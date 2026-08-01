/ரூ. 24,000 கோடி! உலகிலேயே அதிக வசூல் செய்த படம் எது தெரியுமா?

Worlds Highest Grossing Film : உலகளவில் தனியொரு படமாக அதிக வசூல் செய்த படம் குறித்த சுவாரஸ்ய தகவலை இங்கே பார்க்கலாம்.
Worlds Highest Grossing Film : உலகளவில் பாக்ஸ் ஆபீஸில் பல்லாயிரம் கோடிகளை வசூலித்த படங்களின் வரிசையில் முதலிடத்தில் இருக்கும் படம் குறித்த சுவாரஸ்ய தகவலை இங்கே பார்க்கலாம்.
உலகம் முழுவதும் நாள்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான படங்கள் வெளியானாலும், ஒரு சில படங்களே உலகளவில் மிகப்பெரிய பாக்ஸ் ஆபீஸ் சாதனைகளை படைக்கின்றன. அந்தவரிசையில், அவதார், ஸ்பைடர் மேன், அவெஞ்சர்ஸ், ஹாரிபாட்டர் உள்ளிட்ட படங்கள் இருக்கின்றன. இவற்றில் ஹாரிபாட்டர் 63 ஆயிரம் கோடிகளை வசூலித்திருந்தாலும் இப்படம் முதலிடத்தில் இல்லை.
உங்களுக்கு வியப்பாக இருக்கலாம், ஆனால் 24 ஆயிரம் கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமாக வசூலித்த அவதார் 1 திரைப்படமே உலகளவில் பாக்ஸ் ஆபீஸில் அதிக வசூலை வாரிக்குவித்த படமாக இன்றளவும் இருக்கிறது. அது எப்படி? என யோசிக்கிறீர்களா?.
ஹாரிப்பாட்டர் சீரிஸில் வந்த அனைத்துப் படங்களின், அதாவது 8 படங்களின் ஒட்டுமொத்த வசூலையும் கூட்டினால் தான் 63 ஆயிரம் கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான வசூல் இருக்கும். ஆனால், 2009 ஆம் ஆண்டு வெளியான அவதார் முதல் பாகம், தனி ஒரு படமாகவே 24 ஆயிரம் கோடிக்கும் அதிகமாக உலகளவில் வசூலித்து பிரம்மாண்ட சாதனையை படைத்திருக்கிறது. இதனால், உலகளவில் அதிகம் வசூல் செய்த படங்களில் இன்றளவும் இதுவே முதலிடத்தில் நீடிக்கிறது.
அவதார் திரைப்படம் என்பது, இயக்குநர் ஜேம்ஸ் கேமரூன் கற்பனை செய்த உலகமாகும். இதை திரையில் கொண்டு வர அன்றைய காலகட்டத்திலேயே பெரும் தொகை தேவைப்பட்டது. இப்படத்தின் அதிகாரப்பூர்வ தயாரிப்புச் செலவு மட்டும் சுமார் 1,900 கோடி ரூபாய். விளம்பரம் மற்றும் மார்க்கெட்டிங் செலவுகளையும் சேர்த்தால் இதன் ஒட்டுமொத்த பட்ஜெட் இன்னும் பல மடங்கு அதிகமாகும்.
இருப்பினும், ரிலீஸூக்குப் பிறகு இத்திரைப்படம் உலகளவில் மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெற்றது. வட அமெரிக்கா, ஐரோப்பா, சீனா, ஜப்பான் மற்றும் இந்தியா உட்பட உலகின் அனைத்து முக்கிய நாடுகளிலும் ஆயிரக்கணக்கான திரையரங்குகளில் வெளியானது. சாதாரண திரையரங்குகளைத் தாண்டி, உலகெங்கிலும் உள்ள 3D மற்றும் ஐமேக்ஸ் திரைகளில் இப்படம் மிக பிரம்மாண்டமான முறையில் திரையிடப்பட்டது.
15 ஆண்டுகள் காத்திருந்த இயக்குநர்இயக்குநர் ஜேம்ஸ் கேமரூன் இப்படத்தின் கதையை 1994 ஆம் ஆண்டிலேயே எழுதி முடித்துவிட்டார். ஆனால், அன்றைய காலகட்டத்தில் அவர் நினைத்த பண்டோரா உலகத்தையும், நாவி கதாபாத்திரங்களையும் உருவாக்கத் தேவையான கிராபிக்ஸ் தொழில்நுட்பம் சினிமா உலகில் இல்லை. தனக்குத் தேவையான தொழில்நுட்பம் வரும் வரை அவர் சுமார் 15 ஆண்டுகள் பொறுமையாகக் காத்திருந்து இப்படத்தை இயக்கினார்.
நடிகர்களின் முகபாவனைகளையும், உடல் அசைவுகளையும் அப்படியே கணினி கிராபிக்ஸ் கதாபாத்திரங்களாக மாற்றும் மோஷன் கேப்சர் தொழில்நுட்பத்தை இப்படம் அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்துச் சென்றது. இதற்காக பிரத்யேக கேமராக்கள் மற்றும் சாஃப்ட்வேர்கள் உருவாக்கப்பட்டன. இதன் மூலமே நாவி இன மக்களின் உணர்ச்சிகள் திரையில் தத்ரூபமாக வெளிப்பட்டன.
பல ஆச்சரியங்களை நிகழ்த்திய அவதார் திரைப்படம் பாக்ஸ் ஆபீஸில் மட்டுமல்லாமல், சினிமா விமர்சகர்களிடையேயும் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றது. 82ஆவது ஆஸ்கார் விருது விழாவில், சிறந்த திரைப்படம், சிறந்த இயக்குநர் உட்பட 9 பிரிவுகளில் இப்படம் பரிந்துரைக்கப்பட்டது. அதில், சிறந்த ஒளிப்பதிவு, சிறந்த விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ் மற்றும் சிறந்த கலை இயக்கம் ஆகிய 3 ஆஸ்கார் விருதுகளை வென்று சாதனை படைத்தது.
அவதார் படத்திற்கு முன்பு வரை, உலக அளவில் அதிக வசூல் செய்த படமாக ஜேம்ஸ் கேமரூன் இயக்கிய டைட்டானிக் திரைப்படம் இருந்தது. 12 ஆண்டுகள் யாரும் முறியடிக்க முடியாத அந்த டைட்டானிக் படத்தின் சாதனையை, ஜேம்ஸ் கேமரூனே தனது 'அவதார்' படத்தின் மூலம் முறியடித்து உலக சினிமா வரலாற்றில் புதிய புதிய மைல்கல்லை எட்டினார்.