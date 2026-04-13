3 வேளை உணவு இதுதான்.. 10 கிலோ உடல் எடையை குறைத்த சீரியல் நடிகை ஃபரினா.. டயட் சீக்ரெட்!

Farina Azad Weight Loss Tips: சீரியல் நடிகையாக வளம் வந்த ஃபரினா ஆசாத் உடலை மிகவும் பிட்டாக வைத்திருக்கிறார். மேலும், உடல் எடையை தீவிரமாக குறைத்திருக்கிறார். இவரின் பிட்னஸ் சீக்ரெட் குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.
Farina Azad Weight Loss Tips: சீரியல் நடிகை ஃபரினா 3 வேளை உணவின் டயர் சீக்ரெட் குறித்தும் அவர் பகிர்ந்துள்ளார். இதன் மூலம் தான் 10 கிலோ வரை உடல் எடையை குறைத்ததாக தெரிவித்தார்.
இன்றைய காலத்தில் இளைஞர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை பலரும் உடல் பருமனால் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர். உடல் எடையை குறைக்க தீவிர முயற்சிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். சிலர் டயட் இருந்தும், சிலர் உடற்பயிற்சி செய்தும் உடல் எடையை குறைத்து வருகின்றனர்.
அப்படி தான், சீரியல் நடிகையான ஃபரினா ஆசாத் உடலை ஃபிட்டாக வைத்திருக்கிறார். இவர் தினமும் உடற்பயிற்சி, யோகா மூலம் உடல் எடையை கட்டுக்கோப்பாக வைத்து வருகிறார். அவ்வப்போது சமூக வலைதளங்களில் உடற்பயிற்சி, யோகா போன்றவற்றை செய்வது போன்று வீடியோக்கள், புகைப்படங்களை வெளியிட்டு வருகிறார்.
எனவே, இவரின் பிட்னஸ் சீக்ரெட் குறித்து தெரிந்து கொள்வோம். தனது உடல் எடையை குறைப்பு பற்றி ஃபரினா ஆசாத் முக்கிய தகவலை பகிர்ந்துள்ளார். அவர் கூறுகையில், பிரசவத்திற்கு முன்பு 75 கிலோ வரை இருந்த ஃபரினா, தற்போது 65 கிலோ உடல் எடையில் இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார்.
உடல் எடை குறைப்பு பயணத்தில் டீ, காஃபி,சர்க்கரை, சமோசா, பஞ்சி போன்ற துரித உணவுகளை தவிர்த்து வருவதாக தெரிவித்துள்ளார். மேலும், ஜிம்மில் உடற்பயிற்சிகளையும், வலிமை பயிற்சிகளையும் தொடர்ந்து செய்து வருகிறேன்.
தனது டயட் குறித்து அவர் பேசுகையில், தினமும் காலையில் எழுந்தவுடன் கொலாஜன் பவுடர் குடித்து வருவதாக தெரிவித்தார். மேலும், சில நாளில் சர்க்கரை இல்லாமல் பிளாக் டீ, கிரீன் டீ குடித்து வருகிறார். கொலாஜன் பவுடர் என்பது தோல், எலும்புகள், தசைகளை மேம்படுத்த உதவும். காலை உணவில் தினமும் 5 வெள்ளை முட்டைகள் கட்டாயம் சேர்த்து வருகிறார்.
முட்டையுடன் சேர்த்து அவகேடோ, ஆரஞ்சு, மாதுளை போன்ற ஏதேனும் ஒரு பழங்களை காலை உணவில் சேர்த்துக் கொள்வேன். சில நாட்களில் 2 இட்லி, சாம்பார் மற்றும் வெள்ளை முட்டைகளை சாப்பிடுவேன். காலை உணவிற்கு பிறகு 11 மணியளவில் ஏதேனும் snacks சாப்பிட தோன்றுவதாக குறிப்பிட்ட ஃபரினா, அந்த நேரத்தில் நட்ஸ், பேரிச்சம் பழம் போன்றவற்றை சாப்பிடுவேன் என்று கூறினார்.
மதிய உணவாக பழுப்பு அரிசி மற்றும் அதனுடன் காய்கறிகள், இறைச்சிகள் போன்றவற்றை எடுத்துக் கொள்வேன். வெள்ளை அரிசி சாப்பிட மாட்டேன் என்று கூறினார். அதிகளவில் பொறியல் போன்றவற்றை எடுத்துக் கொள்வேன். சாதம் கம்மியாக சாப்பிடுவேன் என்று கூறினார். தொடர்ந்து, இரவு உணவில் சப்பாத்தி, சிக்கன் போன்றவற்றை சாப்பிடுவதாக அவர் தெரிவித்தார். இப்படியாக நான் 10 கிலோ உடல் எடையை குறைத்ததாக ஃபரினா தெரிவித்தார்.