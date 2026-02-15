20 கிலோ எடை குறைக்க.. இந்த டாப் 6 உடற்பயிற்சிகளை செய்து பாருங்க!

Weight Loss Workouts: உடல் எடையை குறைக்க நினைப்பவர்கள் இந்த 6 உடற்பயிற்சிகளை கட்டாயம் வீட்டில் செய்து பாருங்கள். இதன் மூலம் உங்கள் உடல் எடையை 20 கிலோ வரை குறைக்க முடியும்.
Weight Loss Workouts: உடல் பருமனால் இளைஞர்கள், பெரியவர்கள் என பலரும் சந்தித்து வருகின்றனர். உடல் எடையை குறைப்பதற்கான ஜிம், வீட்டில் உடற்பயிற்சி போன்றவற்றை செய்து வருகின்றனர்.
உடல் பருமனால் அவதிப்பட்டு வருபவர்கள் வீட்டில் சில உடற்பயிற்சிகளை செய்து ஈஸியாக குறைக்கலாம். அதாவது, டாப் 6 உடற்பயிற்சிகளை வீட்டில் செய்து 20 கிலோ வரை நீங்கள் குறைக்கலாம். எனவே, அவை என்னென்ன உடற்பயிற்சிகள் என்று பார்ப்போம்
முதலில் நின்று கொண்டு இரண்டு கால்களை இடை இடையே வைக்க வேண்டும். பின்னர், இரண்டு கைகளை விரித்து மடக்க வேண்டும். அதே நேரத்தில், குதிக்கவும் வேண்டும். அதாவது, இந்த உடற்பயிற்சி Jumping Jacks என்று கூறுகின்றனர். இந்த உடற்பயிற்சியை தினமும் 50 முறை செய்ய வேண்டும்.
முதலில் கீழே படுத்துக் கொண்டு, இரண்டு கால்களையும் மேலே ஏற்றி, இறக்க வேண்டும். இப்படியாக தினமும் 50 முறை செய்ய வேண்டும். இந்த உடற்பயிற்சி air cycling என்று அழைக்கப்படுகிறது.
முதலில் நின்று கொண்டு இரண்டு கைகளையும் முன்பக்கம் நீண்ட வேண்டும். இதன்பின்பு, கால்களையும் மேலே உயர்த்த வேண்டும். ஒவ்வொரு கால்களையும் மேலே உயர்த்தி கைகளை தொட்டவாறு காலை இறக்க வேண்டும். இந்த உடற்பயிற்சிக்கு jumping jacks என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த உடற்பயிற்சியை தினமும் 50 முறை செய்ய வேண்டும்.
முதலில் நின்று கொண்டு ஒவ்வொரு கால்களையும் தூக்க வேண்டும். இந்த உடற்பயிற்சிக்கு High knee Walk என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதனை தினமும் 50 முறை செய்ய வேண்டும்.
முதலில் படுத்துக் கொண்டு இரண்டு கால்களையும் மேலே உயர்த்த வேண்டும். அதே நேரத்தில் உங்கள் கைகளை பின்பக்கம் வைக்க வேண்டும். இதன்பின்பு, கைகளையும் தலையில் வைத்தவாறு எழ வேண்டும். இந்த உடற்பயிற்சிக்கு elevated Crunches என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த உடற்பயிற்சியை தினமும் 50 முறை செய்ய வேண்டும்.
கடைசியாக Squats உடற்பயிற்சி. நின்றுக் கொண்டு இரண்டு கைகளை மடக்கி வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். இதன்பின்பு, Squats போசிஸனில் உட்கார்ந்து எழுந்து நிற்க வேண்டும். இப்படியாக 50 முறை தினமும் செய்ய வேண்டும். (பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)