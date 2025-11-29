Pregnant-ஆக சரியான வயது இதுதான்.. மருத்துவர் சொல்லும் காரணம்

Ideal Age To Be Pregnant: எந்த வயதில் பெண்கள் கருத்தரிப்பது சிறந்ததாக இருக்கும் என்பது குறித்து மருத்துவர் விளக்கம் அளித்துள்ளார்
இன்றைய காலத்து பெண்கள் தங்களது திருமண வாழ்க்கை, குழந்தை பெற்றுக் கொள்வதில் சரியாக திட்டமிட்டு வருகின்றனர். இன்றைய காலத்தில் பொருளாதார ரீதியாக செட்டில் ஆகுவதற்காக பலரும் குழந்தை பெற்று கொள்வதை தள்ளிப்போடுகின்றனர். மேலும், தனிப்பட்ட காரணங்களுக்காக பெண்கள் குழந்தை பெற்றுக் கொள்வதை தள்ளிப்போடுகின்றனர்.
மேலும், சிலருக்கு சரியாக துணை கிடைக்காததாலும் அவர்கள் குழந்தை பெற்றுக் கொள்வது என்பது தள்ளிப்போகிறது. இப்படிப்பட்ட காரணங்கள் பெண்கள் கருத்தரிப்பது தள்ளிப்போகும் நிலையில், பலருக்கும் எந்த வயதில் குழந்தை பெற்றுக் கொள்வது சிறந்தது என்ற குழப்பம் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது.
இதற்கு தற்போது மகப்பேறு மருத்துவர் அஞ்சலி குமார் விளக்கம் அளித்துள்ளார். அவர் கூறுகையில், ”நான் சொல்லக் கூடிய பதில் பலருக்கும் ஆச்சரியத்தை கொடுக்கலாம். பெண்கள் கருத்தரிக்க சிறந்த வயது 20 முதல் 24 வயதாகும். இந்த வயதில் பெண்கள் எந்த ஒரு பிரச்னை இல்லாமல் சுலபமாக குழந்தை பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
20 வயது முதல் 24 வயது வரை பெண்கள் குழந்தை பெற்றுக் கொள்வது எந்த ஒரு சிக்கலை ஏற்படுத்தாது. பெண்ணின் கருப்பையில் உள்ள கருமுட்டைகளின் எண்ணிக்கை 28 வயதில் குறையத் தொடங்குகிறது. இதனால், 24 வயதுக்குள் குழந்தை பெற்றுக் கொள்வது நல்லது. ஆனால், வேலைவாய்ப்பு, சரியான துணை, 30 வயதில் திருமணம் போன்ற காரணங்களில் குழந்தை பிறப்பு இப்போது தள்ளிப்போகிறது.
35 வயதோ அதற்கு பிறகோ கருத்தரிப்பது சாத்தியது தான். ஆனால், அது மிகவும் சவாலானதாக இருக்கும். வயதுக்கு ஏற்ப கருவுறுதல் கணிசமாகக் குறைகிறது. எனவே, 35 அல்லது அதற்கு மேல் பெண்கள் கருத்தரிப்பது சில சிக்கல்களை ஏற்படுத்தும் என்கிறார்.
இதன் மூலம், பெண்கள் 24 வயதுக்குள் கருத்தரிப்பது சிறந்தது என்று மருத்துவர் கூறுகிறார். ஆனால், தற்போதைய காலக்கட்டத்தை வைத்து பார்த்தால், இது சாத்தியமில்லாதது. எனவே, பெண்கள் முடிந்தவரை 29 வயதுக்குள் கருத்தரிப்பது நல்லது என்றும் சில மருத்தவர்கள் கூறுகின்றனர். 30 முதல் 31 வயதுக்கு ஒரு குழந்தையை பெற்றுக் கொள்வது சிறந்தது என்கின்றனர்.
பெண்கள், pcos, pcod என சில பிரச்னைகளை எதிர்கொண்டு வந்திருந்தால், அதற்கு ஏற்ற மகப்பேறு மருத்துவரை அணுகி, அதனை சரி செய்து, கருத்தரிப்புக்கான நடவடிக்கைக்கும் திட்டமிட்டுக் கொள்ளுங்கள்.