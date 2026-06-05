/மகளிர் உதவித் தொகை: பெண்களுக்கு மாதம் ரூ.3,000 வரவு.. முதல்வர் அதிரடி அறிவிப்பு

West Bengal Annapurna Magalir Udhavi Thogai Scheme: மேற்கு வங்கத்தில் குடும்பத் தலைவிகளுக்கு மாதத்தோறும் ரூ.3,000 வழங்கும் அன்னபூர்ணா யோஜனா திட்டத்தை அம்மாநில அரசு தொடங்கி வைத்துள்ளது. இதன் மூலம், பெண்களின் வங்கிக் கணக்கில் நேரடியாக ரூ.3,000 வரவு வைக்கப்பட்டு வருகிறது.
தமிழகத்தில் மகளிருக்கு மாதந்தோறும் ரூ.1000 வழங்கப்பட்டு வருகிறது. கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு மு.க.ஸ்டாலின் மகளிர் உரிமைத் தொகை என்ற பெயரில் இத்திட்டத்தை செயல்படுத்தினார். தற்போது ஆட்சி பெறுப்பேற்றுள்ள தவெக, மகளிருக்கு மாதம் ரூ.2,500 ஆக உயர்த்துவோம் என வாக்குறுதி அளித்திருந்தது. தமிழகத்தில் இன்னும் இந்த திட்டம் செயல்படுத்தாத நிலையில், மேற்கு வங்கத்தில் மகளிருக்கான மாதந்தோறும் உதவித் தொகை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
மேற்கு வங்கத்தில் மகளிருக்கான உதவித் தொகை திட்டமான அன்னபூர்ணா யோஜனா திட்டம் முறைப்படி தொடங்கப்பட்டுள்ளது. மேற்கு வங்கத்தில் தற்போது பாஜக ஆட்சி நடந்து வருகிறது. முதல்வராக சுவேந்து அதிகாரி இருக்கிறார். மேற்கு வங்கத்தில் பாஜக முதல்முறையாக ஆட்சி பொறுப்பேற்றுள்ளது. பொறுபேற்ற சில நாட்களிலேயே மகளிருக்கான உதவித்தொகை திட்டமாக அன்னபூர்னா யோஜனா திட்டத்தை முதல்வர் சுவேந்து அதிகாரி தொடங்கி வைத்தார்.
மகளிருக்கு மாதந்தோறும் ரூ.3000 வழங்கப்படும் அன்னபூர்னா யோஜனா திட்டத்தை நேற்று தொடங்கி வைத்தார். நேற்று தொடங்கி வைக்கப்பட்ட நிலையில், தகுதியான பெண்களுக்கு வங்கிக் கணக்கில் ரூ.3000 வரவு இன்று முதல் வைக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த திட்டத்தின் மூலம் மேற்கு வங்கத்தில் இரண்டு கோடி பெண்கள் பயனடைவார்கள்.
அன்னபூர்ணா யோஜனா திட்டம் மூலம் 28 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட பயனாளிகள் கணக்குகளில் ரூ.3000 உதவித் தொகை வரவு வைக்கப்படுகிறது. இந்த திட்டத்தின் கீழ் ரூ.3000 உதவித் தொகை பெற பயனாளிகளுக்கு 90 நாட்கள் அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த திட்டத்தில் 25 முதல் 60 வயதுக்குட்பட்ட பெண்கள் உதவித் தொகை தகுதியானவர்கள்.
மேலும், அரசு ஊழியர்கள் இல்லாதவர்கள், ஓய்வூதியம் பெறாதவர்கள், வருமான வரி செலுத்தாத பெண்கள் ரூ.3,000 உரிமைத் தொகை பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்கு வங்கத்தில் முதல்முறையாக பெண்களுக்கு மாதம் ரூ.3,000 வழங்கும் திட்டம் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. இதனால், பெண்கள் மகிழ்ச்சியில் உள்ளனர்.