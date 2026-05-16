PPO Number: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு PPO எண் ஏன் அவசியம்? எதற்கெல்லாம் பயன்படும்?

Written BySripriya SambathkumarUpdated bySripriya Sambathkumar
Published: May 16, 2026, 04:05 PM IST|Updated: May 16, 2026, 04:05 PM IST

PPO Number: PPO எண் என்றால் என்ன? ஓய்வூதியதாரர்கள் இதை எதற்கெல்லாம் பயன்படுத்தலாம்? இதன் முக்கிய அவசியத்தை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

PPO விசாரணை செய்வது எப்படி?  ஊழியர்களின் ஓய்வூதியத் திட்டமானது, ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பின் (EPFO) கீழ் செயல்படுகிறது. PF (வருங்கால வைப்பு நிதி) சந்தாதாரர்கள் EPFO ​​இணையதளத்திற்குசென்று தங்கள் கணக்கு இருப்பு மற்றும் பிற விவரங்களைச் சரிபார்ப்பது போலவே, ஓய்வூதியம் பெறுபவர்களும் தங்கள் ஓய்வூதியப் பணம் தொடர்பான விவரங்களைச் சரிபார்க்கலாம். 

EPFO ​​இணையதளத்தில் PPO Inquiry மற்றும் Payment Inquiry ஆகியவற்றுக்கென பிரத்யேகப் பிரிவுகள் உள்ளன. இந்தப் பிரிவுகளில் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அவர்களது ஓய்வூதியக் கணக்குகள் குறித்த விரிவான தகவல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், PF இருப்பைச் சரிபார்க்க UAN (Universal Account Number) தேவைப்படுவது போலவே, ஓய்வூதியம் தொடர்பான தகவல்களை அணுக PPO (Pension Payment Order) எண் அவசியமாகும். இந்த எண்ணின் மூலம், உங்கள் ஓய்வூதியக் கணக்கு குறித்த முழுமையான விவரங்களை இணையதளத்திலிருந்தே நேரடியாகப் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

இது EPFO-வால் வழங்கப்படும், தனித்துவமான 12 இலக்க எண்ணாகும். ஒரு ஊழியர் ஓய்வு பெறும்போது, ​​EPFO ​​அவர்களுக்கு இந்த எண்ணை ஒதுக்குகிறது. இது ஒரு தனித்துவமான அடையாளக் குறியீடாகச் செயல்படுகிறது. ஓய்வூதியம் பெறுவதற்கான சட்டப்பூர்வ உரிமை அந்த நபருக்கு உள்ளது என்பதற்கு இந்த எண் ஒரு சான்றாகத் திகழ்கிறது.

ஓய்வூதியப் பணம் பட்டுவாடா ஆவதில் ஏற்படும் தாமதம்? PPO விசாரணை அல்லது பணம் செலுத்துதல் குறித்த விசாரணை, பல முக்கியமான தகவல்களை அறிந்துகொள்ள வழிவகுக்கிறது. ஓய்வூதியம் பெறுபவர்கள் தங்கள் 'ஜீவன் பிரமாண பத்திரம்' (Life Certificate - வாழ்வுச் சான்றிதழ்) அல்லது உயிர்வாழ் சான்றிதழை ஆண்டுதோறும் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். உங்கள் முந்தைய சான்றிதழின் செல்லுபடியாகும் காலத்தை அறிந்துகொள்ளவும், அடுத்த சான்றிதழைச் சமர்ப்பிப்பதற்கான காலக்கெடுவை உறுதிப்படுத்திக்கொள்ளவும் PPO விசாரணை உதவுகிறது. இந்தச் சான்றிதழை உரிய நேரத்தில் புதுப்பிக்கத் தவறினால், உங்கள் ஓய்வூதியப் பணம் வழங்குவது தற்காலிகமாக நிறுத்தப்படலாம்.

ஏதேனும் ஒரு குறிப்பிட்ட மாதத்தில் உங்கள் ஓய்வூதியப் பணம் உங்கள் வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படாவிட்டால், அந்தப் பணம் சம்பந்தப்பட்ட துறையால் விடுவிக்கப்பட்டுவிட்டதா அல்லது தாமதத்திற்கு வங்கியின் தரப்பில் ஏதேனும் சிக்கல் உள்ளதா என்பதை PPO விசாரணை மூலம் நீங்கள் சரிபார்க்கலாம். உங்கள் வங்கிக் கணக்கு எண், பெயர் மற்றும் நாமினி (வாரிசுதாரர்) விவரங்களின் துல்லியத்தன்மையை நீங்கள் சரிபார்க்கலாம். ஏதேனும் முரண்பாடுகள் கண்டறியப்பட்டால், அவற்றை உடனடியாகச் சரிசெய்துகொள்ள முடியும்.

PPO விசாரணை/பணம் செலுத்துதல் குறித்த விசாரணையை மேற்கொள்வது எப்படி? இதற்கு முதலில் EPFO-வின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான epfo.gov.in/ -க்குச் செல்ல வேண்டும். முகப்புப் பக்கத்தில் (Homepage), Pensioner என்ற பிரிவிற்குச் சென்று, Login என்ற விருப்பத்தை கிளிக் செய்யவும். அடுத்து, பக்கத்தின் இடதுபுறத்தில் அமைந்துள்ள 'PPO Inquiry/Payment Inquiry' என்ற விருப்பத்தை கிளிக் செய்யவும்

இப்போது, ​​PPO எண், அலுவலக அடையாள எண் (Office ID) மற்றும் பிறந்த தேதி போன்ற பல்வேறு விவரங்களுடன், Captcha குறியீட்டையும் உள்ளிட்டு, 'Submit' என்பதைக் கிளிக் செய்யவும். இவ்வாறு செய்ததும், 'PPO Enquiry' மற்றும் 'Payment Enquiry' என இரண்டு விருப்பங்கள் உங்களுக்குக் காட்டப்படும்.

PPO Enquiry என்பதைக் கிளிக் செய்து, உங்கள் PPO தொடர்பான தகவல்களையும்; Payment என்பதைக் கிளிக் செய்வதன் மூலம், உங்கள் கொடுப்பனவுகள் தொடர்பான தகவல்களையும் நீங்கள் அறிந்துகொள்ளலாம்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களை அறிய சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரப்பூர்வ தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது.

