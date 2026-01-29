7 நாளில் 2 கிலோ உடல் எடையை குறைக்க.. இந்த உணவுகளை மட்டும் சாப்பிடுங்க

Weight Loss Foods: உடல் எடையை குறைக்க விரும்புபவர்கள் பலரும் உடற்பயிற்சி, யோகா போன்றவற்றை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். ஆனால், உடல் எடையை குறைப்பது அவ்வளவு எளிதான காரியம் இல்லை.
Weight Loss Foods: ஆனால், இன்ஸ்டாகிராம் பிரபலம் ஒருவர் 8 மாதத்தில் 30 கிலோ வரை குறைந்துள்ளார். எனவே, அவர் ஒரு வாரத்தில் 2 கிலோ குறைக்க சில டிப்ஸ் வழங்கியுள்ளார். அதுகுறித்து பார்ப்போம்.
ஒரு வாரத்தில் 2 கிலோ எடையை தினசரி இந்த விஷயத்தை மட்டும் கடைபிடிக்க வேண்டும். அதாவது, சர்க்கரை, கூல்டிரிங்ஸ், பேக்கரி உணவுகளை சாப்பிடவே கூடாது.
மேலும், குறைவான அளவில் உப்பு பயன்படுத்த வேண்டும். தினமும் 2 தேக்கரண்டி எண்ணெய் மட்டுமே உணவில் பயன்படுத்த வேண்டும்.
தினமும் 8000 முதல் 10,000 அடிகள் நடைபயிற்சி மேற்கொள்ள வேண்டும். அதோடு, 30 முதல் 40 நிமிடம் வேகமாக நடைபயிற்சி மேற்கொள்ள வேண்டும். தினமும் 7 முதல் 8 மணி நேரம் நன்றாக தூங்க வேண்டும்.
உணவு முறையை பொறுத்தவரை அவர் intermittent fasting முறையில் சாப்பிட கூறியுள்ளார். அதாவது, காலையில் 12 மணிக்கு பிரேக் பாஸ்ட் சாப்பிட வேண்டும். தினமும் காலை உணவாக இரண்டு முட்டைகள், 100 கிராம் பன்னீர், வெள்ளரிக்காய், பருப்பு, தயிருடன் சீரகம் சேர்த்து சாப்பிடலாம். பிறகு, மாலை 3 மணிக்கு snacks எடுத்து கொள்ள வேண்டும்.
ஆப்பிள், பப்பாளி, பெர்ரி பழங்கள் எடுத்துக் கொள்ளலாம். இளநீர், வறுத்த சன்னா, வேர்க்கடலை எடுத்துக் கொள்ளலாம். தொடர்ந்து, மாலை 6 மணிக்கு சாப்பாடு சாப்பிட வேண்டும். ஒரு கப் முழுவதும் பருப்பு, சாலேட்டுகள், சப்பாத்தி அல்லது ஒன்றரை கப் சாதம் எடுத்துக் கொள்ளலாம்.
அசைவ உணவு சாப்பிடுபவர்கள் சிக்ன் (120 - 150 கிராம்) எடுத்துக் கொள்ளலாம். இரவு 7.30 மணிக்கு கிரீன் டீ அல்லது லெமன் டீ எடுத்துக் கொள்ளலாம். இரவு 8 மணிக்குள் மேல் சாப்பிடுவதை தவிர்க்க வேண்டும்.
தேவைப்பட்டால், காலையில் பிளாக் காபி, கிரீன் டீ குடிக்கலாம். காலையில் 30 நிமிடங்கள் வரை நடைபயிற்சி மேற்கொள்ளலாம் என உதித்தா அகர்வால் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். (பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)