Horoscope : எந்த கிரக சேர்க்கை யாருக்கு சிறந்தது? 12 ராசிகளுக்குமான அதிர்ஷ்ட பலன்கள் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
Horoscope : ஜோதிடத்தில் உருவாகும் கிரக சேர்க்கைகள், எந்தெந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட பலன்களை கொடுக்கின்றன என்பதை இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
ஜோதிட சாஸ்திரத்தின்படி, நவக்கிரகங்கள் ஒரு ராசியில் இணையும்போது பல்வேறு யோகங்கள் உருவாகின்றன. எல்லா கிரகச் சேர்க்கைகளும் நற்பலன்களைத் தருவதில்லை. ஆனால், குறிப்பிட்ட சில கிரகங்கள் இணையும்போது அவை "ராஜயோகம்" என்று அழைக்கப்படுகின்றன. இந்த சேர்க்கைகள் எந்த ராசிகளுக்கு அமைந்தால் பெரும் அதிர்ஷ்டம் உண்டாகும் என்பதை விரிவாகக் காண்போம்.
குரு மற்றும் சந்திரன் சேர்க்கை - கஜகேசரி யோகம் : ஜோதிடத்தில் மிகவும் வலிமையான யோகங்களில் ஒன்று கஜகேசரி யோகம். சந்திரனும் குருவும் ஒரு ராசியில் இணைந்திருந்தாலோ அல்லது ஒருவருக்கொருவர் கேந்திரங்களில், அதாவது 1, 4, 7, 10 ஆகிய இடங்களில் இருந்தாலோ இந்த யோகம் உண்டாகும்.
இந்த சேர்க்கை குறிப்பாக கடகம், தனுசு, மற்றும் மீனம் ராசிகளுக்கு அளப்பரிய நன்மைகளைத் தரும். கடக ராசியில் குரு உச்சம் பெறுவதால், அங்கு சந்திரன் சேரும்போது அந்த ஜாதகர் சமுதாயத்தில் மிகப்பெரிய அந்தஸ்தையும், வற்றாத செல்வத்தையும் பெறுவார். இவர்கள் யானை பலம் கொண்டவர்களாகவும், தோல்விகளைக் கண்டு அஞ்சாதவர்களாகவும் இருப்பார்கள்.
சனி மற்றும் சுக்கிரன் சேர்க்கை : பொதுவாக சனியைப் பார்த்து அனைவரும் அஞ்சுவதுண்டு. ஆனால், செல்வத்தின் அதிபதியான சுக்கிரனும், கர்மகாரகனான சனியும் நட்பு கிரகங்கள். இவர்களின் சேர்க்கை ஒரு ஜாதகத்தில் இருந்தால், அந்த நபர் கடின உழைப்பின் மூலம் பெரும் சொத்துக்களைச் சேர்ப்பார்.
ரிஷபம், துலாம், மகரம் மற்றும் கும்பம் ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த சேர்க்கை அபரிமிதமான யோகத்தை அளிக்கும். குறிப்பாக, தொழில்துறையில் மிகப்பெரிய முன்னேற்றம், நிலபுலன்கள் வாங்குதல் மற்றும் ஆடம்பர வாழ்க்கை வசதிகள் இவர்களுக்கு எளிதில் கிட்டும். சனி வழங்கும் ஒழுக்கமும்,
சூரியன் மற்றும் புதன் சேர்க்கை - புதாதித்ய யோகம் : சூரியனும் புதனும் நெருங்கிய நட்பு கிரகங்கள். இவர்கள் இருவரும் ஒரு ராசியில் இணைந்திருப்பதை புதாதித்ய யோகம் என்பார்கள். இது அறிவாற்றலால் வரும் அதிர்ஷ்டத்தைக் குறிக்கும். மிதுனம், கன்னி மற்றும் சிம்மம் ராசிகளுக்கு இந்த சேர்க்கை மிகச்சிறந்த பலன்களைத் தரும்.
புதன் ஆட்சி அல்லது உச்சம் பெறும் மிதுனம் மற்றும் கன்னி ராசியில் இந்த சேர்க்கை நிகழும்போது, அந்த நபர் கல்வி, வணிகம் மற்றும் கணிதத் துறையில் உலகப் புகழ் பெறுவார். அரசுத் துறையில் உயரிய பதவிகள் இவர்களைத் தேடி வரும்.
செவ்வாய் மற்றும் குரு சேர்க்கை - குரு மங்கள யோகம் : வீரத்திற்கு அதிபதியான செவ்வாயும், ஞானத்திற்கு அதிபதியான குருவும் இணையும்போது குரு மங்கள யோகம் உண்டாகிறது. இந்த சேர்க்கை ஒருவருக்குத் துணிச்சலையும் அதேசமயம் தர்மமான வழியில் நடக்கும் குணத்தையும் கொடுக்கும். மேஷம், விருச்சிகம், தனுசு மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளுக்கு இந்த சேர்க்கை ராஜயோகத்தை வழங்கும்.
குறிப்பாக மேஷம் மற்றும் விருச்சிகம் ஆகிய செவ்வாயின் வீடுகளில் குரு அமரும்போது, ரியல் எஸ்டேட், காவல்துறை அல்லது ராணுவத்தில் உயர் பொறுப்புகளைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் அமையும். இவர்களுக்கு எப்போதும் ஒரு பாதுகாப்பான மற்றும் கௌரவமான வாழ்க்கை அமையும்.
ராகு - சுக்கிரன் சேர்க்கை : ராகுவை ஒரு நிழல் கிரகம் என்று ஒதுக்கினாலும், சுக்கிரனுடன் ராகு சேரும்போது அது "போக யோகத்தை" அளிக்கிறது. நவீன காலத்தில் ஆடம்பரமான வாழ்க்கை வாழ இந்த சேர்க்கை மிக முக்கியமானது.
ரிஷபம் மற்றும் துலாம் ராசிகளுக்கு இந்த சேர்க்கை கலைத்துறை, சினிமா மற்றும் வெளிநாட்டு வர்த்தகத்தில் பிரம்மாண்டமான வெற்றியைத் தேடித்தரும். திடீர் பணவரவு மற்றும் எதிர்பாராத அதிர்ஷ்டங்கள் இவர்களுக்கு அடிக்கடி நிகழும்.
கிரகங்களின் சேர்க்கை மட்டும் ஒருவருக்கு வெற்றியைத் தந்துவிடாது. அந்த கிரகங்கள் அமர்ந்திருக்கும் வீட்டின் வலிமை (பாவகம்) மற்றும் தற்போதைய தசாபுக்தி ஆகியவையும் மிக முக்கியமானவை. ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் லக்கினத்திற்கு 1, 5, 9 ஆகிய திரிகோண இடங்களிலோ அல்லது 1, 4, 7, 10 ஆகிய கேந்திர இடங்களிலோ மேற்சொன்ன சுப கிரகச் சேர்க்கைகள் அமைந்தால், அவர்கள் வாழ்வில் மிகப்பெரிய அதிர்ஷ்டசாலியாகத் திகழ்வார்கள் என்பது உறுதி.