கணவன் - மனைவிக்கு இடையே எத்தனை வயது வித்தியாசம் இருப்பது நல்லது?

Relationship Tips: கணவனை விட மனைவிக்கு எத்தனை வயது குறைவாக இருக்க வேண்டும்? விவாகரத்தைத் தடுக்கும் ரகசியம் இது தான்! முழு விவரம் இதோ!
கணவன் - மனைவிக்கு இடையே 2 முதல் 4 வயது அல்லது அதிகபட்சமாக 5 முதல் 6 வயது வரை வித்தியாசம் இருப்பது மிகவும் சிறந்ததாக கருதப்படுகிறது. இந்த வயது இடைவெளி இருவருக்கும் இடையே நல்ல புரிதலையும் ஒருங்கிணைப்பையும் ஏற்படுத்துகிறது.
இந்திய கலாச்சாரத்திலும், பெற்றோரால் நிச்சயிக்கப்படும் திருமணங்களிலும் பாரம்பரியமாக ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் இடையே 3 முதல் 5 வயது வரை இடைவெளி இருப்பது பரவலாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு பின்பற்றப்படுகிறது.
தம்பதிகளுக்கு இடையே 1 வயது வித்தியாசம் இருந்தால் விவாகரத்து ஏற்படும் வாய்ப்பு வெறும் 3% மட்டுமே என ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. அதே சமயம் வயது வித்தியாசம் 10 ஆக இருந்தால் 39 சதவீதமும், 20 ஆக இருந்தால் 95 சதவீதமும் விவாகரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
தம்பதிகளுக்கு இடையே 10 வயதிற்கும் மேல் வித்தியாசம் இருந்தால், அவர்களுக்குள் தலைமுறை இடைவெளி ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. இதனால் இருவரின் ரசனைகள், சிந்தனைகள் மற்றும் கருத்துக்களில் பெரிய வேறுபாடுகள் தோன்றி குடும்பத்தில் சிக்கல்கள் உருவாகலாம்.
கணவன் மனைவிக்கு இடையே 20 வயதுக்கும் மேல் வித்தியாசம் இருப்பது திருமண வாழ்க்கைக்கு ஏற்றதல்ல. பிரபலமான சில தம்பதிகள் இப்படி வாழ்ந்தாலும், எதார்த்த வாழ்க்கையில் இது பல நடைமுறை சிக்கல்களையும் கருத்து வேறுபாடுகளையும் உருவாக்கும்.
ஒரு வெற்றிகரமான திருமணத்திற்கு அறிவியல் மற்றும் உடல் முதிர்ச்சியை தாண்டி, மன முதிர்ச்சியும் மிகவும் அவசியமாகும். தம்பதிகளுக்குள் உண்மையான அன்பு, பரஸ்பர மரியாதை மற்றும் சரியான புரிதல் இருந்தால் வயது வித்தியாசம் 3 ஆக இருந்தாலும் சரி, 30 ஆக இருந்தாலும் சரி, அவர்கள் மகிழ்ச்சியான இல்லறத்தை மேற்கொள்ள முடியும்.