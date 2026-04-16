ஆளே மாறிய கௌதம் கார்த்திக்.. 97 கிலோவில் இருந்து 6 பேக்ஸ்.. சீக்ரெட் டிப்ஸ் இதோ!

உடல் பருமானல் பலரும் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர். இதற்காக தீவிர உடற்பயிற்சி, டயட் போன்றவற்றை பின்பற்றி வருகின்றனர். உடல் எடையை ஈஸியாக குறைக்க முடியாது. தீவிரமாகவும், தொடர்ந்து செய்தால் மட்டுமே உடல் எடையை குறைக்க முடியும். அந்த வகையில், தனது தீவிர முயற்சியால் நடிகர் கௌதம் கார்த்திக் உடல் எடையை குறைந்துள்ளார்.
97 கிலோவில் இருந்த நடிகர் கௌதம் கார்த்திக் தற்போது ஃபிட்டாகி 6 பேக்ஸ் வைத்துள்ளார். கடந்த 9 மாதங்களில் இவர் இந்தளவுக்கு உடல் எடையை குறைத்துள்ளார். மிஸ்டர் எக்ஸ் படத்திற்காக, நடிகர் கௌதம் கார்த்திக் தன்னை முழுவதுமாக மாற்றியிருக்கிறார். மிகவும் ஃபிட்னஸ் ஃப்ரீக்காக இருக்கும் கௌதம் கார்த்திக் இடையில் தொப்பை போட்டு 97 கிலோ வரை அதிகரித்தார்.
இந்த உடல் எடையை குறைக்க முடிவு எடுத்த அவர், 9 மாதங்களில் 6 பேக்கேஸை வைத்துள்ளார். இதுகுறித்து இன்ஸ்டாகிராமில் வீடியோவை அவர் வெளியிட்டார். முந்தைய படங்களின் போது ஏற்பட்ட சில காயம் காரணமாக உடற்பயிற்சியில் ஆர்வம் செலுத்த முடியாமல் போனதாகவும், தற்போது அதில் இருந்து மீண்டு பிட்டாக தனது உடலை மாற்றி உள்ளார். இந்த 9 மாதங்களில் கௌதம் கார்த்திக் செய்த முக்கியமான உடற்பயிற்சிகள் குறித்து பார்ப்போம்.
Cross Toe Touch: கொளதம் தனது உடற்பயிற்சிகளில் Cross Toe Touch-ஐ தொடர்ந்து செய்து வருகிறார். அதாவது, கால்களை அகலமாக விரித்து நின்றபடி, வலது கையால் இடது கால் விரலையும், இடது கையால், வலது கால் விரலையும் தொடுவது தான் Cross Toe Touch உடற்பயிற்சி. இதனை தினமும் செய்யும்போது இடுப்பு, தொடை சதைகள் குறையக் கூடும். தேவையற்ற கொழுப்பை குறைக்கும்.
Standing Elbow To Knee Touch: இந்த பயிற்சியையும் கௌதம் கார்த்திக் தினமும் செய்து வருகிறார். இந்த பயிற்சியின்போது, உடலை வளைத்து முழங்கால்களை உயர்த்த வேண்டும். இப்படி செய்வதன் மூலம் உங்களது பக்கவாட்டு தசைகள் நன்கு வேலை செய்யும். மேலும், தொப்பையும் குறையக் கூடும். அதே போல, அமர்ந்தப்படியும் தோல்பட்டைகளை சுழற்றுவார். இதன் மூலம், தோல்பட்டையில் இருக்கும் கெட்ட கொழுப்புகள் கரையும்.
நடிகர் கௌதம் கார்த்திக் ட்ரெட்மில் தினமும் பயிற்சி செய்கிறார். இது உடல் எடையை குறைக்க சிறந்த கார்டியோ பயிற்சியாகும். வேகமான ஓட்டம் மூலம் உடலில் உள்ள கலோரிகள் குறையும். தொடர்ச்சி நடைபயிற்சிகள் மூலம் உங்களது கால்கள் வலிமையை கொடுக்கும்.
நடிகர் கௌதம் கார்த்திக் தினமும் புஷ்அப் செய்து வருகிறார். ஒரு நாளைக்கு குறைந்தது 20 முதல் 30 புஷ் அப் செய்வதன் மூலம் ஒட்டுமொத்த உடலும் வலிமைப் பெறும். புஷ் அப் செய்வதன் மூலம் எலும்புகளை வலுவாக்குகிறது. மேலும், ரத்த ஓட்டத்தை சீராகவும் வைக்க உதவும். இதனை தான் தினமும் கௌதம் கார்த்திக் செய்து வருகிறார்.