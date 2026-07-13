/மகளிர் உரிமைத்தொகை - மாவட்ட ஆட்சியரிடம் கொடுக்கும் மனுக்களின் நிலை?

Magalir urimai thogai : மகளிர் உரிமைத்தொகை கேட்டு மாவட்ட ஆட்சியரிடம் கொடுக்கப்படும் மனுக்களின் நிலை குறித்த அப்டேட்
தமிழ்நாட்டில் மகளிர் உரிமைத்தொகை (Magalir urimai thogai) திட்டத்தில் இணைவதற்கு பெண்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய ஆர்வம் இருக்கிறது. இப்போது இத்திட்டத்தில் விண்ணப்பிக்க அரசு அனுமதி கொடுக்கும் என லட்சக்கணக்கான பெண்கள் காத்திருக்கிறார்கள்
இருப்பினும், வாரந்தோறும் நடக்கும் மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையிலான குறைத்தீர்ப்பு முகாம்களில் ஆயிரக்கணக்கான பெண்கள் இத்திட்டத்தில் தங்களை சேர்க்க நடவடிக்கை எடுக்கக்கோரி மனு கொடுத்து வருகின்றனர்
சென்னை முதல் கன்னியாக்குமரி வரை அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகங்களிலும் பெண்கள் நேரடியாக சென்று மகளிர் உரிமைத்தொகை கேட்டு மனு கொடுத்து வருகின்றனர்.
ஆட்சியர் உள்ளிட்ட அரசு அதிகாரிகளும் மனுக்களை பரிசீலிப்பதாகவும், சம்பந்தப்பட்ட துறைகளுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும் என்றும் உறுதி கொடுத்து மனுக்கள் கொடுத்த பெண்களை அனுப்பி வைக்கின்றனர்.
ஆனால், மகளிர் உரிமைத்தொகை மனுக்கள் மீது எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படுவதில்லை. இது குறித்த அப்டேட்டும் மனு கொடுத்த பெண்களுக்கு சென்று சேருவதில்லை.
இது குறித்து விசாரிக்கும்போது, மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தைப் பொறுத்தவரை அரசு அறிவிக்கும்போது மட்டுமே விண்ணப்பிக்க முடியும். ஆட்சியர் முதல் அமைச்சர் வரை நேரடியாக கொடுக்கப்படும் மனுக்கள் கிடப்பிலேயே போடப்படுகிறது என்ற விவரம் தெரியவந்துள்ளது.
மிக மிக அரிதான சிலருக்கு ஆட்சியர் பரிதுரையின் பேரில் சிறப்பு நேர்வாக கருதப்பட்டு மகளிர் உரிமைத்தொகை வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டாலும், எல்லோருக்கும் இந்த வழிமுறை பின்பற்றப்படுவதில்லை.
அண்மையில், திருச்சியில் நடைபெற்ற ஆய்வுக்கூட்டம் ஒன்றில் பங்கேற்ற அமைச்சர் ரமேஷ் கூட இது குறித்து தெளிவுப்படுத்தினார். அரசு அறிவிக்கும்போது மட்டுமே மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்க முடியும், அதைத்தவிர்த்து என்னிடமே மனு கொடுத்தாலும் அது பரிசீலிக்கப்படாது என கூறியிருந்தார்.
எனவே, மகளிர் உரிமைத்தொகை கேட்டு மாவட்ட ஆட்சியர் உள்ளிட்டோரிடம் கொடுக்கப்படும் மனுக்கள் பரிசீலிக்கப்படாது என்பதே இப்போதைய சூழல். மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு எப்போது விண்ணப்பிக்கலாம் என்பது தொடர்பாக விரைவில் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கலாம்.