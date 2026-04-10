தோனி எங்கே இருக்கிறார்...? எப்போது வருவார்? - ருதுராஜ் சொன்ன பதில்

IPL 2026 MS Dhoni: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் - டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் போட்டியின் போது, சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் முன்னாள் கேப்டன் தோனியை காணவில்லை. அவர் எங்கே? எப்போது அணியில் இணைவார்?
Chennai Super Kings MS Dhoni: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 321 நாள்களுக்கு பின் வெற்றி பெற்றுள்ளது, அதுவும் 384 நாள்களுக்கு பின் சேப்பாக்கத்திலும் வென்றிருக்கிறது. இருந்தாலும் தோனி கடைசி வரை பெவிலியனில் இருந்து ஏன் வரவில்லை என ரசிகர்கள் கேள்வி எழுப்புகின்றனர். இதுகுறித்த பதிலை இங்கு விரிவாக காணலாம்.
ஐபிஎல் 2026 தொடரின் 18வது லீக் போட்டியில் சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் - டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணிகள் மோதின. டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணி முதலிரண்டு போட்டிகளில் வெற்றி, கடைசி போட்டியில் தோல்வி உடனும்; சிஎஸ்கே அணி மூன்று தோல்விகள் உடனும் இந்த போட்டிக்குள் வந்தது.
டாஸ் வென்ற டெல்லி அணி கேப்டன் அக்சர் பட்டேல் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தார். விப்ராஜ் நிகாமுக்கு பதில் ஆகிப் நபி சேர்க்கப்பட்டார். சிஎஸ்கே அணியில் பிரசாந்த் வீர், கார்த்திக் சர்மா, மேட் ஹென்றி ஆகியோர் நீக்கப்பட்டு டிவால்ட் பிரெவிஸ், அகேல் ஹொசைன், குர்ஜப்னீத் சிங் ஆகியோர் சேர்க்கப்பட்டனர்.
முதலில் பேட்டிங் செய்த சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 20 ஓவர்களில் 2 விக்கெட்டை மட்டும் இழந்து 212 ரன்களை அடித்தது. சஞ்சு சாம்சன் 115* ரன்களையும், ஆயுஷ் மாத்ரே 59 ரன்களையும், சிவம் தூபே 20* ரன்களையும் அடித்தனர். அக்சர் பட்டேல் மட்டுமே 1 விக்கெட்டை வீழ்த்தினார்.
தொடர்ந்து, 213 ரன்கள் இலக்கை நோக்கிச் சென்ற டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணி 20 ஓவர்களில் 189 ரன்களை அடித்து ஆல்-அவுட்டானது. சிஎஸ்கேவில் ஓவர்டன் 4, அன்சுல் கம்போஜ் 3, நூர் அகமது 1 என விக்கெட்டை வீழ்த்தினர். டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ் 60, பதும் நிசங்கா 41 ரன்களை சேர்த்தனர். ஆட்டநாயகனாக சஞ்சு சாம்சன் தேர்வானார்.
சிஎஸ்கே அணி 10வது இடத்தில் இருந்து, தற்போது 2 புள்ளிகளுடன் 9வது இடத்திற்கு முன்னேறியிருக்கிறது. கேகேஆர் அணி கடைசி இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. கடந்த சீசனில் இருந்து கடைசி இடத்திலேயே இந்த சிஎஸ்கே சற்று முன்னேறியிருப்பது ரசிகர்களை நிம்மதி அடைய வைத்திருக்கிறது.
321 நாள்களுக்கு பின் ஐபிஎல் தொடரில் சிஎஸ்கே வெற்றியை ருசித்துள்ளது. அதுவும் தொடர்ச்சியாக 6 போட்டிகளில் சேப்பாக்கத்தில் தோல்வியடைந்த சிஎஸ்கே, 384 நாள்களுக்கு பின் சேப்பாக்கத்தில் வென்றுள்ளது. அடுத்து வரும் ஏப்ரல் 14ஆம் தேதி தமிழ் புத்தாண்டு அன்று கேகேஆர் அணியுடன் சேப்பாக்கத்தில் சிஎஸ்கே மோதுகிறது.
டெல்லி போட்டியில் பிரெவிஸ் அணிக்குள் வந்து, அவர் பேட்டிங் செய்யாமலேயே சிஎஸ்கே வெற்றிபெற்றிருக்கிறது. இன்னும் தோனி அணிக்குள் வரவில்லை. கேகேஆர் போட்டிக்கு அவர் உடற்தகுதிபெற்று வந்துவிடுவாரா என்ற கேள்வி அனைவரிடத்திலும் உள்ளது. தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஸ்டாலினும் கூட, சஞ்சு சாம்சன் சதம் அடித்தாலும் தோனியை மிஸ் செய்வதாக பதிவிட்டுள்ளார். அந்தளவிற்கு தோனி எப்போது வருவார்? என்ற கேள்வி அனைவரிடத்திலும் உள்ளது. அவர் வந்தால் எந்த இடத்தில் விளையாடுவார் என்பதும் வேறு கேள்வி...
இந்நிலையில், சிஎஸ்கே பெரிய வெற்றியை பெற்றும் கூட தோனி பெவிலியனில் இருந்து வெளியே வரவில்லை. தோனி மைதானத்திற்கு வருவார் என பலரும் எதிர்பார்த்த நிலையில் அவரை காணவில்லை. இதுகுறித்து ருதுராஜ் கெய்க்வாட், டாஸின்போது கூறியதாவது, "தோனி ஹோட்டலில் இருந்து எங்கள் போட்டியை பார்த்து எங்களுக்கு ஆதரவளித்து வருகிறார். ஆனால் மிக விரைவில் நீங்கள் அவரை மைதானத்தில் காண்பீர்கள்" என கூறியிருந்தார். இதனால், அடுத்த போட்டியில் தோனி விளையாட அதிக வாய்ப்புள்ளது எனலாம்.