/மகளிர் உரிமைத்தொகை ரூ.2500, மாதம் ரூ.4000 எப்போது கொடுப்பீங்க? உதயநிதி கேட்ட நச் கேள்விகள்

Magalir Urimai Thogai : மகளிர் உரிமைத்தொகை 2500 ரூபாய், இளைஞர்களுக்கு மாதம் ரூ.4000 எப்போது கொடுப்பீர்கள்? என உதயநிதி ஸ்டாலின் கேள்வி
Magalir Urimai Thogai :மகளிர் உரிமைத்தொகை மற்றும் வேலைவாய்ப்பற்ற இளைஞர்களுக்கு மாதம் 4000 ரூபாய் எப்போது கொடுப்பீர்கள்? என சட்டப்பேரவையில் உதயநிதி ஸ்டாலின் பல அடுக்கடுக்கான கேள்விகளை அடுக்கினார்.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் இன்று பேசினார். திமுக ஆட்சியில் கொண்டு வரப்பட்ட மகளிர் உரிமைத்தொகை (Magalir Urimai Thogai) திட்டத்தில் மே மாத தொகை திமுக அழுத்தம் கொடுத்தபிறகே தமிழ்நாட்டு பெண்களின் கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டதாக தெரிவித்தார்.
அதேநேரத்தில், தேர்தலின்போது தவெக கொடுக்க வாக்குறுதிகளை எல்லாம் சீக்கிரம் நிறைவேற்றுமாறு கேட்டுக் கொண்டார். குறைந்தபட்சம் அடுத்த 6 மாதங்களில் தேர்தல் வாக்குறுதியாக கொடுத்தபடி, மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் பெண்களுக்கு மாதம் 2500 ரூபாய் கொடுக்க வேண்டும் என தமிழக அரசைக் கேட்டுக் கொண்டார்.
அதேபோல், வேலைவாய்ப்பற்ற இளைஞர்களுக்கு மாதம் 4000 ரூபாய் உடனடியாக கொடுக்க வேண்டும் என தமிழக அரசைக் கேட்டுக் கொண்ட உதயநிதி ஸ்டாலின், தாய்மாமன் சீர் போன்ற திட்டங்களையும் வெகு சீக்கிரமாக தொடங்க வேண்டும் என முதலமைச்சர் விஜய்யை கேட்டுக் கொண்டார்.
தவெக கொடுத்த தேர்தல் வாக்குறுதிகளை எல்லாம் நிறைவேற்றாமல் அதற்கும் திமுக தான் காரணம் என சாக்கு போக்கு காரணங்களை சொல்ல வேண்டாம் என்றும் எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் சட்டப்பேரவையில் பேசினார்.
ஏராளமான வாக்குறுதிகளை தமிழக வெற்றிக் கழகம் தேர்தல் பிரச்சாரத்தின்போது கொடுத்திருப்பதாகவும், அதை எல்லாம் நிறைவேற்றுவதை மக்கள் பார்க்கத்தான் போகிறார்கள் என்றும் கூறினார். எப்போது எல்லா திட்டங்களும் செயல்பாட்டுக்கு வரும் என பெண்கள், இளைஞர்கள் ஆவலோடு காத்திருப்பதாகவும் தெரிவித்தார்.
மேலும், திமுக ஆட்சியில் தொடங்கப்பட பல திட்டங்கள் குறித்து இப்போது அவதூறுகள் பரப்பப்படுவதாகவும், அப்போதே செயல்படுத்தப்பட்ட திட்டங்கள் மீது ஸ்டிக்கர் ஒட்டி வரலாற்றில் முதல்முறையாக என்று பல அறிவிப்புகள் சோஷியல் மீடியாவில் பரப்பப்பபடுவதாகவும் எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசினார்.
மேலும், தமிழ்நாட்டின் சட்டம் ஒழுங்கு உள்ளிட்ட விஷயங்கள் குறித்தும் முதலமைச்சர் தன்னுடைய பதில் உரையில் பேச வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்ட உதயநிதி ஸ்டாலின், தவெக தேர்தல் வாக்குறுதிகள் நிறைவேற்றுவது குறித்த அறிவிப்புகளையும் முதலமைச்சர் தன்னுடைய பதிலுரையில் தெரிவிக்க வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டார்.