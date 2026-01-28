ஒரே ஒரு உடற்பயிற்சியால்.. 70 கிலோ குறைத்த பெண்.. இதை மட்டும் ட்ரை பண்ணுங்க

Weight Loss Tips Latest Update: இன்ஸ்டா பிரபலம் ஒருவர் கிட்டதட்ட 70 கிலோ வரை உடல் எடையை குறைத்துள்ளார். குறிப்பாக, ஒரே ஒரு உடற்பயிற்சி மூலமே 70 கிலோ வரை உடல் எடையை குறைத்துள்ளார்.
Weight Loss Tips Latest Update: தினமும் நடைபயிற்சி மேற்கொள்வதன் மூலம் 70 கிலோ வரை குறைத்ததாக அவர் கூறியுள்ளார். எனவே, தினமும் நடைபயிற்சி செய்வதன் மூலம் உடல் எடையை குறைக்கலாம்.
உடல் எடையை குறைக்க பலரும் ஆசைப்படுவார்கள். அதற்கான பல முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். ஜிம், உடற்பயிற்சி, யோகா போன்றவற்றை தீவிரமாக செய்து உடல் எடையை குறைக்க பலரும் முயற்சித்து வருகின்றனர்.
ஆனால், உடல் எடையை குறைப்பது அவ்வளவு ஈஸியான விஷயம் இல்லை. உடல் எடையை குறைப்பதற்கு நீண்ட மாதங்கள் எடுத்துக் கொள்ளலாம். இதனால், நாம் செய்யும் உடற்பயிற்சிகள், உணவு முறைகளை வழக்கமாக செய்ய வேண்டும்.
இந்த நிலையில், இன்ஸ்டாவில் பிரபலமான பெண் ஒருவர் தனது விடாமுயற்சியால் 70 கிலோ வரை உடல் எடையை குறைத்துள்ளார். கேட் டேனியில் என்ற பெண் 70 கிலோவுக்கு மேல் உடல் எடையை குறைத்துள்ளார். இதற்காக அவர் ஒரே ஒரு உடற்பயிற்சியை மட்டுமே செய்ததாக அவர் கூறினார். அது குறித்து தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பகிர்ந்து கொண்டார்.
அதாவது, தினமும் நடைபயிற்சி மேற்கொண்டதன் மூலமே தனது உடல் எடையை குறைக்க அந்த பெண் கூறியுள்ளார். இதுகுறித்து அவர் பேசுகையில், "எடை இழப்புக்கு நடைபயிற்சி சிறந்தது. நடைபயிற்சி என்பது எந்த நேரத்திலும், எந்த இடத்திலும் நம்மால் எளிதாக செய்ய முடியும். பயணங்களில் கூட நம்மால் நடைபயிற்சி மேற்கொள்ள முடியும்” என்று கூறினார்.
நடைபயிற்சி தான், அந்த பெண்ணின் எடை இழப்பிறகு காரணமாக இருந்தது. எடை இழப்புக்கு பயனுள்ள பயிற்சிகளில் ஒன்று நடைபயிற்சி. நடைபயிற்சி கலோரிகளை எரிக்கவும் எடை குறைக்கவும் உதவும். நடைபயிற்சி தொப்பை கொழுப்பை குறைக்க உதவும்.
நடைபயிற்சி உடல் எடையை குறைக்க உதவுவது மட்டுமில்லாமல், மன நிலை, மன ஆரோக்கியம் மற்றும் ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்தையும் மேம்படுத்துகிறது.தினமும் குறைந்தது 7,000 அடிகள் நடைபயிற்சி மேற்கொள்ள வேண்டும் என நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர. இதன் மூலம் இதய நோய் வருவதற்கான ஆபத்து 25 சதவீதம் குறைவாக இருக்கும் என கூறுகின்றனர்.
தினமும் நடைபயிற்சி மேற்கொள்வது இதயத்திற்கு நல்லது. மேலும், நல்ல தூக்கத்தை கொடுக்கும். அதோடு, உங்களது தசைகள் மற்றும் மூட்டுகளை பலப்படுத்த உதவும். எனவே தினமும் நடைபயிற்சி மேற்கொள்வது உடல் எடையை குறைக்க உதவும். (பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)