/தங்கம் ஓராண்டு வாங்கவில்லை என்றால் என்ன ஆகும்? விலை குறையுமா? அப்டேட்

Written ByKarthikeyan SekarUpdated byKarthikeyan Sekar
Published: May 28, 2026, 07:00 AM IST|Updated: May 28, 2026, 07:00 AM IST

gold price : தங்கம் விலை அதிகரிக்கும் நிலையில், யாருமே தங்கம் ஓராண்டு வாங்கவில்லை என்றால் என்னென்ன மாற்றங்கள் நடக்கும் என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். 

 

இந்தியாவில் தங்கம் விலை மளமளவென உயர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது. உலகளாவிய பொருளாதார நெருக்கடி உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால் இந்த விலை உயர்வு இருக்கும் சூழ்நிலையில், பிரதமர் மோடி கூட இந்தியர்கள் தங்கம் வாங்குவதை தவிர்க்க வேண்டும் என கேட்டு கொண்டிருக்கிறார். அவர் கேட்டுக்கொண்டதன்படி ஓராண்டு யாருமே தங்கம் வாங்கவில்லை என்றால் இந்தியாவில் என்னென்ன மாற்றங்கள் நடக்கும்? என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். 

 

இந்தியாவில் ஒரு வருடம் முழுமையாக யாருமே தங்கம் வாங்கவில்லை என்றால், அது இந்தியப் பொருளாதாரத்திலும், உலகச் சந்தையிலும் மிகப்பெரிய அதிரடி மாற்றங்களை உருவாக்கும். இது ஒரு கற்பனையான சூழல் என்றாலும், பொருளாதார ரீதியாக இதனால் என்னென்ன நடக்கும் என்பதைப் பார்ப்போம்.

 

இந்தியாவில் தங்கம் வாங்குவது முற்றிலும் நின்றால், உள்நாட்டில் தங்கத்திற்கான தேவை (Demand) பூஜ்ஜியமாகும். இதனால் இந்தியச் சந்தையில் தங்கத்தின் விலை அதிரடியாக குறையும். உலகிலேயே தங்கத்தை மிக அதிகமாகப் பயன்படுத்தும் நாடுகளில் இந்தியா இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது. ஆண்டுக்குச் சுமார் 700 - 800 டன்கள். இந்தியா வாங்குவதை நிறுத்தினால், உலகச் சந்தையிலும் தங்கத்தின் விலை கணிசமாகச் சரியும்.

 

தங்கம் என்பது வெறும் ஆபரணம் மட்டுமல்ல, அது உலக நாடுகளின் மத்திய வங்கிகள் RBI, அமெரிக்க Fed தங்கள் இருப்புக்காக வாங்கும் ஒரு பாதுகாப்பான முதலீடு. மேலும், சர்வதேச அளவில் மருத்துவ மற்றும் தொழில்நுட்பத் துறைகளிலும் தங்கம் பயன்படுத்தப்படுவதால் விலை ஓரளவுக்கு மேல் குறையாது.

 

இந்தியா தனது தங்கத் தேவையில் 90%-க்கும் அதிகமானவற்றை வெளிநாடுகளில் இருந்து இறக்குமதி செய்கிறது. இதற்காக ஆண்டுக்குச் சுமார் 70 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களை சுமார் ரூ.5.8 லட்சம் கோடி. இந்தியா வெளிநாடுகளுக்குச் செலுத்துகிறது. நாம் தங்கம் வாங்குவதை நிறுத்தினால், இந்த அசுரத்தனமான டாலர் வெளியேற்றம் முற்றிலும் நின்றுவிடும். டாலருக்கான தேவை குறைவதால், அமெரிக்க டாலருக்கு எதிரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு வரலாறு காணாத வகையில் பலமடங்கு உயரும்.

 

இந்தியாவுக்கு கச்சா எண்ணெய்க்கு அடுத்தபடியாக அதிக இறக்குமதிச் செலவை வைப்பது தங்கம்தான். தங்கம் வாங்குவது நின்றால், இந்தியாவின் வர்த்தகப் பற்றாக்குறை. இறக்குமதிக்கும் ஏற்றுமதிக்கும் உள்ள வித்தியாசம்) முற்றிலுமாகக் குறைந்து, நாட்டின் பொருளாதாரம் மிகவும் ஆரோக்கியமான நிலையை எட்டும்.

 

பொதுவாக இந்தியர்கள் தங்களது உபரிப் பணத்தைத் தங்கத்தில் முதலீடு செய்து லாக்கரில் பூட்டி வைக்கிறார்கள். பொருளாதார ரீதியாக இது முடக்கப்பட்ட பணம் ஆகும். மக்கள் தங்கம் வாங்குவதை நிறுத்தினால், அந்தப் பணம் வங்கிச் சேமிப்புகள், பங்குச்சந்தை, மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் அல்லது புதிய தொழில்களில் முதலீடு செய்யப்படும். இது நாட்டின் உள்கட்டமைப்பு மற்றும் தொழில் வளர்ச்சியை அசுர வேகத்தில் உயர்த்தும்.

 

நாட்டின் பொருளாதாரத்திற்கு நன்மை இருந்தாலும், மற்றொரு பக்கம் இந்தியாவின் நகைத் தொழில் முற்றிலும் முடங்கும். இந்தியாவில் இத்துறை கோடிக்கணக்கான மக்களுக்கு நகைத் தொழிலாளர்கள், விற்பனையாளர்கள் வேலைவாய்ப்பு வழங்கி வருகிறது. ஒரு வருடம் யாரும் தங்கம் வாங்கவில்லை என்றால், இத்துறையைச் சார்ந்த லட்சக்கணக்கான மக்கள் வேலைவாய்ப்பை இழந்து பெரும் வாழ்வாதாரப் பாதிப்புக்கு உள்ளாவார்கள்.

 

இந்தியாவில் திருமணம், திருவிழாக்கள், தீபாவளி, அட்சய திருதியை போன்ற சுபநிகழ்ச்சிகள் தங்க நகைகள் இல்லாமல் நிறைவடைவதில்லை. இன்றும் இந்தியாவின் கிராமப்புறங்களில் அவசரக் கால மருத்துவச் செலவுக்கோ அல்லது விவசாயச் செலவுக்கோ உடனே கைகொடுப்பது வீட்டிலிருக்கும் தங்கம்தான். வங்கிக் கடன் கிடைக்காத எளிய மக்கள் தங்கத்தை அடகு வைத்தே எளிதாகப் பணம் பெறுகிறார்கள்.

 

தங்கம் எப்போதுமே பணவீக்கத்தை முறியடித்து நீண்ட காலத்தில் லாபம் தரும் ஒரு பாதுகாப்பான முதலீடாகப் பார்க்கப்படுகிறது. எனவே, அரசாங்கமே சட்டம் போட்டுத் தடுத்தாலும் அல்லது இறக்குமதி வரியை மிகக் கடுமையாக உயர்த்தினாலும், மக்கள் தங்கம் வாங்குவதை முழுமையாக நிறுத்த மாட்டார்கள்; மாறாக கடத்தல் போன்ற சட்டவிரோத வழிகளில் தங்கம் உள்ளே வரத் தொடங்கிவிடும்.

 

இந்தியர்கள் ஒரு வருடம் தங்கம் வாங்காமல் இருந்தால் நாட்டின் ரூபாய் மதிப்பும், பொருளாதாரமும் உச்சம் தொடும் என்பது உண்மைதான், ஆனால் இந்தியர்களின் கலாச்சார வாழ்வியலோடு பிணைந்துள்ள தங்கத்தை அப்படி முற்றிலும் ஒதுக்கி வைப்பது நடைமுறையில் சாத்தியமில்லாத ஒன்று. 

 

