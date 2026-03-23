சொத்து பாத்திரம் தொலைந்தால் என்ன செய்வது? நகல் பத்திரம் வாங்கும் வழிகள்!

எதிர்பாராத விதமாக சொத்து ஆவணங்கள் தொலைந்துவிட்டாலோ அல்லது திருடு போயிருந்தாலோ பதற்றப்பட தேவையில்லை. முறையான சட்ட வழிகாட்டுதல்களை பின்பற்றுவதன் மூலம் எளிதாக உங்களது நகல் சொத்துப் பத்திரத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும்.
சொத்து பத்திரம் காணவில்லை என தெரிந்தவுடன் உடனடியாக அருகிலுள்ள காவல் நிலையத்திற்கு சென்று புகார் அளிக்க வேண்டும். புகாரை பதிவு செய்து அதற்கான FIR அல்லது CSR நகலை வாங்கிக்கொள்ள வேண்டும். தற்போது இணையதளம் வாயிலாகவும் ஆன்லைனில் புகார் அளிக்கும் வசதி உள்ளது.
காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்த பிறகு, பத்திரம் தொலைந்தது குறித்து குறைந்தபட்சம் இரண்டு பிரபலமான நாளிதழ்களில் பொது அறிவிப்பு கொடுக்க வேண்டும். அதில் பத்திரம் தொலைந்த நாள், இடம், நேரம் மற்றும் சி.எஸ்.ஆர் எண் உள்ளிட்ட விவரங்களை குறிப்பிட்டு, கண்டுபிடிப்பவர்கள் திருப்பிக் கொடுக்க வேண்டும் என்று விளம்பரம் செய்ய வேண்டும்.
காவல் துறையினரால் தொலைந்துபோன பத்திரத்தை தேடி கண்டுபிடிக்க முடியாத பட்சத்தில், ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்களுக்கு பிறகு, காவல் நிலையத்திலிருந்து கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை என்ற சான்றிதழை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.
நாளிதழ் விளம்பரத்திற்கு பிறகும் பத்திரம் கிடைக்கவில்லை என்றால், பத்திரத்தின் உரிமையாளர் ஒரு நோட்டரி வழக்கறிஞரை அணுக வேண்டும். தொலைந்துபோன சொத்து பத்திரம் குறித்து முத்திரைத்தாளில் ஒரு உறுதிமொழிப் பத்திரத்தை எழுதி வழக்கறிஞரின் சான்றொப்பம் பெற வேண்டும்.
மேற்கண்ட அனைத்து வேலைகளும் முடிந்த பிறகு, உங்களிடம் உள்ள சொத்தின் நகல், காவல் நிலைய எஃப்.ஐ.ஆர் / NTC சான்றிதழ், நாளிதழ் விளம்பரத்தின் நகல் மற்றும் நோட்டரி உறுதிமொழிப் பத்திரம் ஆகியவற்றை இணைத்து, உங்களது சொத்து எந்த சார்பதிவாளர் அலுவலகத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டதோ அங்கு சென்று விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
உங்களின் விண்ணப்பம் சார்பதிவாளர் அலுவலகத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு சில குறிப்பிட்ட கட்டணங்கள் வசூலிக்கப்படும். சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அனைத்து ஆவணங்களும் அதிகாரிகளால் சரிபார்க்கப்பட்ட பிறகு, 15 முதல் 20 நாட்களுக்குள் தொலைந்துபோன உங்களது சொத்தின் நகல் பத்திரம் உங்கள் பெயரிலேயே அதிகாரப்பூர்வமாக வழங்கப்படும்.