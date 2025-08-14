English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Fast Food வியாபாரத்தில் அதிக லாபம் பார்க்கும் நாடு! எது தெரியுமா?

Profit In The Fast Food: உலகம் முழுவதும் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் துறை வேகமாக வளர்ந்து வருகிறது. தினமும் கோடிக்கணக்கானோர் பர்கர், பீட்சா, சாண்ட்விச் போன்றவற்றை விரும்பி சாப்பிடுகின்றனர். இந்த சந்தையில் முன்னிலை வகிக்கும் நாடுகள் மற்றும் அவற்றின் ஆண்டு வருவாய் விவரங்கள் இதோ!

Fast Food

Profit In The Fast Food: Fast Food துறையில் அமெரிக்கா முதலிடத்தில், இந்தியா 13-வது இடத்தில் உள்ளது. ஆண்டு வருவாயில் பல நாடுகள் ஆயிரம் கோடி ரூபாயை கடந்துள்ளன. நகர்மயமாக்கம், வெளி உணவு கலாச்சாரம், Quick Service வளர்ச்சி - இவை அனைத்தும் இதற்குக் காரணம்.
அமெரிக்கா முதல் இடத்தில்: ஃபாஸ்ட் ஃபுட் வருவாயில் அமெரிக்கா முதலிடம் பிடித்துள்ளது. ஆண்டு வருவாய் ரூ. 7,015.98 கோடி. பர்கர், பீட்சா, சாண்ட்விச் போன்றவற்றுக்கான கோரிக்கை மிக அதிகம்.

இங்கிலாந்து மற்றும் பிரான்ஸ்: இங்கிலாந்து ரூ. 1,442.57 கோடி வருவாயுடன் இரண்டாவது இடத்தில். Greggs போன்ற பிராண்டுகள் முன்னிலையில். பிரான்ஸ் ரூ. 1,788.88 கோடி வருவாய் பெற்று, பாரம்பரிய உணவு மற்றும் சர்வதேச பாணியை இணைத்து வழங்குகிறது.  

பிற முன்னணி நாடுகள்: ஸ்வீடன், ஆஸ்திரியா, கிரீஸ், நார்வே போன்ற நாடுகளும் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் நுகர்வில் முன்னிலையில் உள்ளன. இவை பாரம்பரிய உணவுடன் நவீன Quick Service முறையையும் அதிகம் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளன.

மெக்சிகோ மற்றும் தென் கொரியா: மெக்சிகோ ஆண்டு ரூ. 1,766.47 கோடி வருவாய் பெற்றுள்ளது. தென் கொரியா உலக அளவில் ஏழாவது இடத்தில் இருந்து ரூ. 1,103.73 கோடி வருவாய் பெற்றுள்ளது.

சீனா, இத்தாலி: சீனா 9-வது இடத்தில். இத்தாலி 11-வது இடத்தில் இருந்து ரூ. 1,626.85 கோடி வருவாய் பெற்றுள்ளது. இவை பாரம்பரிய மற்றும் நவீன ஃபாஸ்ட் ஃபுட் பாணிகளை இணைக்கின்றன.

இந்தியாவின் நிலை: இந்தியா 13-வது இடத்தில் இருந்தாலும் ஆண்டு வருவாய் ரூ. 7,145.84 கோடி. நகர்மயமாக்கம், இளம் தலைமுறை அதிகமாக வெளியே உணவருந்துதல், Quick Service ரெஸ்டாரண்ட்களின் வளர்ச்சி ஆகியவை காரணம்.

