/விளக்கு ஏற்றும்போது இந்த தவறை செய்யாதீர்கள்... வார நாட்களுக்கு உகந்த பொருட்கள் இதோ!

Lamp Lighting Rituals: வாரத்தின் ஒவ்வொரு நாளும் குறிப்பிட்ட தெய்வங்களுக்கும் கிரகங்களுக்கும் அர்ப்பணிக்கப்பட்டதாக நம்பப்படுகிறது. அதன்படி திங்கட்கிழமை அரிசி, செவ்வாய்க்கிழமை கிராம்பு, புதன்கிழமை மஞ்சள், சனிக்கிழமை கருப்பு எள் உள்ளிட்ட பொருட்களை விளக்கில் சேர்த்து ஏற்றுவது ஆன்மிக பலன்களைத் தரும் என நம்பப்படுகிறது.
Traditional Lamp Lighting: இந்து சமய வழிபாட்டு முறைகளில் தினமும் விளக்கு ஏற்றுவது முக்கியமானதாகக் கருதப்படுகிறது. விளக்கின் ஒளி நன்மை, ஆன்மிகம் மற்றும் வளத்தின் அடையாளமாகக் கருதப்படும் நிலையில், வாரத்தின் ஒவ்வொரு நாளுக்கும் வெவ்வேறு தெய்வங்கள் மற்றும் கிரகங்களுடன் தொடர்பு இருப்பதாக மத நம்பிக்கைகள் கூறுகின்றன. இதன் அடிப்படையில் சிலர் குறிப்பிட்ட பொருட்களை விளக்கில் சேர்த்து ஏற்றும் வழக்கத்தையும் பின்பற்றுகின்றனர்.
இந்து சமயத்தில் தினமும் விளக்கு ஏற்றுவது மிகவும் புனிதமான வழிபாட்டு முறையாகக் கருதப்படுகிறது. விளக்கின் ஒளி நன்மை, ஆன்மிகம் மற்றும் செழிப்பின் அடையாளமாக பார்க்கப்படுகிறது. வாரத்தின் ஒவ்வொரு நாளும் தனித்தனி தெய்வங்கள் மற்றும் கிரகங்களுடன் தொடர்புடையதாக மத நம்பிக்கைகள் கூறுவதால், அந்த நாட்களுக்கு ஏற்ப சில பொருட்களை விளக்கில் சேர்த்து ஏற்றும் பழக்கமும் பரவலாக உள்ளது.
திங்கட்கிழமை சிவபெருமானுக்கு உகந்த நாளாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த நாளில் நெய் அல்லது எண்ணெய் விளக்கில் சிறிதளவு அரிசியைச் சேர்த்து ஏற்றி வழிபடுவது சிறப்பானதாக நம்பப்படுகிறது. இவ்வாறு செய்வதால் மன அமைதி, குடும்ப நலன் மற்றும் சிவபெருமானின் அருள் கிடைக்கும் என்ற ஆன்மிக நம்பிக்கை நிலவுகிறது.
செவ்வாய்க்கிழமை அனுமனுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட நாளாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த நாளில் விளக்கில் ஒரு கிராம்பைச் சேர்த்து ஏற்றுவது நன்மை தரும் என்று நம்பப்படுகிறது. இதனால் எதிர்மறை சக்திகள் விலகி, தைரியம் மற்றும் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும் என பக்தர்கள் கருதுகின்றனர்.
புதன்கிழமை விநாயகர் மற்றும் புதன் கிரகத்துடன் தொடர்புடைய நாளாக மதிக்கப்படுகிறது. இந்த நாளில் விளக்கில் ஒரு சிட்டிகை மஞ்சளைச் சேர்த்து ஏற்றுவது நல்ல பலன்களை அளிக்கும் என நம்பப்படுகிறது. இது அறிவுத் திறன், கல்வி வளர்ச்சி மற்றும் வாழ்க்கையில் உள்ள தடைகள் நீங்க உதவும் என்று கூறப்படுகிறது.
வியாழக்கிழமை விஷ்ணு பகவான் மற்றும் குரு பகவானுக்கு உகந்த நாளாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த நாளில் நெய் விளக்கில் சிறிதளவு மஞ்சள் மற்றும் சில அரிசி மணிகளைச் சேர்த்து ஏற்றி வழிபடும் வழக்கம் உள்ளது. இதனால் குடும்பத்தில் செழிப்பு அதிகரித்து, குருவின் அருளால் முன்னேற்றம் கிடைக்கும் என்பது நம்பிக்கை.
வெள்ளிக்கிழமை மகாலட்சுமிக்கு மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்த நாளாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த நாளில் விளக்கில் அரிசி, ஒரு கிராம்பு அல்லது சிறிதளவு குங்குமப்பூ சேர்த்து ஏற்றுவது சுபமாகக் கருதப்படுகிறது. இவ்வாறு வழிபடுவதால் செல்வ வளம் பெருகி, வீட்டில் லட்சுமி கடாட்சம் நிலைக்கும் என பக்தர்கள் நம்புகின்றனர்.
சனிக்கிழமை சனி பகவானுக்கு உரிய நாளாகும். இந்த நாளில் கடுகு எண்ணெய் விளக்கில் கருப்பு எள் மற்றும் ஒரு கிராம்பைச் சேர்த்து ஏற்றுவது வழக்கமாக உள்ளது. இது சனி தொடர்பான பாதிப்புகள் குறையவும், வாழ்க்கையில் நிலைத்தன்மை மற்றும் பாதுகாப்பு கிடைக்கவும் உதவும் என்ற ஆன்மிக நம்பிக்கை உள்ளது.
ஞாயிற்றுக்கிழமை சூரிய பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட நாளாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த நாளில் பக்தியுடன் விளக்கு ஏற்றி வழிபடுவது ஆரோக்கியம், உற்சாகம் மற்றும் நேர்மறை ஆற்றலை வழங்கும் என்று நம்பப்படுகிறது.
மேற்கூறப்பட்ட அனைத்து முறைகளும் மத மற்றும் ஜோதிட நம்பிக்கைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இவை அறிவியல் ரீதியாக நிரூபிக்கப்பட்டவை அல்ல. பக்தியுடனும் நம்பிக்கையுடனும் செய்யப்படும் வழிபாடே முக்கியமானதாகக் கருதப்படுகிறது.\