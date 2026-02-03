ஆளே மாறிட்டாரே! 46 கிலோ எடை குறைத்த மத்திய அமைச்சர்.. அவரே பகிர்ந்த டிப்ஸ்

Nitin Gadkari Weight Loss: மத்திய அமைச்சர் நிதி கட்கரி உடல் எடையை 46 கிலோ வரை குறைந்துள்ளார். 68 வயதில் இவர் 46 கிலோ எப்படி குறைத்தார், என்ன டயட் பின்பற்றினார் என்பது குறித்து பார்க்கலாம்.
Nitin Gadkari Weight Loss: மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி 135 கிலோ எடை வரை இருந்துள்ளார். இந்த நிலையில், தன்னுடைய அன்றாடம் பழக்கத்தின் காரணமாக உடல் எடையை குறைத்துள்ளார்.
உடல் எடையை குறைக்க பலரும் பல முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். ஜிம், யோகா, உடற்பயிற்சி செய்து உடல் எடையை குறைத்து வருகின்றனர். அதோடு, டயட் பின்பற்றியும் வருகின்றனர். ஆனால், உடல் எடையை குறைப்பது அவ்வளவு ஈஸியான விஷயம் இல்லை. இதற்கு பொறுமை என்பது மிகவும் அவசியம்.
இதற்கு மிகச் சிறந்த உதாரணமாக இருக்கிறது. மத்திய சாலை போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி. இவருக்கு வயது 68. இவர் சமீபத்தில் யூடியூப் சேனலுக்கு பேட்டி அளித்தார். அதில், தன்னுடை உடல் எடை குறைப்பு குறித்தும், உடற்பயிற்சி, டயர் குறித்து விரிவாக பேசியுள்ளார்.
அந்த பேட்டியில் நிதின் கட்கரி கூறுகையில், "இப்போது மணி 9.30 மணி ஆகிறது. உங்களை சந்தித்த பிறகு, எனக்கு அதிகாலை 1 மணி வரை வேலை உள்ளன. பின்னர் நான் காலை 7 மணிகு எழுந்து, இரண்டரை மணி நேரம் உடற்பயிற்சி செய்வேன். ஒரு காலத்தில் 135 கிலோ இருந்தேன்.
இப்போது என் எடை 89 கிலோவாக உள்ளது. கொரோனா தொற்றுக்கு பிறகு 46 கிலோ உடல் எடை யை குறைத்தேன்" என கூறியுள்ளார். கடந்த ஐந்து வருடங்களாக எடை குறைப்பில் தீவீரமாக ஈடுபட்டு வந்த நிதின் கட்கரி, தினமும் உடற்பயிற்சி செய்வதால், தன்னுடை உடல் எடை குறைந்ததாக அவர் கூறினார்.
தினமும் இரண்டு முதல் இரண்டரை மணி நேரம் உடற்பயிற்சி செய்வதாக கூறியுள்ளார். மேலும், தினமும் யோகா (பிராணயாமா) செய்து வருவதாகவும் கூறியுள்ளார். பிராணயாமம் என்பது ஆழ்ந்த மூச்சை உள்ளிழுத்தல், பிடித்து வைத்து வெளியிடுவது தான்.
இதனை தினமும் செய்வதன் மூலம் மன அழுத்தம் குறைந்து, மன அமைதி, ஆற்றலை ஏற்படுத்தும். இந்த யோகாவை நிதின் கட்கரி தினமும் செய்து வந்துள்ளார். மேலும், வலிமையாக இருப்பதற்கான உடற்பயிற்சிகளையும் அவர் செய்து வருகிறார்.
உடற்பயிற்சியை தாண்டி, ஆரோக்யிமான உணவுகளை மட்டுமே அவர் தினமும் சாப்பிட்டு வந்துள்ளார். இயற்கையான உணவுகளை மட்டுமே அவர் சாப்பிட்டு வருவதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார். கொரோனாவுக்கு பிறகு இயற்கையான முறையில் எடை குறைக்க நினைத்த அவர், உடற்பயிற்சி,யோகா, ஆரோக்கியமான உணவுகள் முதல் 46 கிலோ எடையை குறைத்து அசத்தியுள்ளார்.