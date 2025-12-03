இந்த வாரம் தியேட்டரில் ரிலீஸாகும் சூப்பர் படங்கள்.. முழு விவரம் இதோ

இந்த வாரம் (டிசம்பர் 5, 2025) திரையரங்குகளில் வெளியாகவிருக்கும் புதிய திரைப்படங்கள் குறித்த முழுமையான தகவல்கள் மற்றும் அந்தப் படங்களின் சுருக்கமான விவரங்களை இங்கே காணலாம்.
Dhurandhar: இயக்குனர் ஆதித்யா தாரின் 'துரந்தர்' படத்தில் ரன்வீர் சிங், சாரா அர்ஜுன், சஞ்சய் தத், அர்ஜுன் ராம்பால் மற்றும் பலர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர். இந்தபடம் வருகிற டிசம்பர் 5 ஆம் தேதி திரைக்கு வர உள்ளது.
Lockdown: லைகா நிறுவனம் சார்பில் சுபாஸ்கரன் தயாரித்துள்ள‘லாக் டவுன்’ திரைப்படத்தில் நடிகை அனுபமா பரமேஸ்வரன் நடித்துள்ளார். இந்த படத்தை ஏஆர் ஜீவா இயக்கியுள்ளார். இந்த படத்தில் சார்லி, நிரோஷா, பிரியா வெங்கட், லிவிங்ஸ்டன், இந்துமதி, ராஜ்குமார், ஷாம்ஜி, லொள்ளு சபா மாறன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.
Angammal: ஸ்டோர் பெஞ்ச் நிறுவனம், என்ஜாய் பிலிம்ஸ் மற்றும் பிரோ மூவி ஸ்டேஷன் ஆகியவை இணைந்து தயாரித்துள்ள படம் ‘அங்கம்மாள்’. இந்த படத்தில் முதன்மை கதாபாத்திரத்தில் கீதா கைலாசம் நடித்துள்ளார். மேலும் சரண், பரணி, முல்லையரசி மற்றும் தென்றல் ரகுநாதன் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர்.
Konja Naal Poru Thalaiva: அறிமுக இயக்குநர் விக்னேஷ் பாண்டியன் இயக்கத்தில் உருவாகி உள் படம் “கொஞ்ச நாள் பொறு தலைவா”. காமெடி கமர்ஷியல் எண்டர்டெயினராக உருவாகியுள்ளது. இதில், நடிகை சுதா, சாந்தி, வைகுண்டம், மொட்டை ராஜேந்திரன் உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளார். “கொஞ்ச நாள் பொறு தலைவா” படம் வருகிற டிசம்பர் 5ந் தேதி உலக அளவில் வெளியாக உள்ளது.
Dheeram: மலையாளத்தில் தீரம் என்ற கிரைம் திரில்லர் படம் வரும் வாரம் திரையரங்கில் வெளியாகிறது. அறிமுக இயக்குனர் ஜித்தின் டி சுரேஷ் இயக்கியுள்ளார்.
Kempu Haladi Hasiru: நடிகர்கள்: ஸ்ரீஹான், திவ்யா சுரேஷ். இயக்குனர்: மணி ஏ.ஜே. கார்த்திகேயன்
The Ride: இப்படம் ஒரு ரைட்ஷேர் டிரைவர் மற்றும் அவரது பயணி ஆகியோரை மையமாகக் கொண்டது. நள்ளிரவில் நடக்கும் ஒரு சாதாரணப் பயணத்தில், எதிர்பாராத மற்றும் அடுத்தடுத்து நடக்கும் நிகழ்வுகளின் தொடரில் அவர்கள் சிக்கிக் கொள்கிறார்கள். aஅவர்களின் பயணம் பழக்கமான பாதைகளிலிருந்து விலகி, சங்கடமான மாற்றுப்பாதைகளுக்குத் திரும்புகிறது.
Khajuraho Dreams: இது ஒரு சாலைப் பயணப் படம். இக்கதையின் மையமாக, கேரளாவைச் சேர்ந்த ஒரு நண்பர்கள் குழு உள்ளது. இந்தக் குழுவினர் மத்தியப் பிரதேசத்தில் உள்ள ஒரு கிராமத்திற்கு ஒரு தன்னிச்சையான பயணத்தை மேற்கொள்கின்றனர்.