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ஒரு படத்திற்கு 'A' சான்றிதழ் கொடுக்கப்படுவது ஏன்...? தணிக்கை வாரியம் ரூல்ஸ்

Written BySudharsan G
Published: Jul 09, 2026, 09:10 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 09:10 PM IST

பொதுவாக சில திரைப்படங்களுக்கு தணிக்கை வாரியம் A சான்றிதழ் (Adults Only) வழங்கப்படுகிறது. இதற்கான காரணங்கள் என்ன என்பதை இங்கு விரிவாக காணலாம்.

தணிக்கை வாரியம் சான்றிதழ்1/5

தணிக்கை வாரியம் சான்றிதழ்

முதலமைச்சர் விஜய் நடிப்பில் உருவான ஜனநாயகன் திரைப்படம் நீண்ட போராட்டத்திற்கு பின்னர் தணிக்கைச் சான்றிதழ் பெற்றுள்ளது. ஜனநாயகன் திரைப்படத்திற்கு 'A' சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் திரைப்படங்களுக்கு பொதுவாக 'A' சான்றிதழ் வழங்கப்படுவது குறித்து இங்கு காணலாம்.

தணிக்கை வாரியம் சான்றிதழ்2/5

தணிக்கை வாரியம் சான்றிதழ்

A சான்றிதழ் என்றால் Adults Only எனப்படும். அதாவது, வயது வந்தோருக்கான திரைப்படம் ஆகும். இந்த சான்றிதழ் பெற்றுவதுன் மூலம் 18 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்டவர்கள் மட்டுமே குறிப்பிட்ட திரைப்படத்தை பார்க்க அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என பொருள்.

தணிக்கை வாரியம் சான்றிதழ்3/5

தணிக்கை வாரியம் சான்றிதழ்

அதிக வன்முறை காட்சிகள், ரத்தம் தெறிக்கும் காட்சிகள், ஆபாச வசனங்கள், இரட்டை அர்த்த வசனங்கள், பாலியல் சார்ந்த காட்சிகள், சிறுவர்களுக்கு பொருத்தமற்ற காட்சிகள் மற்றும் வசனங்கள் உள்ளிட்டவை இருப்பதாக கருதினால், அத்திரைப்படத்திற்கு தணிக்கை வாரியம் A சான்றிதழ் வழங்கப்படும். மூன்று மணிநேரத்திற்கு மேல் ரன்டைம் கொண்ட ஜனநாயகன் திரைப்படத்திற்கு ஏன் A சான்றிதழ் என இன்னும் உறுதியாக தெரியவில்லை.

தணிக்கை வாரியம் சான்றிதழ்4/5

தணிக்கை வாரியம் சான்றிதழ்

A சான்றிதழ் பெற்ற திரைப்படங்களை பெற்றோருடன் வந்தாலும் கூட, 18 வயதுக்குக் குறைவானவர்கள் பார்க்க அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள். வயது உறுதிப்படுத்தும் அடையாள அட்டையை திரையரங்க நிர்வாகம் கேட்கும்பட்சத்தில், அதை காண்பிக்க வேண்டும். அதை கேட்கும் அதிகாரம் திரையரங்கத்திற்கு உள்ளது. இதற்கு விதிவிலக்கே கிடையாது.

தணிக்கை வாரியம் சான்றிதழ்5/5

தணிக்கை வாரியம் சான்றிதழ்

ஒரு திரைப்படம் A சான்றிதழ் பெற்றிருந்தால், ஆன்லைன் முன்பதிவு தளங்களிலும் Adults Only என்ற எச்சரிக்கை இடம்பெற வேண்டும். விதிமுறைகள் மீறப்பட்டால் திரையரங்குகள் சட்ட ரீதியான நடவடிக்கையை எதிர்கொள்ள நேரிடலாம். U சான்றிதழ் பெற்றால் அனைத்து வயதினரும் எவ்வித கட்டுப்பாடின்றி திரைப்படத்தை பார்க்கலாம். U/A சான்றிதழை பெற்றால், அத்திரைப்படத்தை அனைவரும் பார்க்கலாம். ஆனால், 12 வயதுக்குட்பட்டோர் பெற்றோரின் கண்காணிப்பில் பார்க்க வேண்டும்.

TAGS:
Censor Board
Jananayagan

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