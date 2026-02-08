English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
இந்திய அணியில் வாஷிங்டன் சுந்தர் எப்போது இணைவார்? சூர்யகுமார் சொன்ன தகவல்!

Washington Sundar: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் காயத்தில் இருக்கும் வாஷிங்டன் சுந்தர் எப்போது இந்திய அணிக்கு திரும்புவார் என்பது குறித்து கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் தகவல் தெரிவித்துள்ளார். 

Team India: இந்திய அணியில் ஹர்ஷித் ராணா காயம் காரணமாக விலகிய நிலையில், முகமது சிராஜ் ஸ்குவாடில் சேர்க்கப்பட்டார். ஆனால், காயத்தில் இருக்கும் வாஷிங்டன் சுந்தருக்கு இன்னும் மாற்று வீரர் அறிவிக்கப்படவில்லை, அதே நேரத்தில் அவர் இந்திய அணியில் இணையவும் இல்லை.
ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் தொடங்கி நடைபெறுகிறது. பிப். 7இல் தொடங்கி உள்ள இத்தொடர் வரும் மார்ச் 8ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது. 

முதல் நாளான பிப். 7ஆம் தேதி அன்று நடந்த போட்டிகளில் பாகிஸ்தான், மேற்கு இந்திய தீவுகள், இந்தியா உள்ளிட்ட அணிகள் வெற்றி பெற்றுள்ளன.   

இந்திய அணி, அமெரிக்க அணிக்கு எதிரான போட்டியில் 29 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றிபெற்றது. 162 ரன்கள் இலக்கை எட்ட முடியாத அமெரிக்க அணி வெறும் 132 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது.   

இந்திய அணியின் வெற்றிக்கு கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் பெரியளவில் உதவினார். அவர் 49 பந்துகளில் 10 பவுண்டரி, 4 சிக்ஸர் என 84 ரன்களை குவித்து ஆட்டநாயகன் விருதையும் வென்றார்.  

போட்டிக்கு பின் பேசிய சூர்யகுமார் யாதவ், வாஷிங்டன் சுந்தர் எப்போது அணிக்கு திரும்புவார் என்ற அப்டேட்டையும் தெரிவித்துள்ளார். இந்திய அணி அடுத்து வரும் பிப். 12இல் நமீபியா அணியுடனும், பிப். 15இல் பாகிஸ்தான் அணியுடனும், பிப். 18இல் நெதர்லாந்து அணியுடனும் மோத இருக்கிறது.   

வாஷிங்டன் சுந்தர் நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான முதல் ஓடிஐ போட்டியின்போது ஏற்பட்ட நெஞ்செலும்பு காயம் காரணமாக நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான ஓடிஐ மற்றும் டி20ஐ தொடரில் பங்கேற்கவில்லை. பயிற்சிப் போட்டியிலும், இன்றைய போட்டியிலும் கூட வாஷிங்டன் சுந்தர் பங்கேற்கவில்லை, இந்திய அணியுடனும் இன்னும் இணையவில்லை. அவர் பெங்களூருவில் உள்ள திறம் மேம்பாடு பயிற்சி மையத்தில் உடற்தகுதியை மேம்படுத்தி வருகிறார்.  

வரும் பிப். 12ஆம் தேதி டெல்லியில் நடைபெறும் நமீபியா அணியுடனான போட்டியில் வாஷிங்டன் சுந்தர் இந்திய அணியுடன் இணைவார் என சூர்யகுமார் யாதவ் இன்று தெரிவித்துள்ளார். இதனால், இந்திய அணி ஸ்குவாடில் மாற்று வீரர்கள் யாரும் அறிவிக்கப்பட மாட்டார் என்பது தெளிவாகிறது.

Team India Washington Sundar Suryakumar Yadav ICC T20 World Cup 2026 IND vs USA

