வெறும் வயிற்றில் சாப்பிடும் ஒரே உணவு.. 45 நாட்களில் 13 கிலோ எடை குறைத்த பிக்பாஸ் சுனிதா.. டயட் சீக்ரெட் இதோ!

Weight Loss Tips Of Bigg Boss Sunita: 45 நாட்களில் 13 கிலோ எடை குறைத்த சுனிதா, தனது வெயிட் லாஸுக்கு 3 விஷயங்களை மட்டும் பயன்படுத்தியதாக அவர் குறிப்பிட்டு இருக்கிறார். இதன் மூலம் 13 கிலோ எடையை அவர் குறைத்ததாக கூறினார்.
உடல் எடையை குறைப்பது என்பது அவ்வளவு ஈஸியான விஷயம் இல்லை. இதற்கு ஒழுக்கம் என்பது மிகவும் முக்கியம். அதாவது, டயர், உடற்பயிற்சி, யோகாவை தொடர்ந்து நாம் செய்வதன் மூலமே ஈஸியாக உடல் எடையை குறைக்க முடியும். அப்படி தான், தனது தொடர் முயற்சியால் பிக்பாஸ் பிரபலம் சுனிதா 13 கிலோ வரை உடல் எடையை குறைத்துள்ளார்.
குக் வித் கோமாளி மூலம் பிரபலமானவர் சுனிதா. குக் வித் கோமாளியை தொடர்ந்து, பிக்பாஸ் சீசன் 8ல் பங்கேற்றார். இவர் ஆரம்ப கட்டத்தில் மிகவும் உடல் பருமனாக இருந்தார். குக் வித் கோமாளி சீசன் 1 முதல் 4 வரை உடல் பருமனாகவே காணப்பட்டார். தற்போது சீசன் 4ல் இருக்கும் சுனிதா அப்படியே நேர்மாறாக இருக்கிறார். அந்த அளவுக்கு தனது உடலை பிட்டாக அவர் மாறி இருக்கிறார்.
அதாவது, 45 நாட்களில் 68 கிலோவில் இருந்த சுனிதா 55 கிலோ வரை உடல் எடையை குறைத்துள்ளார். கிட்டதட்ட 14 கிலோவை 45 நாட்களில் அவர் குறைத்துள்ளார். இதற்கு அவர் சில விஷயங்களை பின்பற்றி வந்துள்ளதாகவும் தெரிவித்தார். அதாவது, சுனிதா தனது நாளை புல்லட் காபியுடன் தொடங்குவதாக தெரிவித்தார். அதாவது, பிளாக் காபியில் நெய் கலந்து வழக்கமாக குடித்து வந்துள்ளார். அதனை தொடர்ந்து, நடைபயிற்சி மேற்கொள்கிறார்.
மேலும், வாரத்திற்கு மூன்று வகையான உடற்பயிற்சிகளை செய்து வருகிறார். வாரத்தில் 2 நாட்களில் கார்டியோ, 3 நாட்கள் உடல் வலிமை பயிற்சி, 2 நாட்கள் ரெஸ்ட் என தனது உடற்பயிற்சிக்காக அட்டவணையை தயாரித்து உடற்பயிற்சி மேற்கொள்கிறார். இது அவருக்கு அழுத்தமாக இல்லாமல், சமநிலையில் வைக்கும் என சுனிதா தெரிவித்தார்.
டயட் முறையை பொறுத்தவரை, சுனிதா மதிய உணவில் காய்கறிகள், பருப்புகள், குறைவான கொழுப்பு கொண்ட உணவுகள், புரோட்டீன் உணவுகளை எடுத்துக் கொள்கிறார். இதுவே உடலுக்கு அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்துகளை அளித்து, வயிறு நிறைந்த உணர்வையும் கொடுப்பதாக அவர் தெரிவித்தார். டயட்டில் சர்க்கரை, மைதாவை தவிர்த்து வருகிறார். அதற்கு பதிலாக தானியங்கள், பருப்பு வகைகள், கீரைகளை சாப்பிட்டு வருகிறார்.
காலை உணவிற்கு அவர் சர்க்கரை, புரம், நார்ச்சத்து நிறைந்த உணவுகளை சாப்பிட்டு வருகிறார். இது நீண்ட நேரம் வயிறு நிறைந்ததாக வைத்திருப்பது மட்டுமில்லாமல் சீரான செரிமானத்தை வழங்கியது. இதையெல்லாம், அவர் ஒழுக்கமாகவும் தொடர்ச்சியாகவும் செய்து வருகிறார்.
நீரேற்றமாக இருக்க வெள்ளரிக்காய், எலுமிச்சை, புதினா கலந்த ஜூஸை குடித்து வருகிறார். இது அவரது உடலை நீரேற்றமாக வைக்க உதவுகிறது. சுனிதா தனது உடல் எடை குறைப்பு பயணத்தில் 7 மணி நேரம் தூக்கத்தை பின்பறற்றி வருகிறார். ஒரு நாளைக்கு தினமும் 3 முதல் 4 லிட்டர் தண்ணீர் குடித்து வருகிறார் என பகிர்ந்துள்ளார்.