ஆயுஷ்மான் பாரத் யோஜனா என்றால் என்ன, என்னென்ன வசதிகள் உள்ளன?

Ayushman Scheme: இந்திய அரசு நகர்ப்புற மற்றும் கிராமப்புறங்களுக்கு பல திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. நீங்கள் அரசு திட்டங்களுக்கு தகுதியுடையவராக இருந்தால், அவற்றைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.
நகர்ப்புற மற்றும் கிராமப்புறங்களுக்கு இந்திய அரசு பல திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. நீங்கள் அரசு திட்டங்களுக்கு தகுதி பெற்றிருந்தால், அவற்றைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். மத்திய அரசு இலவச அல்லது மலிவான ரேஷன், காப்பீடு, இலவச கல்வி, ஓய்வூதியம் மற்றும் வீடு கட்டுவதற்கான மானியம் போன்ற திட்டங்கள் உட்பட பல நன்மை பயக்கும் மற்றும் நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. ஆயுஷ்மான் பாரத் பிரதான் மந்திரி ஜன் ஆரோக்கிய யோஜனாவும் பொதுமக்களுக்காக செயல்படுத்தப்படும் இந்த நலத்திட்டங்களில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.
மத்திய அரசு இந்தத் திட்டத்தை 2018 ஆம் ஆண்டு தொடங்கியது. இந்தத் திட்டத்தின் பெயர் இப்போது பிரதான் மந்திரி ஜன் ஆரோக்ய யோஜனா (PMJAY) என மாற்றப்பட்டுள்ளது. இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், தகுதியுள்ள குடும்பங்களுக்கு ரூ.5 லட்சம் வரை சுகாதார காப்பீட்டை அரசாங்கம் வழங்கப்படுகிறது. இந்தத் திட்டத்தின் தகுதியுள்ள குடும்பங்களுக்கு ஆயுஷ்மான் கோல்டன் கார்டு வழங்கப்படுகிறது.
ஆயுஷ்மான் கோல்டன் கார்டை ஆன்லைனிலும் ஆஃப்லைனிலும் பெற முடியும். இந்த அட்டை மூலம், புற்றுநோய், இதய நோய் போன்ற கடுமையான நோய்கள் உட்பட சுமார் 1500 நோய்களுக்கு சிகிச்சை வசதி வழங்கப்படுகிறது. பழைய மற்றும் புதிய நோய்கள் அனைத்தும் இந்தத் திட்டத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.
இந்த அட்டையைக் காண்பிப்பதன் மூலம், தகுதியான நபர் பட்டியலிடப்பட்ட மருத்துவமனைகளில் ரூ.5 லட்சம் வரை இலவச சிகிச்சையைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம். நாடு முழுவதும் உள்ள 13,000க்கும் மேற்பட்ட அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகளில் ஆயுஷ்மான் கோல்டன் கார்டு செல்லுபடியாகும்.
நீங்கள் இன்னும் ஆயுஷ்மான் பாரத் யோஜனாவுக்கு விண்ணப்பிக்கவில்லை என்றால், விரைவில் இந்தத் திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்கவும். உங்கள் அருகிலுள்ள ஜன் சேவா கேந்திராவிற்குச் சென்று இந்தத் திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்கலாம். விண்ணப்பிப்பதற்கு முன் உங்கள் தகுதி சரிபார்க்கப்படும். இதற்குப் பிறகு முகவர் உங்கள் ஆவணங்களைச் சரிபார்ப்பார். இதற்குப் பிறகு முகவர் உங்களைத் திட்டத்தில் பதிவு செய்வார்.
இந்தத் திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்க, உங்களிடம் ஆதார் அட்டை, ரேஷன் கார்டு, மொபைல் எண், உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்களின் குடியிருப்புச் சான்றிதழ் இருக்க வேண்டும்.
ஆயுஷ்மான் பாரத் அட்டை விண்ணப்பித்த சுமார் 10 முதல் 15 நாட்களுக்குப் பிறகு பெறப்படுகிறது. இந்த அட்டையின் உதவியுடன், நீங்கள் ரூ.5 லட்சம் வரை இலவச சிகிச்சையைப் பெறலாம். ஆயுஷ்மான் பாரத் யோஜனா, பிரதான் மந்திரி ஜன் ஆரோக்கிய யோஜனா என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.