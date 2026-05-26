EPFO Scheme Certificate என்றால் என்ன? ஓய்வூதியம் பெற இது ஏன் அவசியம்?

Written BySripriya SambathkumarUpdated bySripriya Sambathkumar
Published: May 26, 2026, 08:46 AM IST|Updated: May 26, 2026, 08:46 AM IST

EPFO Scheme Certificate: இபிஎஃப் திட்டச் சான்றிதழ் என்றால் என்ன? இதனால் இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு என்னென்ன  நன்மைகள் கிடைக்கும்? முழுமையான தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

EPFO Latest Update: வேலை மாறும்போது ஓய்வூதியக் கணக்குகளை மாற்றுவதற்கு இபிஎஃப் திட்டச் சான்றிதழ் உதவுகிறது. ஒரு புதிய வேலையில் சேரும்போது, ​​முந்தைய நிறுவனத்தில் ஈட்டிய ஓய்வூதியப் பணி அனுபவமானது, புதிய நிறுவனத்தில் ஈட்டும் ஓய்வூதியப் பணி அனுபவத்துடன் சேர்க்கப்படுவதை இத்திட்டச் சான்றிதழ் உறுதி செய்கிறது.

1952-ஆம் ஆண்டின் EPF சட்டத்தின் கீழ், ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பால் (EPFO) நிர்வகிக்கப்படும் EPF (ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி) என்பது, ஊதியம் பெறும் ஊஐயர்களுக்குக் கிடைக்கும் ஒரு ஓய்வுக்கால சேமிப்புத் திட்டமாகும். இந்த அமைப்பால் உறுப்பினர்களுக்கு வழங்கப்படும் 'திட்டச் சான்றிதழ்கள்' (Scheme Certificates) குறித்து பார்க்கலாம்.

இபிஎஃப்ஓ திட்டச் சான்றிதழ் என்றால் என்ன?

சில EPF உறுப்பினர்கள் திட்டத்தின் நடுவிலேயே தங்கள் இபிஎஃப் பங்களிப்பைத் திரும்பப் பெற நினைப்பார்கள். ஆனால், இவர்களில் சிலர் ஓய்வு பெறும் வயதை அடைந்ததும் ஓய்வூதியப் பலன்களைப் பெறுவதற்காக EPFO-வுடனான தங்கள் உறுப்பினர் நிலையைத் தக்கவைத்துக்கொள்ள விரும்புவார்கள். அத்தகைய உறுப்பினர்களுக்கு இந்தத் திட்டச் சான்றிதழ் வழங்கப்படுகிறது.

திட்டச் சான்றிதழைப் பெற யாருக்கெல்லாம் தகுதி உள்ளது?

10 ஆண்டுகள் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பணி அனுபவம் கொண்ட, ஆனால் இன்னும் 58 வயதை எட்டாத உறுப்பினருக்கு, கட்டாயமாகத் திட்டச் சான்றிதழ் வழங்கப்படும். ஓய்வு பெறுவதற்கு முன்பே திட்டச் சான்றிதழைப் பெற நீங்கள் தேர்வு செய்ய முடியுமா என்ற குழப்பம் பலருக்கு இருக்கும். ஆம். 10 ஆண்டுகளுக்கும் குறைவான பணி அனுபவம் கொண்ட ஒரு உறுப்பினர், தனது ஓய்வூதியப் பணி அனுபவத்தை (pension service) அடுத்த பணிக்கு எடுத்துச் செல்ல, திட்டச் சான்றிதழைப் பெறலாம். ஆனால் அத்தகைய உறுப்பினருக்கு இது கட்டாயமானதல்ல.

திட்டச் சான்றிதழைப் பெறுவதன் நன்மைகள் என்ன?

வேலை மாறும்போது ஓய்வூதியக் கணக்குகளை மாற்றுவதற்கு இது உதவுகிறது. ஒரு புதிய வேலையில் சேரும்போது, ​​முந்தைய நிறுவனத்தில் ஈட்டிய ஓய்வூதியப் பணி அனுபவமானது, புதிய நிறுவனத்தில் ஈட்டும் ஓய்வூதியப் பணி அனுபவத்துடன் சேர்க்கப்படுவதை இத்திட்டச் சான்றிதழ் உறுதி செய்கிறது. இதன் மூலம், ஓய்வூதியப் பலன்களின் அளவு அதிகரிக்கிறது. மேலும், திட்டச் சான்றிதழை வைத்திருப்பவர் இறந்துவிட்டால், அவரது குடும்பத்தினர் அந்தச் சான்றிதழைப் பயன்படுத்தி ஓய்வூதியத்தைப் பெற உரிமை கோரலாம்.

இபிஎஸ் ஓய்வூதியம்

8 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் கொண்ட ஒருவர், தனது திட்டச் சான்றிதழைத் திரும்ப ஒப்படைத்துவிட்டு, பணத்தைத் திரும்பப் பெறும் பலனைப் பெற முடியுமா? ஆம், முடியும். இருப்பினும், அந்த உறுப்பினர் தனது 10 ஆண்டுகால ஓய்வூதியப் பணி அனுபவத்தை நிறைவு செய்வது சிறந்தது. ஏனெனில், அவ்வாறு நிறைவு செய்தால் மட்டுமே, 50 வயதில் (முன்கூட்டியே/குறைக்கப்பட்ட ஓய்வூதியம்) அல்லது 58 வயதில் (இயல்பான ஓய்வுக்கால ஓய்வூதியம்) EPS 1995 திட்டத்தின் கீழ் ஓய்வூதியம் பெற அவர் தகுதியுடையவர் ஆவார்.

EPF திட்டம்: முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்

இபிஎஃப் திட்டம் த்தின் EPF மற்றும் விருப்ப வருங்கால வைப்பு நிதி (VPF) ஆகியவற்றின் வட்டி விகிதம் 8.25% ஆகும். இத்திட்டமானது, நிறுவனம் மற்றும் ஊழியர் ஆகிய இருவரின் கூட்டுப் பங்களிப்புகள் மூலம் செயல்படுகிறது. இதன் மூலம், ஓய்வு பெறும் காலத்தில் நீங்கள் ஒரு மொத்தத் தொகையைப் (lump sum corpus) பெறுகிறீர்கள்.

இபிஎஃப் சந்தாதாரர்கள்

EPF கணக்கைத் தொடங்குவதற்கான தகுதிகளில் ஒன்று, அடிப்படை ஊதியம் மற்றும் அகவிலைப்படியாக (DA) மொத்தம் ₹15,000 வரை பெறும் ஊதியதாரர்கள் இதில் கட்டாயமாகப் பதிவு செய்துகொள்வதாகும். உங்கள் அடிப்படை ஊதியம் மற்றும் அகவிலைப்படி (DA) ஆகியவை மாதத்திற்கு ₹15,000-ஐ விட அதிகமாக இருந்தால், நீங்கள் விருப்ப ஓய்வூதிய நிதித் திட்டத்தைத் (VPF) தேர்வுசெய்யலாம்.

வரி விலக்கு

பழைய வரி விதிப்பு முறையின் பிரிவு 80C-இன் கீழ், ஊழியர்களின் ஆண்டு பங்களிப்பில் ₹1.5 லட்சம் வரையிலான தொகைக்கு வரி விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது. பழைய மற்றும் புதிய ஆகிய இரு வரி விதிப்பு முறைகளின் கீழும், வேலையளிப்பவரின் பங்களிப்பில் 12% வரையிலான தொகைக்கு (₹7.5 லட்சத்திற்கு உட்பட்டு) வரி விலக்கு உண்டு. தற்போது நடைமுறையில் உள்ள புதிய வரி விதிப்பு முறையின் கீழ், இது போன்ற கூடுதல் சலுகைகள் ஏதும் இல்லை. மேலும், ஊழியர்களைப் பொறுத்தவரை, திரட்டப்பட்ட பங்களிப்பில் ₹2.5 லட்சம் வரையிலான தொகைக்குக் கிடைக்கும் வட்டிக்கு வரி விலக்கு உண்டு. அதேபோல், நிறுவனத்தின் பங்களிப்புக்குக் கிடைக்கும் வட்டிக்கும் வரி விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது.

UPI வாயிலாக EPF தொகையை விரைவில் திரும்பப் பெறலாமா?

இபிஎஃப் உற்ப்பினர்களுக்கு மற்றொரு முக்கிய செய்தியும் உள்ளது. ஒருங்கிணைந்த கட்டண இடைமுகம் (UPI) வாயிலாக, ஓய்வூதிய நிதித் தொகையை உறுப்பினர்களின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு நேரடியாக மாற்றும் வசதியை, EPFO ​​அமைப்பு விரைவில் அறிமுகப்படுத்தவுள்ளதாக மத்திய தொழிலாளர் துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா சமீபத்தில் தெரிவித்துள்ளார்.

பொறுப்புத் துறப்பு

இந்தப் பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கபப்டுகின்றது.

 

