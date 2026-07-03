/விரைவில் வரும் புதிய தங்க முதலீட்டுத் திட்டம் பற்றிய 8 முக்கிய தகவல்கள்!

New Gold Investment Scheme : மத்திய அரசு விரைவில் கொண்டுவரவிருக்கும் புதிய தங்க முதலீட்டுத் திட்டம் அப்டேட்
New Gold Investment Scheme : மத்திய அரசு விரைவில் கொண்டுவரவிருக்கும் புதிய தங்க முதலீட்டுத் திட்டம் குறித்து பொதுமக்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய 8 முக்கியத் தகவல்கள்
இனி வங்கிகளுக்கு மட்டுமின்றி, உங்கள் ஊரில் உள்ள நகைக் கடைகளிலும் உங்களின் தங்கத்தை முதலீடாக வழங்கும் புதிய வசதியை அரசு கொண்டுவரவுள்ளது.
பீரோவில் சும்மா இருக்கும் நகைகள் அல்லது தங்கக் கட்டிகளை இத்திட்டத்தில் ஒப்படைப்பதன் மூலம், அதற்கு அரசு வழங்கும் ஆண்டு வட்டியை நீங்கள் வருமானமாகப் பெறலாம்.
2015ல் தொடங்கப்பட்ட பழைய திட்டத்தில், மக்கள் தங்கள் பரம்பரை நகைகளை உருக்க விரும்பாததாலும், வரித்துறை சோதனைக் கெடுபிடிகளுக்குப் பயந்ததாலும் வெறும் 38 டன் தங்கம் மட்டுமே சேர்ந்தது.
இந்தியக் குடும்பங்களிடம் முடங்கிக்கிடக்கும் 25,000 டன் தங்கத்தில், குறைந்தது 5% அதாவது 1,250 டன் தங்கத்தையாவது இந்த முறை திரட்டிவிட வேண்டும் என அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.
இத்திட்டம் வெற்றி பெற்றால், சுமார் 90 பில்லியன் டாலர் மதிப்புள்ள உள்நாட்டுப் பணம் புழக்கத்திற்கு வந்து நாட்டின் பொருளாதாரம் மற்றும் பணப்புழக்கம் பலமடையும்.
மக்கள் தங்கள் தங்கத்தை அரசுக்கு அளித்தால், வெளிநாடுகளில் இருந்து இந்தியா தங்கம் இறக்குமதி செய்வது அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்குத் தேவைப்படாது.
தங்க இறக்குமதி குறைவதால், வெளிநாட்டு டாலருக்கான தேவை குறைந்து, சர்வதேச சந்தையில் இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு கணிசமாக உயர வாய்ப்புள்ளது.
இதன் பின்னணியில் தான், நாட்டின் நலனைக் கருதி பொதுமக்கள் தங்களின் புதிய தங்கம் வாங்கும் திட்டத்தை ஒரு வருடத்திற்கு ஒத்திவைக்குமாறு பிரதமர் மோடி சமீபத்தில் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
இத்திட்டம் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பும், இதற்கான வட்டி விகிதம் மற்றும் வரி விதிப்புச் சலுகைகள் குறித்த முழு விவரங்களும் அடுத்த இரண்டு வாரங்களுக்குள் அரசுத் தரப்பிலிருந்து வெளியிடப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.