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பள்ளி மாணவர்களுக்கு சிக்கன் பிரியாணி! தமிழ்நாடு பட்ஜெட்டில் வரும் முக்கிய அறிவிப்பு?

Written ByYuvashree
Published: Jul 29, 2026, 01:54 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 01:55 PM IST

Chicken Briyani For School Students : மாணவர்களுக்கு, வாரம் ஒரு நாள் பிரியாணி வழங்க முதல்வர் விஜய்யிடம் கோரிக்கை வைத்திருப்பதாக கல்வி அமைச்சர் ராஜ்மோகன் செய்தியாளர்கள் மத்தியில் பேசியிருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

 

Chicken Briyani For School Students : ஏற்கனவே, பள்ளியில் சத்துணவு திட்டத்திற்கு கீழ் சாப்பிடும் மாணவர்களுக்கு வாரம் ஒரு முறை பிரியாணி வழங்குவது குறித்து முதல்வர் விஜய்யிடம் கோரிக்கை வைத்திருப்பதாக சமீபத்தில் செய்தியாளர்கள் மத்தியில் அமைச்சர் ராஜ்மோகன் பேசியிருக்கிறார். இது, மாணவர்களுக்கு குஷியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

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சூப்பர் நியூஸ்

அமைச்சர் ராஜ்மோகன், பள்ளி மாணவர்களுக்கு சூப்பர் நியூஸ் ஒன்றை சொல்லியிருக்கிறார். மாணவர்களுக்கு வாரம் ஒரு முறை பிரியாணி வழங்குவது பற்றி முதல்வரிடம் கோரிக்கை வைத்திருப்பதாக பேசியிருக்கிறார்.

 

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கோரிக்கை

“முதல்வரிடம் சில கோரிக்கைகளை முன்வைத்திருக்கிறேன். அதற்கான தரவுகளையும் கொடுத்திருக்கிறேன். பள்ளி குழந்தைகளின் அரசு சீருடைகளை எப்படி மேம்படுத்தலாம்? என்பது குறித்து பேசியிருக்கிறேன்” என கூறியிருக்கிறார்.

 

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ராஜ்மோகன்

மேலும், “காலை உணவு ஒரு மாணவனுக்கு ரூ.11.50 காசு தான் தராங்க. இன்னைக்கு ஒரு மேகி பாக்கெட்டே ரூ.10க்கு கிட்டத்தட்ட விற்கப்படுகிறது. இதற்கு மேம்பட்டு உப்புமா, கோதுமை உப்மா, ரவா உப்மா என இந்த உப்மாவிலிருந்து என்னைக்கு எங்க குழந்தைகளுக்கு விடுதலை கிடைக்கப்போகுதுன்னு தெரியல” என கூறினார்.

 

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ஊட்டச்சத்து நிறைந்தது

காலை உணவை ஊட்டச்சத்து நிறைந்ததாகவும், அறுசுவை நிறைந்ததாகவும் எப்படி மாற்றலாம்? என்பது குறித்து ஆலோசித்து வருவதாக கூறினார். 

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சிக்கன் பிரியாணி

காமராஜர் சத்துணவு திட்டத்தை கொண்டு வந்ததில் இருந்து, ஜெயலலிதா வாரந்தோறும் அந்த திட்டத்தில் முட்டை சேர்த்தது வரை பல மாற்றங்கள் நிகழ்ந்ததாக கூறிய அவர், இதே மாதிரி தனக்கும் ஒரு ஆசை இருப்பதாகவும், வாரத்திற்கு ஒரு முறை சிக்கன் பிரியாணி போடலாமே என ஒரு கோரிக்கையை முன் வைத்திருப்பதாகவும் தெரிவித்திருக்கிறார். இது குறித்த அறிவிப்பு பட்ஜெட்டில் வெளியிடப்படுமா என்கிற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

TAGS:
School Students
Raj Mohan
CM Vijay

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