உடலில் யூரிக் அமிலம் அதிகரிக்க முக்கிய காரணம் என்ன?

Causes for High Uric Acid: யூரிக் அமிலம் அதிகரிக்க காரணம் என்ன? இதன் அறிகுறிகள் என்ன? இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
Causes for High Uric Acid: யூரிக் அமில அளவை குறைக்க உணவுமுறை மற்றும் வாழ்க்கை முறை மிக முக்கியம். யூரிக் அமிலத்தைக் குறைக்கும் உணவுகளை உங்கள் உணவில் சேர்த்தாலும், சில உணவுகளை உட்கொள்வது யூரிக் அமில அளவை அதிகரிக்கும்.
உடலில் யூரிக் அமிலம் அதிகமானால் அது கீல்வாதம், சிறுநீரக பாதிப்பு உட்பட பல பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்துகின்றது. ஆகையால் இதை கட்டுக்குள் வைத்திருப்பது மிக அவசியமாகும்.
உடலில் யூரில் அமிலம் அதிகரிக்க காரணமாக இருக்கும் சில முக்கிய பழக்கங்கள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
சர்க்கரை அதிகம் உள்ள பானங்கள் மற்றும் துரித உணவுகள் (சோடா, குளிர் பானங்கள், பேக்கேஜ் செய்யப்பட்ட பழச்சாறுகள் அல்லது இனிப்பு சிற்றுண்டிகள்), அத்துடன் மதுபானம் ஆகியவற்றை உட்கொள்வதும் யூரிக் அமில அளவு அதிகரிக்க காரணமாகும். மது மற்றும் பீர் யூரிக் அமிலத்தின் குவிப்பை அதிகரிக்கிறது மற்றும் சிறுநீரகங்கள் அதை வெளியேற்றும் திறனைக் குறைக்கிறது.
குறைந்த தண்ணீர் குடிப்பதால் இரத்தத்தில் யூரிக் அமிலம் கெட்டியாகிறது, இதனால் சிறுநீரகங்கள் அதை அகற்றுவது கடினமாகிறது. ஆகையால், யூரிக் அமில அளவை குறைக்க ஒரு நாளைக்கு குறைந்தது 8 முதல் 10 கிளாஸ் தண்ணீர் குடிக்க வேண்டியது மிக அவசியம்.
இன்றைய அவசர உலகில் மக்களிடையே உடல் செயல்பாடு மிக குறைவாக இருக்கிறது. இது வளர்சிதை மாற்றத்தை குறைக்கிறது. இது உடலில் யூரிக் அமிலம் சேர வழிவகுக்கிறது. தினமும் குறைந்தபட்சம் 30 நிமிடங்களாவது உடற்பயிற்சி செய்ய வேண்டியது அவசியம்.
இரவு தாமதமாக சாப்பிடுவது, தாமதமாக தூங்குவது, காலையில் தாமதமாக எழுந்திருப்பது ஆகியவை ஹார்மோன் மற்றும் வளர்சிதை மாற்ற சமநிலையையும் சீர்குலைக்கின்றன. குறிப்பாக தாமதமாக தூங்குவதும், குறைவான நேரம் மட்டுமே தூங்குவதும் யூரிக் அமில அளவை அதிகரிக்கிறது.
இந்த அறிகுறிகளை கண்டால், உடனடியாக ஒரு மருத்துவரை அணுக வேண்டியது மிக அவசியம். இந்த அறிகுறிகள் புறக்கணிக்கப்பட்டால், கீல்வாதம் உருவாகும் அபாயம் அதிகரிக்கலாம். 1. கால் விரல்கள், கணுக்கால் அல்லது முழங்கால்களில் கடுமையான வலி, 2. மூட்டுகளில் வீக்கம் மற்றும் வெப்பம், 3. விழித்தவுடன் மூட்டுகள் மற்றும் தசைகளில் விறைப்பு. 4. நடப்பதில் சிரமம், 5. சிலருக்கு காய்ச்சலும் ஏற்படலாம்
