சாதமே சாப்பிடல.. 8 மாதத்தில் 15 கிலோ உடல் எடை குறைத்த பறந்து போ பட நடிகை.. டயட் சீக்ரெட்!

Paranthu Po Actress Grace Antony Weight Loss Tips: பறந்து போ படத்தின் நடிகை கிரேஸ் ஆண்டனி 15 கிலோ வரை உடல் எடையை குறைத்துள்ளார். எனவே அவரின் ஃபிட்னஸ் சீக்ரெட் குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.
Paranthu Po Actress Grace Antony Weight Loss Tips: கிட்டதட்ட 8 மாதங்களில் 15 கிலோ வரை உடல் எடையை குறைத்துள்ளார். அவரின் டயட், உடற்பயிற்சி போன்றவை என்னெல்லாம் என்பது குறித்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
இன்றைய காலத்தில் உடலை கட்டுக்கோப்பாக வைக்க பலரும் பல்வேறு முயற்சிகளை செய்து வருகின்றனர். டயட், தீவிர உடற்பயிற்சிகளை தீவிரமாக செய்து வருகின்றனர். உடல் எடையை குறைப்பது என்பது அவ்வளவு ஈஸியான விஷயம் இல்லை. இதற்கு தொடர்ந்து கட்டுக்கோப்புடன் டயட் போன்றவற்றை பின்பற்ற வேண்டும்.
அந்த வகையில், பறந்து போ படத்தின் நடிகை கிரேஸ் ஆண்டனி தனது தொடர் முயற்சியால் 15 கிலோ வரை உடல் எடையை குறைத்துள்ளார். இயக்குநர் ராம் இயக்கத்தில் வெளியான படம் தான் பறந்து போ. இந்த படத்தில் தனது இயல்பான நடிப்பால் கிரேஸ் ஆண்டனி ரசிகர்கள் மனதில் இடம்பிடித்தார்.
இவர் தான் தனது உடல் எடையை குறைத்தது குறித்து தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார். அதாவது, 8 மாதங்களில் 15 கிலோ வரை உடல் எடையை குறைத்துள்ளதாக தெரிவித்தார். 80 கிலோவில் இருந்த கிரேஸ் ஆண்டனி தற்போது 65 கிலோ உடல் எடையுடன ஃபிட்டாக இருக்கிறார்.
இதுகுறித்து தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பதிவிட்ட அவர், ”8 மாதங்களில் 15 கிலோ எடையை குறைத்துள்ளேன். நான் இழந்த பக்கம் இப்போது கிடைத்துள்ளது. 80 கிலோவில் இருந்து 65 கிலோவிற்கு வந்த இந்த பயணம் எளிதாக இல்லை. மௌனப் போராட்டங்கள், நான் அழுத நாட்கள், என்னை நானே சந்தேகித்த நாட்கள், என்னால் இதை செய்ய முடியுமா என்ற கேள்வி எழுப்யி நாட்கள் ஆகியவற்றால் நிறைந்திருந்தது.
இந்த போராட்டங்களால் நான் அறியாத ஒரு வலிமையை நான் கண்டறிந்தேன். தன்னம்பிக்கை சிதைந்து போது, அதனை கைவிடாமல் இருந்தேன்" என்றார். இப்படியாக பதிவிட்ட அவர், தனது டயட் குறித்து இன்ஸ்டாகிராமல் பதிவிடவில்லை. இருப்பினும், கிரேஸ் ஆண்டனி டயட் குறித்து சில தகவல்கள் வெளிவந்துள்ளன.
அதன்படி, நடிகை கிரேஸ் ஆண்டனி தினமும் உடற்பயிற்சிகளை செய்து வருகிறார். மேலும், தீவிர டயட்டிலும் இருக்கிறார். தனது உணவில் ஓட்ஸ், ஆப்பிள், முட்டை, கோதுமை ரொட்டி, காய்கறிகள் ஆகியவை இருக்கும் என கூறியுள்ளார். மேலும், வெள்ளை அரிசியை சாப்பிடுவதையும் அவர் கைவிட்டார்.
