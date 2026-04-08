சாப்பாடே சாப்பிடலையாம்!. 15 மாதத்தில் 35 கிலோ குறைத்த மருத்துவர் ஷர்மிளா... சீக்ரெட் டிப்ஸ் இதோ!

Dr Sharmila Weight Loss Tips: மருத்துவர் ஷர்மிளா 15 மாதங்களில் 35 கிலோ வரை உடல் எடையை குறைத்துள்ளார். அவர் எப்படி குறைத்தார். அவரின் பிட்னஸ் சீக்ரெட் குறித்து பார்ப்போம்.
Dr Sharmila Weight Loss Tips: மருத்துவர் சர்மிளா தற்போது 70 கிலோ எடையில் உள்ளார். இவர் தினமும் தீவிர உடற்பயிற்சி மூலம் தனது உடல் எடையை குறைத்ததாக தெரிவித்தார்.
இன்றைய காலத்தில் இளைஞர்கள் முதல் பெரியவர்கள வரை பலரும் உடல் பருமன் பிரச்னையால் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர். உடல் பருமனால் பல்வேறு உடல் நலப் பிரச்னைகளை சந்தித்து வருகின்றனர். இதனால், எப்படியாவது உடல் எடையை குறைக்க வேண்டும் என்பதற்காக டயட், தீவிர உடற்பயிற்சி போன்றவற்றை செய்து வருகின்றனர். அந்த வகையில், மருத்துவர் சங்கீதா 15 மாதத்தில் 35 கிலோ உடல் எடையை மருத்துவர் ஷர்மிளா குறைத்துள்ளார்.
ஷர்மிளா சின்னத்திரை மற்றும் வெள்ளித்திரையில் ஆக்டிவாக இருந்து வருகிறார். மேலும், திமுகவுக்கு ஆதரவாக செயல்பட்டு வருகிறது. திமுக தொடர்பான விவாதங்களில் கலந்து கொண்டு வருகிறார். மேலும், சிட்டிசன், மாப்பிள்ளை, கல்யாண சமையல் சாதம் போன்ற படங்களில் நடித்திருக்கிறார்.
இவரது கணவர் திருப்போரூர் தொகுதி விசிக எம்எல்ஏ பாலாஜி. இதனால், திமுக, விசிகவுக்கு ஆதரவாக பல்வேறு மேடைகளில் பேசி வருகிறார். இவர் கடந்த சில ஆண்டுகளாக உடல் பருமன் பிரச்னையால் அவதிப்பட்டு வந்திருக்கிறார். இந்த நிலையில், கடந்த 15 மாதத்தில் ஷர்மிளா 35 கிலோ வரை உடல் எடையை குறைத்துள்ளார். இதுபற்றி அவர் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
மருத்துவர் ஷர்மிளா உடல் எடையை குறைக்கும் பயணத்தில் கார்ப்ஸை முழுமையாக குறைந்துக் கொண்டார். அதற்கு பதிலாக உடல் எடை குறைப்பு பயணத்தில் மூன்று விஷயங்களை அவர் பின்பற்றி வந்துள்ளார். அதாவது, கலோரி குறைப்பு டயட், தினமும் உடற்பயிற்சி, துரித உணவுகள் சாப்பிடாமல் தனது உடல் எடையை குறைத்துள்ளதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
இவற்றில் கலோரி குறைவான உணவுகளை அதிக சாப்பிட்டு வந்ததாகவும், தினமும் ஒரு மணி நேரமாவது உடற்பயிற்சியை கட்டாயம் செய்து வந்ததாகவும் தெரிவித்துள்ளார். இதன் மூலமாக தான் கடந்த 15 மாதங்களில் 35 கிலோ குறைத்துள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார். 15 மாதங்களுக்கு முன்பு 105 கிலோ எடையில் ஷர்மிளா இருந்துள்ளார்.
தற்போது தீவிர உடற்பயிற்சி, குறைந்த கலோரி உணவுகள் மூலம் மட்டுமே 35 கிலோ குறைத்து, 70 கிலோ எடையில் இருப்பதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார். இந்த மூன்று விஷயங்களை தாண்டி, ஒழுக்கம் மிகவும் அவசியம் என ஷர்மிளா தெரிவித்துள்ளார். இந்த 3 விஷயங்களை எந்த ஒரு காரணத்தை கொண்டும் செய்யாமல் இருக்கக் கூடாது என்றும் தொடர்ந்து ஃபாலோ செய்தால் உடல் எடையை குறைக்கலாம் என தெரிவித்துள்ளார்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)