். மகர ராசிக்காரர்களுக்கு சம்பள உயர்வு நிச்சயம்.
கும்பம்: கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் அனுகூலமான நன்மைகள் கிடைக்கும். நண்பர்கள் மற்றும் சக ஊழியர்களிடமிருந்து உங்களுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும். வெளிநாடு பயணம் செய்ய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். படிப்பு மற்றும் தொழிலில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். புதிய நபர்களுடன் இணைவது நன்மை பயக்கும். கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு குடும்பத்தாரர்களுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்படலாம்.
மீனம்: இந்த வாரம் மீன ராசிக்காரர்களுக்கு அலுவலக பணிகளில் வெற்றி கிடைக்கும். இந்த வாரம் சாதனைகள் செய்ய ஏற்ற வாரம். காதல் உறவுகள் வலுவடையும். குடும்பப் பொறுப்புகளை நிறைவேற்றுவதில் திருப்தி மற்றும் மகிழ்ச்சியை அனுபவிப்பீர்கள்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.