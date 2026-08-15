/உங்கள் வங்கிக் கணக்கு ஒரு செயலற்ற கணக்கா? எப்படி கண்டுபிடிப்பது? மீண்டும் செயல்படுத்த என்ன செய்வது?

Inactive Bank Account Rules: உங்களிடம் பழைய வங்கிக் கணக்கு இருந்தால், அதைக் கவனிக்காமல் விட்டுவிடுவது நல்லதல்ல. மேலும், நீண்ட காலமாக ஒரு பழைய கணக்கில் எந்தப் பரிவர்த்தனையும் நடைபெறவில்லை என்றால், அது செயலற்றதாக (inactive) மாறிவிடும்.
Inactive Bank Account Rules: செயலற்ற கணக்கில் டெபாசிட் செய்யப்பட்ட பணம் உங்கள் கணக்கிலேயே இருக்கும், ஆனால் கணக்கை மீண்டும் செயல்படுத்தாமல் அதை உங்களால் எடுக்க முடியாது. உங்கள் வங்கிக் கணக்கு செயலற்றதாகிவிட்டால், அதை மீண்டும் செயல்படுத்த உங்கள் வங்கியைத் தொடர்புகொள்ள வேண்டும்.
பலரிடம் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட வங்கிக் கணக்குகள் உள்ளன. இத்தகைய சூழலில், பலர் பெரும்பாலும் தங்கள் பழைய வங்கிக் கணக்குகளை மறந்துவிடுகிறார்கள். ஆனால், இது சிக்கலை விளைவிக்கலாம். வங்கி கணக்குகள் தொடர்பான முழுமையான விதிமுறைகளை பற்றி தெரிந்து வைத்திருப்பது மிக அவசியமாகும்.
உங்களிடம் பழைய வங்கிக் கணக்கு இருந்தால், அதைக் கவனிக்காமல் விட்டுவிடுவது நல்லதல்ல. மேலும், நீண்ட காலமாக ஒரு பழைய கணக்கில் எந்தப் பரிவர்த்தனையும் நடைபெறவில்லை என்றால், அது செயலற்றதாக (inactive) மாறிவிடும். ஒரு கணக்கு செயலற்ற நிலையில் உள்ளதா என்பதை எப்படிக் கண்டறிவது அல்லது செயலற்ற கணக்கை மீண்டும் எவ்வாறு செயல்படுத்துவது என்பது பற்றி பலருக்கு தெரிவதில்லை.
ரிசர்வ் வங்கியின் (RBI) விதிமுறைகளின்படி, கணக்கு வைத்திருப்பவரால் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக வங்கிக் கணக்கில் எந்தப் பரிவர்த்தனையும் மேற்கொள்ளப்படாவிட்டால், வங்கி அந்தக் கணக்கை 'செயலற்ற கணக்கு' என வகைப்படுத்தலாம். எனவே, கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் உங்கள் கணக்கில் எந்தப் பரிவர்த்தனையும் நடைபெறவில்லை என்றால், உங்கள் கணக்கு செயலற்ற நிலையில் இருக்கலாம். இதை உறுதிப்படுத்த உங்கள் வங்கியைத் தொடர்புகொள்ளலாம்.
பழைய மற்றும் பயன்படுத்தப்படாத கணக்குகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதே இதன் நோக்கம் என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். எனவே, சேமிப்புக் கணக்கு, சம்பளக் கணக்கு அல்லது வேறு ஏதேனும் வங்கிக் கணக்கை நீங்கள் பல ஆண்டுகளாகப் பயன்படுத்தவில்லை என்றால், அதன் நிலையை கண்டிப்பாக சரிபார்க்க வேண்டும்.
செயலற்ற கணக்கில் டெபாசிட் செய்யப்பட்ட பணம் உங்கள் கணக்கிலேயே இருக்கும், ஆனால் கணக்கை மீண்டும் செயல்படுத்தாமல் அதை உங்களால் எடுக்க முடியாது. உங்கள் வங்கிக் கணக்கு செயலற்றதாகிவிட்டால், அதை மீண்டும் செயல்படுத்த உங்கள் வங்கியைத் தொடர்புகொள்ள வேண்டும்.
செயலற்ற கணக்கைச் செயல்படுத்த, வங்கி உங்களிடம் KYC தொடர்பான ஆவணங்களைக் கேட்கலாம். அவற்றைச் சமர்ப்பித்த பிறகு உங்கள் கணக்கு செயல்படுத்தப்படும். பொதுவாக KYC ஆவணங்கள் தேவைப்படுகின்றன. வங்கி விதிமுறைகளின்படி, வங்கி கிளைக்கு நேரில் சென்றோ அல்லது வசதி இருந்தால் 'வீடியோ KYC' மூலமாகவோ KYC விவரங்களைப் புதுப்பிக்கலாம்.
இதற்கு முதலில் உங்கள் அருகிலுள்ள வங்கிக் கிளைக்குச் செல்லுங்கள். வங்கி அதிகாரியிடம் பேசி, உங்கள் கணக்கைச் செயல்படுத்துவதற்கான நடைமுறையைத் தெரிந்துகொள்ளுங்கள். தேவையான ஆவணங்கள் குறித்த தகவல்களைப் பெற்று, அவற்றைச் சமர்ப்பியுங்கள். KYC நடைமுறை முடிந்ததும், உங்கள் கணக்கு செயல்படுத்தப்படும்.