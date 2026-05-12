/சட்டசபையில் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு எப்படி நடக்கும்? விஜய் CM பதவியில் தொடர முக்கிய டெஸ்ட்

TN Assembly Vijay Floor Test: தமிழக சட்டப்பேரவையில் நாளை (மே 12) வாக்கெடுப்பு நடைபெற உள்ளது. இந்த பெரும்பான்மை வாக்கெடுப்பில் வெற்றி பெற்றால் விஜய் முதல்வராக தொடர்வார். இதனால், ஒட்டுமொத்த தமிழக மக்களும் பெரும் எதிர்பார்ப்பில் உள்ளனர். எனவே, பெரும்பான்மை வாக்கெடுப்பு எப்படி நடக்கும் என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜய் தலைமையிலான தவெக 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்றது. நடந்து முடிந்த தேர்தலில் விஜய்யின் தவெக 108 இடங்களில் வென்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்தாலும் பெரும்பான்மைக்கு 118 இடங்கள் தேவைப்படுகிறது. இதனால், திமுக கூட்டணியில் இருக்கும் கட்சிகள் தவெக ஆட்சி அமைக்க ஆதரவு தெரிவித்துள்ளது. அதாவது, காங்கிரஸ் 5 எம்எல்ஏக்கள், சிபிஐ, சிபிஎம், விசிக, ஐயுஎம்எல் கட்சிகள் தலா இரண்டு எம்எல்ஏக்கள் ஆதரவு தெரிவிக்கின்றன.
இதில் திருப்பத்தூர் தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினரால் வாக்கெடுப்பில் கலந்து கொள்ள முடியாது. மேலும், விஜய் திருச்சி கிழக்கு தொகுதியை ராஜினாமா செய்துள்ளார். இதனால், தவெகவிடம் 106 எம்எல்ஏக்கள் உள்ளனர். இதன் மூலம், திமுக கூட்டணி கட்சிகளின் ஆதரவுடன் சேர்த்து தவெகவுக்கு 119 எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு இருக்கிறது. மேலும், அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் தரப்பில் இருந்து 20க்கும் மேற்பட்ட எம்எல்ஏக்கள் நாளை பெரும்பான்மை வாக்கெடுப்பில் ஆதரவு தர உள்ளனர். இதனால், விஜய்க்கு பெரும்பான்மை கிடைத்துவிடும். முதல்வர் பதவியிலும் அவர் தொடர்வார்.
இதற்கிடையில், நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு எப்படி நடைபெறும் என்ற கேள்வி அனைவருக்கும் இருக்கும். அதுபற்றி பார்ப்போம். நாளை (மே 13) காலை 9.30 மணிக்கு சபாநாயகர் ஜே.சி.டி பிரபாகர் தலைமையில் சட்டசபை கூடும். அனைத்து எம்எல்ஏக்களும் சட்டசபையில் இருப்பார்கள். அப்போது, முதல்வர் விஜய் நம்பிக்கை தீர்மானத்தை கொண்டு வருவார். நம்பிக்கை தீர்மானத்தின் மீது குரல் வாக்கெடுப்பு, உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை எண்ணுவதன் மூலம் வாக்கெடுப்பை சபாநாயகர் நடத்துவார்.
குரல் வாக்கெடுப்பாக இருந்தால் சட்டமன்ற உறுப்பினர் யார் ஆதரவு தெரிவிக்கிறார்களோ அவர்கள் ஆம் என்றும் ஆதரவு தெரிவிக்காதவர்கள் இல்லை என்றும் கூறுவார்கள். எண்ணிக்கை முறையை பொறுத்தவரை, விஜய்யின் ஆட்சிக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கும் எம்எல்ஏக்கள் மற்றும் எதிர்க்கும் எம்எல்ஏக்கள் என தனித்தனியே எழுந்து நிற்க வேண்டும் சபாநாயகர் கூறுவார். அதனை கணக்கிட்டு சட்டசபை செயலாளர் சபாநாயகருக்கு வழங்குவார். மேலும், நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு தோல்வி அடையும் பட்சத்தில் ஆளுநர் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சிக்கு பரிந்துரைப்பார்.
அந்த எண்ணிக்கையில் 118க்கு மேல் எம்எல்ஏக்கள் விஜய் ஆட்சி அமைக்க ஆதரவாக இருந்தால், நம்பிக்கை தீர்மானம் வெற்றி அடையும். விஜய் தமிழகத்தின் முதல்வராகவும் தொடங்குவார். நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பின் சில விதிமுறைகளும் உள்ளன. நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு தொடங்கியபோது எந்த எம்எல்ஏக்களும் சட்டசபை உள்ளே வர அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள்.