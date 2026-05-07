விஜய் முதலமைச்சராக பதவியேற்பது எப்போது? நள்ளிரவில் புதிய சிக்கல் - கான்வாய் வாபஸ்!

TVK Vijay : விஜய் முதலமைச்சராக பதவியேற்பது எப்போது? என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
TVK Vijay : தவெக தலைவர் விஜய் முதலமைச்சராக பதவியேற்பது எப்போது என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் பெரும் திருப்பமாக அமைந்துள்ள 2026 சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகளைத் தொடர்ந்து, தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய் முதலமைச்சராகப் பதவியேற்பதில் சிக்கல்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. அது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
நடந்து முடிந்த தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில், நடிகர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகம் (தவெக) 108 இடங்களைக் கைப்பற்றி தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது.
திமுக 59 இடங்கள் மற்றும் அதிமுக 47 இடங்கள் பெற்றுள்ளன. இருபெரும் திராவிட கட்சிகளையும் பின்னுக்குத் தள்ளி, தனது முதல் தேர்தலிலேயே இந்தச் சாதனையை விஜய் நிகழ்த்தியுள்ளார். குறிப்பாக, பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு ஆகிய இரு தொகுதிகளிலும் விஜய் வெற்றி பெற்றுள்ளார்.
தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளதால் அவர் ஆட்சியமைக்க உரிமை கோர முடியும். இருப்பினும், தமிழகத்தில் ஆட்சியமைக்க 118 எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு தேவை. தவெகவுக்கு தற்போது 108 இடங்கள் உள்ள நிலையில், காங்கிரஸ் கட்சி 5 இடங்கள் தனது ஆதரவை வழங்க முன்வந்துள்ளது. இதனால் ஆதரவு எண்ணிக்கை 113ஆக உயர்ந்துள்ளது.
இருப்பினும், விஜய் இரண்டு தொகுதிகளில் வென்றுள்ளதால், சட்டப்படி ஒரு தொகுதியை ராஜினாமா செய்ய வேண்டும். அப்போது தவெக பலம் 107ஆகக் குறையும். இந்த சூழலில், காங்கிரஸ் ஆதரவையும் சேர்த்தால் மொத்தம் 112 உறுப்பினர்களே உள்ளனர். ஆட்சியைத் தக்கவைக்க இன்னும் 6 எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு தேவைப்படுகிறது.
நேற்று மே 6 ஆம் தேதி ஆளுநர் மாளிகையில் ஆளுநர் அர்லேகரைச் சந்தித்த விஜய், ஆட்சியமைக்க உரிமை கோரினார். ஆனால், பெரும்பான்மையை நிரூபிக்கத் தேவையான முழுமையான 118 எம்.எல்.ஏ-க்களின் பட்டியலை சமர்ப்பிக்குமாறு ஆளுநர் அறிவுறுத்தியதாகத் தெரிகிறது.
விஜய் தனிப்பெரும் கட்சியின் தலைவராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதும், அவருக்கு முதலமைச்சருக்கான அதிகாரப்பூர்வ கான்வாய் மற்றும் 50க்கும் மேற்பட்ட போலீஸ் பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டது. ஆனால், கடந்த இரண்டு நாட்களாக வழங்கப்பட்டு வந்த இந்தப் பாதுகாப்பு நேற்று நள்ளிரவு திடீரெனத் திரும்பப் பெறப்பட்டுள்ளது.
இதற்கான காரணம், முறைப்படி முதலமைச்சராகப் பதவியேற்காத ஒருவருக்கு, அந்த அந்தஸ்திலான கான்வாய் வழங்கப்பட்டதற்கு ஆளுநர் அதிருப்தி தெரிவித்ததாகக் கூறப்படுகிறது. தற்போது விஜய் தனது சொந்த வாகனத்திலேயே பயணம் செய்து வருகிறார். இது தவெக தொண்டர்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மே 7 ஆம் தேதி இன்று சென்னை நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் பிரம்மாண்டமாகப் பதவியேற்பு விழா நடைபெறத் திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. இதற்கான முன்னேற்பாடுகளும் தீவிரமாக நடந்து வந்தன. ஆனால், ஆளுநர் இன்னும் முறைப்படி அழைப்பு விடுக்காததாலும், 6 எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவைத் திரட்டுவதில் உள்ள சவால்களாலும் பதவியேற்பு விழா தள்ளிப்போகும் சூழல் உருவாகியுள்ளது.
சுருக்கமாகச் சொன்னால், விஜய் முதலமைச்சராவது அவர் திரட்டப்போகும் அந்த 6 எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு கடிதத்திலும், ஆளுநரின் அடுத்தகட்ட முடிவிலுமே உள்ளது.