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விரைவில் வரும் புதிய தங்க முதலீட்டுத் திட்டம் பற்றிய 8 முக்கிய தகவல்கள்!

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 03, 2026, 09:11 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 09:11 PM IST

New Gold Investment Scheme : மத்திய அரசு விரைவில் கொண்டுவரவிருக்கும் புதிய தங்க முதலீட்டுத் திட்டம் அப்டேட்

 

New Gold Investment Scheme : மத்திய அரசு விரைவில் கொண்டுவரவிருக்கும் புதிய தங்க முதலீட்டுத் திட்டம் குறித்து பொதுமக்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய 8 முக்கியத் தகவல்கள்

 

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இனி வங்கிகளுக்கு மட்டுமின்றி, உங்கள் ஊரில் உள்ள நகைக் கடைகளிலும் உங்களின் தங்கத்தை முதலீடாக வழங்கும் புதிய வசதியை அரசு கொண்டுவரவுள்ளது.

 

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பீரோவில் சும்மா இருக்கும் நகைகள் அல்லது தங்கக் கட்டிகளை இத்திட்டத்தில் ஒப்படைப்பதன் மூலம், அதற்கு அரசு வழங்கும் ஆண்டு வட்டியை நீங்கள் வருமானமாகப் பெறலாம்.

 

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2015ல் தொடங்கப்பட்ட பழைய திட்டத்தில், மக்கள் தங்கள் பரம்பரை நகைகளை உருக்க விரும்பாததாலும், வரித்துறை சோதனைக் கெடுபிடிகளுக்குப் பயந்ததாலும் வெறும் 38 டன் தங்கம் மட்டுமே சேர்ந்தது.

 

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இந்தியக் குடும்பங்களிடம் முடங்கிக்கிடக்கும் 25,000 டன் தங்கத்தில், குறைந்தது 5% அதாவது 1,250 டன் தங்கத்தையாவது இந்த முறை திரட்டிவிட வேண்டும் என அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.

 

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இத்திட்டம் வெற்றி பெற்றால், சுமார் 90 பில்லியன் டாலர் மதிப்புள்ள உள்நாட்டுப் பணம் புழக்கத்திற்கு வந்து நாட்டின் பொருளாதாரம் மற்றும் பணப்புழக்கம் பலமடையும்.

 

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மக்கள் தங்கள் தங்கத்தை அரசுக்கு அளித்தால், வெளிநாடுகளில் இருந்து இந்தியா தங்கம் இறக்குமதி செய்வது அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்குத் தேவைப்படாது.

 

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தங்க இறக்குமதி குறைவதால், வெளிநாட்டு டாலருக்கான தேவை குறைந்து, சர்வதேச சந்தையில் இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு கணிசமாக உயர வாய்ப்புள்ளது.

 

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இதன் பின்னணியில் தான், நாட்டின் நலனைக் கருதி பொதுமக்கள் தங்களின் புதிய தங்கம் வாங்கும் திட்டத்தை ஒரு வருடத்திற்கு ஒத்திவைக்குமாறு பிரதமர் மோடி சமீபத்தில் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

 

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இத்திட்டம் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பும், இதற்கான வட்டி விகிதம் மற்றும் வரி விதிப்புச் சலுகைகள் குறித்த முழு விவரங்களும் அடுத்த இரண்டு வாரங்களுக்குள் அரசுத் தரப்பிலிருந்து வெளியிடப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

 

TAGS:
Gold Investment
Gold Scheme
Gold Monetisation Scheme
Personal Finance
Investment

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