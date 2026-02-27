ஐபிஎல் 2026 எப்போது தொடங்குகிறது தெரியுமா? - லேட்டஸ்ட் அப்டேட்

IPL 2026 Schedule: ஐபிஎல் 2026 தொடர் எப்போது தொடங்கும் என்பது குறித்த லேட்டஸ்ட் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
இந்திய பிரீமியர் லீக் தொடரின் 19வது தொடர் மார்ச் மாத இறுதியில் தொடங்க உள்ளது. மொத்தம் 10 அணிகள் விளையாட உள்ளன.
எம்எஸ் தோனியின் கடைசி ஐபிஎல் தொடராக இது பார்க்கப்படுகிறது. சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வுபெற்ற ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி ஆகியோரும் இத்தொடரில் விளையாடுவார்கள்.
ஐபிஎல் நடைபெறும் தமிழ்நாடு (சென்னை), மேற்கு வங்கம் (கொல்கத்தா), அசாம் (கௌகாத்தி) உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் சட்டப்பேரவை தேர்தல்கள் நடைபெற இருக்கின்றன. மார்ச் மாத இறுதியில் வழக்கம்போல் ஐபிஎல் தொடங்கும்.
இன்னும் ஒரு மாத காலமே இருக்கும் நிலையில், தேர்தல் தேதி இன்னும் அறிவிக்காததன் காரணமாக ஐபிஎல் அட்டவணையே வெளிவராமல் உள்ளது. இரு கட்டங்களாக தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்படும் என தகவல் வெளியானது.
இந்தச் சூழலில், ஐபிஎல் போட்டிகள் நடைபெறும் தேதிகள் குறித்த தகவல்கள் தற்போது வெளியாகி உள்ளன. மார்ச் 28ஆம் தேதி தொடங்கி, மே 31ஆம் தேதி வரை ஐபிஎல் தொடர் நடைபெறும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆரம்பத்தில், மார்ச் 26ஆம் தேதி ஐபிஎல் தொடங்கும் என கூறப்பட்ட நிலையில், தற்போது இரண்டு நாள்கள் தாமதமாக தொடர் தொடங்க உள்ளது.
5 மாநில தேர்தல் தேதிகள் அடுத்த வாரம் அறிவிக்கப்பட்ட பின்னர், ஐபிஎல் அட்டவணையும் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தேர்தல் நடைபெறும் காரணத்தால் பாதுகாப்பு பிரச்னை காரணமாக ஐபிஎல் அட்டவணையை அறிவிப்பதில் சிக்கல் நீடிக்கிறது.
தற்போது உத்தேசமாக தொடர் நடைபெறும் தேதிகள் இறுதிசெய்யப்பட்டிருப்பதாகவும், எந்தெந்த அணிகளுக்கு எந்தெந்த தேதியில் எந்தெந்த மைதானத்தில் போட்டி என்ற முழு விவரங்கள் அடங்கிய அட்டவணை அடுத்த வாரம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படலாம்.
ஐபிஎல் தொடரில் வழக்கம்போல் 10 அணிகளும் தலா 14 லீக் போட்டிகளில் மோதும். நடப்பு சாம்பியன் ஆர்சிபி அணி முதல் போட்டியில் விளையாடும். அதேபோல், தொடக்க போட்டி ஆர்சிபியின் ஹோம் மைதானமான சின்னசாமியில் நடைபெறுமா என்ற கேள்வியும் தற்போது உள்ளது.