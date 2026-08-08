/CM விஜய்க்கு விவாகரத்து கொடுக்காதது ஏன்? நீலாங்கரை வருகிறாரா சங்கீதா..அடுத்த மூவ் என்ன?

Vijay Sangeetha Divorce Case: முதல்வர் விஜய் - சங்கீதா விவாகரத்து வழக்கு வாபஸ் பெற்ற நிலையில், அடுத்த இந்த வழக்கில் என்ன நடக்கும்? சங்கீதா அடுத்து என்ன செய்வார் என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. இதுகுறித்து விரிவாக பார்ப்போம்.
தமிழ்நாடு முதலமைச்சரும், தவெக தலைவருமான விஜய்க்கும், அவரது மனைவி சங்கீதாவுக்கும் இடையே கருத்து வேறுபாடு நிலவியது. இதையடுத்து, கணவர் விஜய்யிடம் இருந்து விவாகரத்து கோரி, செங்கல்பட்டு குடும்ப நல நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார். இந்த மனுவை விசாரித்த செங்கல்பட்டு குடும்ப நல நீதிமன்றம், இருவரையும் ஆஜராக உத்தரவிட்டு உத்தரவிட்டு வழக்கை ஏப்ரல் 20ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தது.
அன்றைய தினம் இருவரையும் ஆஜராகாததால் ஜூன் 15ஆம் தேதிக்கு வழக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டது. ஆனால், அன்றைய தினமும் இருவரும் ஆஜராகாததால் இந்த வழக்கு ஆகஸட் 7ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டது. விவாகரத்து வழக்கு நேற்று மதியம் 12.20 மணிக்கு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது சங்கீதா முதல்முறையாக வீடியோ கான்பரன்ஸ் மூலமாக ஆஜரானார்.
அப்போது, சுமார் 20 நிமிடங்கள் தனது வாதத்தை முன்வைத்த சங்கீதா, கடைசியாக விவாகரத்து வழக்கை வாபஸ் பெறுவதாக அறிவித்தார். அதாவது, முதல்வர் விஜய்யிடம் விவாகரத்து கோரி தாக்கல் செய்த மனுவை அவர் திரும்ப பெற்றார். இதனை அடுத்து, இந்த வழக்கை செங்கல்பட்டு குடும்ப நல நீதிமன்றம் முடித்து வைத்தது. விவாகரத்து வழக்கை வாபஸ் பெற்றதை அடுத்து, விஜய்யும் சங்கீதா சேருகிறாரா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
அண்மையில் தான், தனியார் ஊடகத்திற்கு பேட்டி அளித்த விஜய்யின் மகன் ஜேசன், சங்கீதா, விஜய் குறித்து நல்ல விதமாக பேசினார். தற்போது, விவாகரத்து வழக்கை சங்கீதா வாபஸ் பெற்ற நிலையில், விஜய்யும் சங்கீதாவும் சேர்ந்து வாழ்வார்களா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. இல்லையெனில் சட்ட ரீதியாக அனுகாமல், பரஸ்பரம் பிரிந்து வாழ்வார்களா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
மேலும், விவாகரத்து வழக்கை வாபஸ் பெற்ற நிலையில், லண்டலில் இருந்து சென்னைக்கு சங்கீதா வந்துவிடுவாரா என்ற சந்தேகம் எழுகிறது. ஏனென்றால் மகன் ஜேசன் இயக்குநராகிவிட்டார். மேலும், மகள் திவ்யா படிப்பை முடித்துவிட்டார். இதனால், தனது தொழில்களை தந்தையிடம் ஒப்படைத்துவிட்டு, சென்னைக்கு திரும்புவாரா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. இருப்பினும், தனது அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை குறித்து சங்கீதா தரப்பில் இருந்து எந்த தகவலும் வெளிவரவில்லை.