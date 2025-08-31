புதிய ரேஷன் கார்டு தவறான தகவல் கொடுத்து வாங்கினால் என்ன ஆகும்?

Ration Card : ரேஷன் கார்டு தவறான தகவல் கொடுத்து வாங்கினால் என்ன ஆகும்? என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
Ration Card : புதிய ரேஷன் கார்டு தவறான தகவல் கொடுத்து வாங்கினால், என்னென்ன சட்டப்பிரச்சனைகளை சந்திக்க நேரிடும் என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
Ration Card : தமிழ்நாட்டில் ஏழை எளிய மக்களுக்கான அன்றாட உணவுத் தேவையை உறுதிப்படுத்தும் நோக்கில் ரேஷன் கார்டு மூலம் இலவச அரிசி உள்ளிட்ட உணவுப் பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்படுகின்றன
ஒவ்வொருவரும் வைத்திருக்கும் ரேஷன் கார்டுகளுக்கு ஏற்ப இலவச அரிசி, கோதுமை உள்ளிட்ட பொருட்களை பொதுமக்கள் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
இதற்காக ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் அரசு ஆயிரக்கணக்கான ரூபாய் செலவு செய்கிறது. ஆண்டு தோறும் உணவுப் பொருள் விநியோகத்துக்காகவே கோடிகளில் பட்ஜெட் போடப்படுகின்றன
இத்தகைய சூழலில் அரசை ஏமாற்றும் நோக்கில் சிலர் போலியாக புதிய ரேஷன் கார்டுகளுக்கு விண்ணப்பித்து பெறுகின்றனர். இப்படியான செயல் சட்டப்படி குற்றமாகும்.
தவறான முகவரி, தகவல்களை மறைத்தல், கேஸ் சிலிண்டர் இருப்பதை மறைத்து ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கு சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க அரசுக்கு சட்டத்தில் இடமுள்ளது.
உதாரணமாக, குடும்ப உறுப்பினர் பற்றிய தவறான விவரங்கள் மற்றும் தவறான முகவரி அளித்தல் போன்றவை பொது விநியோக திட்ட பொருட்களை கடத்துதலுக்கு வழிகோலும் என்பதுடன், 1955 ஆம் ஆண்டு அத்தியாவசியப் பண்ட சட்டம் பிரிவு 7 ன் கீழ் தண்டனைக்குரியதாகும்.
இத்தகைய விண்ணப்பதாரர்கள் மீது குற்றவியல் நடவடிக்கை மற்றும் சட்டப் படி தண்டனை பெற்றுத்தர நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
எனவே, விண்ணப்பதாரர்கள் சரியான குடும்ப உறுப்பினரின் விவரங்களை பூர்த்தி செய்ய கேட்டுக்கொள்ளப்படுவதோடு கீழ்காண்பவைகளை தவிர்க்க கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
தமிழகத்திலோ அல்லது வேறு எங்குமோ ஏற்கனவே குடும்ப அட்டையில் உள்ள குடும்ப உறுப்பினர்களின் பெயர்களை சேர்த்தல். தவறான முகவரி அளித்தல், எரிவாயு இணைப்பு பற்றிய விவரங்களை மறைத்தல், ஏற்கனவே வேறு முகவரியிலோ அல்லது அதே முகவரியிலோ குடும்ப அட்டை இருந்தால் மற்றொரு குடும்ப அட்டை கோரி விண்ணப்பித்தல் ஆகிய தவறுகளை கட்டாயம் செய்யக்கூடாது.
மீறி செய்வோரின் விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. அத்துடன் சட்ட நடவடிக்கைகளையும் எதிர்கொள்ளும் சூழலுக்கு தள்ளப்படுவீர்கள். எனவே, இந்த விஷயத்தில் பொதுமக்கள் நேர்மையாக நடந்து கொள்வது நல்லது.