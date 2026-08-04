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உதயநிதி ஸ்டாலின் கைதுக்கு முன் இன்பநிதி செய்த காரியம்.. என்ன தெரியுமா?

Written ByUmabarkavi K
Published: Aug 04, 2026, 02:32 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 03:18 PM IST

Udhayanidhi Arrest: சென்னை நீலாங்கரை வீட்டில் இருந்து போலீசார் எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலினை கைது செய்தனர். உதயநிதி ஸ்டாலின் கைது செய்வதற்கு முன்பு, மகன் இன்பநிதி செய்த செயல் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

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தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில்  எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தலைமையில் திமுக  போராட்டம் நடத்தியது. இந்த போராட்டத்தில் உதயநிதி ஸ்டாலின் முதல்வர் விஜய்யை  அவதூறாக பேசியதாக பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. 

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அதாவது, காவிரி நீர் தண்ணீர் பற்றி போதும் போது, நடிகை த்ரிஷா என்று திமுக தொண்டர்கள் கூற, அப்போது உதயநிதி ஸ்டாலின் முதல்வர் விஜய்யை இரட்டை அர்த்தத்தில் பேசியார். உதயநிதி ஸ்டாலின் இரட்டை அர்த்தத்தில் பேசியது பெரும் சர்ச்சையை கிளப்பியது. 

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உதயநிதி ஸ்டாலின் பேச்சுக்கு கண்டனங்கள் எழுந்த நிலையில், தவெக சார்பில் புகார்  அளிக்கப்பட்டது. தஞ்சாவூர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்ட நிலையில், உதயநிதி ஸ்டாலின் மீது 7 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்தனர். தொடர்ந்து, இன்று நீலாங்கரை விட்டிற்கு வந்த போலீசார், உதயநிதி ஸ்டாலினை கைது செய்தனர்.

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கைது செய்த உதயநிதி ஸ்டாலினை, தஞ்சாவூர் நடுவர் நீதிமன்றத்திற்கு அழைத்து சென்றனர். இந்த நிலையில், உதயநிதி ஸ்டாலின் கைதுக்கு முன்பு  நடந்த விஷயம் சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது. 

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அதாவது, உதயநிதியை போலீசார் அழைத்து செல்வதற்கு முன்பு, மகன் இன்பநிதியை கட்டி அணைத்து, தோலில் தட்டிக் கொடுத்தார். இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. தொடர்ந்து, மனைவி கீர்த்திகாவிடமும் கூறிவிட்டு சென்றார் உதயநிதி. மேலும், துரைமுருகன், சபரீசனும் உதயநிதி ஸ்டாலினை கட்டி அணைத்து அனுப்பினர்.

TAGS:
Udhayanidhi Stalin
DMK
Udhayanidhi Stalin Arrest

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