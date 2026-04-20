டீ, காபிக்கு நோ.. 40 நாட்களில் 7 கிலோ குறைத்த நடிகை ஸ்ருதிகா.. டயட் டிப்ஸ் இதோ!

Actress shrutika Weight Loss Tips: நடிகை ஸ்ருதிகா 40 நாட்களில் 7 கிலோ வரை உடல் எடையை குறைத்துள்ளார். இவர் எப்படி உடல் எடையை குறைத்துள்ளார் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
Actress shrutika Weight Loss: உடல் எடை குறைப்பு பயணத்தில் டீ, காபியை தவிர்த்ததால் தான், உடல் எடையை குறைத்ததாக பயிற்சியாளர் தினேஷ் கூறியுள்ளார்.
உடல் பருமனால் பல்வேறு பிரச்னைகளை பலரும் சந்தித்து வருகின்றனர். இதனால், எப்படியாவது உடல் எடையை குறைக்க வேண்டும் என்ற நோக்கில் பல்வேறு விஷயங்களை செய்து வருகின்றனர். டயட், உடற்பயிற்சி போன்றவற்றை செய்து வருகின்றனர். ஆனால், இதற்கு தொடர்ச்சியாக செய்ய வேண்டும்.
அந்த வகையில், நடிகை ஸ்ருதிகா 40 நாட்களில் 7 கிலோ வரை உடல் எடையை குறைத்துள்ளார். இதுகுறித்து அவரே பகிர்ந்துள்ளார். சிறு வயதிலேய நடிகை ஸ்ருதிகை சினிமாவில் நடிக்க ஆரம்பித்தார். சூர்யாவின் ஸ்ரீ படத்தில் அவருக்கு ஜோடியாக ஸ்ருதிகா நடித்திருந்தார். அதன்பின், ஆல்பம், தித்திக்குதே போன்ற அடுத்தடுத்த படங்களில் நடித்தாலும், அவரால் சக்சஸ் ஆக முடியவில்லை.
இதனை அடுத்து, குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சி மூலம் சின்னத்திரையில் என்ட்ரி கொடுத்து பிரபலமானார். தொடர்ந்து, இந்தி பிக்பாஸ் மூலம், இந்திய அளவில் கவனம் ஈர்த்தார். இந்த நிலையில் தான், நடிகை ஸ்ருதிகா 40 நாட்களில் 7 கிலோ வரை உடல் எடையை குறைத்துள்ளார். இதுகுறித்த சீக்ரெட்டை ஸ்ருதிகாவின் பயிற்சியாளர் தினேஷ் தெரிவித்துள்ளார்.
எடை குறைப்பு பயணத்தில் டீ,காபியை முற்றிலும் தவிர்த்ததால், எடை இழப்பிற்கு பெரியளவில் நடந்தது என்றும், உணவு கட்டுப்பாட்டுடன் இருப்பதன் மூலம் பெரியளவில் பலனடைய முடியும் என்றும் கூறினார். டீ, காபியை முற்றிலும் தவிர்த்தால் தான், ஸ்ருதிகா 7 கிலோ வரை குறைத்தாக அவரது பயிற்சியாளர் கூறினார்.
அனைவருக்கும் சந்தேகம் இருக்கும், டீ, காபி குடிக்காமல் இருந்தால் உடல் எடை குறையுமா. ஆனால், நிச்சயமாக டீ, காபி குடிப்பதை நிறுத்தினால் உடல் எடை குறைக்கலாம் என்று நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர். டீ, காபி தவிர்ப்பது உடலில் பெரிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்தக் கூடும்.
நிபுணர்கள் கூறுகையில், பால், சர்க்கரை சேர்க்கப்பட்ட டீ/காபியில் சுமார் 100 - 150 கலோரிகள் இருக்கும். இதனை உட்கொள்ளாமல் இருந்தால் பெரிய அளவில் உடலில் மாற்றங்கள் என்று என்கின்றனர். அதுவும் டீ, காபியில் கஃபைன் அதிகமாக இருக்கிறது. இதனால், உங்கள் உடல் எடையை அதிகரிக்க செய்யும். இதனால், டீ, காபியை தவிர்த்தால் பெரிய அளவில் உடல் எடையை குறைக்கலாம் என்கின்றனர் நிபுணர்கள்.
