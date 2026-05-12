/தமிழக அரசியலில் ‘கொறடா’ என்றால் என்ன? அர்த்தம் இதுதான்..!

What Is Mean By Korada In Politics : தவெகவின் விருகம்பாக்கம் தொகுதி எம்.எல்.ஏ சபரிநாதனை தமிழ்நாட்டின் முதல்வர் விஜய், தமிழக அரசின் கொறடாவாக நியமித்துள்ளார். இந்த கொறடா என்றால் என்ன? அவருக்கு இருக்கும் பவர் என்ன? இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.
‘கொறடா’ பதவி என்பது, தமிழக சட்டசபைக்குள் ஆளும் கட்சியின் கட்டுப்பாட்டை உறுதி செய்யும் முக்கிய பொறுப்பு மிக்க பதவியாகும். இந்த கொறடா பதவியில் இருப்பவர், சட்டசபையில் எழும் முக்கிய விவாதங்கள், நம்பிக்கை வாக்கெடுப்புகள், போன்றா நேரங்களில் அனைத்து எம்.எல்.ஏக்களும் அவையில் இருக்கவேண்டும். கட்சியின் முடிவுப்படி அனைவரும் வாக்களிக்க வேண்டும் என்பதை உறுதி செய்வது இவரது வேலை.
கொறடா பதவியில் இருப்பவர், கட்சிக்கும் அரசுக்கும் இடையே பாலமாக செயல்படும் ஒருவராக இருக்கிறார். இங்கிலாந்து நாடாளுமன்ற வழிகளை பின்பற்றி, இந்தியாவில் கொறடா பதவி உருவானதாக கூறப்படுகிறது. சட்டமன்ற தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற கட்சிதான், அரசு கொறடா யார் என்பதை நிரூபிக்கும். எதிர்க்கட்சிகளும், தங்கள் கட்சியில் ஒரு கொறடாவை நியமித்துக்கொள்கின்றன.
கொறடாவின் முக்கிய கடமையாக, குறிப்பிட்ட நாட்களில் உறுப்பினர்கள் வருகையை உறுதிப்படுத்துவது ஆகும். ஏதேனும் ஒரு தீர்மானத்தை கொண்டு வருகையில், கட்சியின் முடிவுப்படி அனைவரும் வாக்களிக்க வேண்டும் என்கிற நிலை வரும். அப்போது, அனைவரின் வருகையை இவர் சரிபார்ப்பது கட்டாயம்,.
அரசு தீர்மானங்கள் குறித்து, எம்.எல்.ஏக்கள் பேச, இந்த கொறடா அனுமதிப்பார். இவருக்கு, மானிய கோரிக்கைகள் பற்றிய விவாதங்களிலும் பங்குண்டு. அதே சமயத்தில், இந்த தகவல்களை சபாநாயகருக்கு தெரிவிப்பதும் இவருடைய பொறுப்புதான்.
கொறடா உத்தரவை மீறினால், எம்.எல்.ஏ மீதே நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமாம். கட்சியின் முடிவை எதிர்த்து அவர் வாக்களித்தால், அவரது பதவி பறிக்கப்படலாம். அரசு கொறடாவிற்கு மாநில அமைச்சருக்கு இணையான தகுதி உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.