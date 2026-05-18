Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /ஆதம்பாக்கம் ரயில் நிலையம் எப்போது தான் திறக்கும்...? தாமதம் ஏன்?

ஆதம்பாக்கம் ரயில் நிலையம் எப்போது தான் திறக்கும்...? தாமதம் ஏன்?

Written BySudharsan GUpdated bySudharsan G
Published: May 18, 2026, 06:32 PM IST|Updated: May 18, 2026, 06:32 PM IST

Chennai MRTS: சென்னை பறக்கும் ரயில் சேவை பரங்கிமலை வரை நீட்டிக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில், ஆதம்பாக்கம் ரயில் நிலையம் இன்னும் மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு வரவில்லை. அதுகுறித்து விரிவாக இங்கு காணலாம்.

1/6

சென்னையில் பறக்கும் ரயில் சேவை பெரியளவில் பொது போக்குவரத்துக்கு உதவிகரமாக இருந்து வருகிறது. சென்னை கடற்கரையில் தொடங்கி வேளச்சேரி வரை இயங்கி வந்த பறக்கும் ரயில் சேவை, கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன் பரங்கிமலை வரை நீட்டிக்கப்பட்டது.

2/6

4.5 கி.மீ., தூரம் கொண்ட வேளச்சேரி - பரங்கிமலை பறக்கும் ரயில் சேவை, 2008ஆம் ஆண்டில் தொடங்கி சுமார் 18 ஆண்டுகள் போராட்டத்திற்கு பிறகே கடந்த மார்ச் மாதம் செயல்பாட்டுக்கு வந்தது. தற்போது சென்னை கடற்கரை - பரங்கிமலை வரை தினமும் 86 ரயில் சேவைகள் இயக்கப்படுகின்றன, அவற்றில் சில வேளச்சேரி வரை மட்டும் இயக்கப்படுவது குறிப்பிடத்தக்கது. 

3/6

வேளச்சேரி - பரங்கிமலை இடையே புழுதிவாக்கம் மற்றும் ஆதம்பாக்கம் என இரண்டு ரயில் நிலையங்கள் உள்ளன. அதில் ஆதம்பாக்கம் ரயில் நிலையம் மட்டும் தொழில்நுட்ப செயல்முறை உள்ளிட்ட பிரச்னைகளால் இன்னும் மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு வரவில்லை. 

4/6

கடந்த மார்ச் மாதத்தில் இருந்தே தெற்கு ரயில்வேயின் கட்டுமான பிரிவினர், இதன் இடைவெளியைக் குறைக்க நடைமேடையை நீட்டிக்கலாமா அல்லது தண்டவாளங்களில் மாற்றம் மேற்கொள்ளலாமா என சாத்தியமான சீரமைப்பு பணிகள் குறித்து ஆராய்ந்து வருவதாக தெரிகிறது. 

 

5/6

இதுகுறித்து அதிகாரி ஒருவர் ஊடகம் ஒன்றில் பேசுகையில், வளைவை அகற்றுவதற்கு ஒரு செயல்முறை உள்ளது என்றும் பிரச்னைக்கு தீர்வுக்காண சில தொழில்நுட்ப வழிமுறைகள் இருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளார். ரயில் நிலையத்தில் வெளிப்புற சீரமைப்புப் பணிகளும், ரயில்வேயின் நடைமுறைகளும் இருக்கும் காரணத்தால், பயணிகள் பயன்பாட்டுக்கு வர தாமதமாகலாம். 

 

6/6

ஆனால், அதேநேரத்தில் ஆதம்பாக்கம் ரயில் நிலையம் எப்போது பயன்பாட்டுக்கு வரும் என்பது குறித்தும் அதிகாரிகள் தரப்பில் தகவல் ஏதுமில்லை. எனவே, ஆதம்பாக்கம் ரயில் நிலையம் மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு வர இன்னும் தாமதமாகலாம் என கூறப்படுகிறது.

Tags:
Chennai
MRTS
Adambakkam
Chennai News
Southern Railway

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ஆபீஸ் போறீங்களா? அப்போ இத நோட் பண்ணுங்க! சென்னை - அரக்கோணம் ரயில் சேவையில் மாற்றம்

ஆபீஸ் போறீங்களா? அப்போ இத நோட் பண்ணுங்க! சென்னை - அரக்கோணம் ரயில் சேவையில் மாற்றம்

Chennai11 min ago
2

பெண் குழந்தைகளுக்கு ரூ.50,000 உதவித்தொகை! விருதுநகர் மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்பு

Tamil Nadu government40 min ago
3

தவெக அமைச்சர் ராஜ்மோகனை தொடர்ந்து தாம்பரம் சரத்குமார்.. MBA படித்தாக போலி விளம்பரம்?

TVK Sarathkumar52 min ago
4

’கருப்பு’ திரைப்படம் இத்தனை படங்களின் காப்பியா? RJB-ஐ கலாய்க்கும் நெட்டிசன்கள்!

Karuppu57 min ago
5

முதல்வர் விஜய்யின் தினசரி உணவுப்பழக்கம்! டயட் சீக்ரெட் என்ன தெரியுமா?

CM Vijay1 hr ago