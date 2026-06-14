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அரசுப் பள்ளி காலிப்பணியிடங்கள் எப்போது நிரப்பப்படும்? அமைச்சர் ராஜ்மோகன் பதில்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 14, 2026, 03:36 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 03:38 PM IST

Minister Rajmohan : அரசுப் பள்ளி காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுமா? அமைச்சர் ராஜ்மோகன் பதில் இங்கே

 

Minister Rajmohan : அரசுப் பள்ளிகளில் காலியாக உள்ள பணியிடங்கள் எப்போது நிரப்பப்படும் என்ற கேள்விக்கு அமைச்சர் ராஜ்மோகன் மதுரையில் பதிலளித்துள்ளார்.

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மதுரை காந்தி மியூசியத்தில் நடைபெற்று வரும் பராமரிப்பு மற்றும் புதுப்பிப்பு பணிகளை பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் நேரில் ஆய்வு செய்தார். பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், மதுரையில் இன்று மாலை தொடங்கப்பட உள்ள அரசுப் பொருட்காட்சி சிறப்பாக நடைபெற அனைத்து ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டுள்ளது. மாணவர்கள் உள்ளிட்ட பொதுமக்கள் பயன்பெறும் வகையில் பல்வேறு துறைகளின் அரங்குகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

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மாணவர்களுக்கு சலுகை கட்டணத்தில் நுழைவுச்சீட்டுகள் வழங்கப்பட உள்ளது. திருவிழாக்களுக்கு பெயர் பெற்ற மதுரை மண்ணில் அரசுப் பொருட்காட்சியும் வெற்றிகரமான திருவிழாவாக அமையும். காந்தி மியூசியம் உள்ளிட்ட வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடங்களில் நடைபெற்று வரும் புதுப்பிப்பு பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அவை விரைவில் நிறைவுபெற்று புதிய பொலிவுடன் பொதுமக்கள் பயன்பாட்டுக்கு வரும் என கூறினார்.

 

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அரசுப் பள்ளிகளில் காலியாக உள்ள தலைமை ஆசிரியர் மற்றும் கல்வி அலுவலர் பணியிடங்கள் குறித்து கேள்விக்கு? பதிலளித்த அமைச்சர் ராஜ்மோகன், பள்ளிக் கல்வித் துறை அதிகாரிகளுடன் அண்மையில் விரிவான ஆலோசனை நடத்தப்பட்டது. மாணவர்களின் மனநலம், உள்கட்டமைப்பு வசதிகள், உணவுத் தரம், முன்னாள் மாணவர்களின் பங்களிப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்கள் குறித்து அதிகாரிகளுக்கு வழிகாட்டுதல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 

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காலிப் பணியிடங்களை விரைவாக நிரப்ப நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. நீதிமன்ற வழக்குகளில் உள்ள பிரச்சினைகள் சட்டரீதியாக தீர்க்கப்பட்ட பின்னர் நிரப்பப்படும். மாணவர்களின் மனநல பாதுகாப்பில் ஆசிரியர்கள் மற்றும் கல்வி அலுவலர்கள் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என அறிவுறுத்தியுள்ளது என கூறினார்.

 

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பள்ளிகள் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்கள் அருகே செயல்பட்டு வந்த 717 டாஸ்மாக் கடைகள் மூடப்பட்டதா என்ற கேள்விக்கு?, மாணவர்கள் செல்லும் வழித்தடங்களில் மதுபானக் கடைகள் இருப்பது தவறான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்பதால் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. இதுபோன்ற புகார்கள் மேலும் வந்தால் ஆய்வு செய்து தேவையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும்.

 

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பள்ளி மாணவர்களிடையே ஏற்படும் சிறிய அளவிலான ஒழுக்கப் பிரச்சினைகள் மற்றும் பாலியல் தொந்தரவுகளைத் தடுக்க மனநல ஆலோசனை, தன்னம்பிக்கை மற்றும் தன்முனைப்பு பயிற்சி வகுப்புகள் அதிகரிக்கப்பட உள்ளது. மாணவர்கள் உடல் மற்றும் மனநலத்தை மேம்படுத்தும் நோக்கில் எந்தக் காரணத்திற்காகவும் உடற்கல்வி நேரத்தை ரத்து செய்யக் கூடாது என்று பள்ளிகளுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது என அமைச்சர் ராஜ்மோகன் கூறினார்.

 

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அரசுப் பள்ளிகளில் மாணவர் சேர்க்கை குறித்து கேள்விக்கு?, தனியார் பள்ளிகளுக்கு இணையாக மாணவர் சேர்க்கை நிலை உயர்ந்துள்ளது. மேலும், மேம்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது பள்ளி இடைநிற்றல் மாணவர்களை கண்டறிந்து, அவர்களின் வீடுகளுக்கே சென்று சமூக மற்றும் பொருளாதார காரணிகளை ஆய்வு செய்ய சிறப்பு குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தெரிவித்தார்.

 

TAGS:
Minister Rajmohan
Government School Vacancies
Tamil Nadu Education News
School Education Department
Teacher Recruitment

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