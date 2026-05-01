  • இந்தியாவில் எந்த மாநிலத்தில் தங்கம் விலை குறைவு? சூப்பர் அப்டேட்

தங்கம் விலை (gold price) இப்போது சர்க்கஸ் காட்டிக் கொண்டிருந்தாலும், விலை ஏறுவது மட்டும் நின்றபாடில்லை. அவ்வப்போது விலை குறைவு என்ற செய்தி வந்தாலும் கூட்டி கழிச்சி பார்த்தால் தங்கம் விலை உயர்ந்து கொண்டே தான் செல்கிறது.   

இது திருமணம் உள்ளிட்ட சுப நிகழ்ச்சிகளுக்கு தங்கம் வாங்குபவர்களுக்கு கடினமாக இருந்தாலும், முதலீடு அடிப்படையில் பார்க்கும்போதும், பண வீக்கத்தின் பாதுகாப்பு அரணாகவும் இருக்கிறது. இந்த கண்ணோட்டத்தில் பொதுமக்களுக்கு தங்கம் விலை ஏற்றம் மகிழ்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறது என்றே சொல்லலாம்.  

அந்தவகையில், இன்றைய தேதியில் எந்த மாநிலத்தில் மிக குறைவு, எங்கு வாங்கலாம்? அதற்கான விதிமுறைகள் தெரிந்து கொள்வது அவசியம்.  

கேரளா: தென்னிந்தியாவிலேயே தங்கம் விலை குறைவாகக் கிடைக்கும் மாநிலம் இதுதான். இன்று ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ. 13,965.  

கர்நாடகா,பெங்களூரு: கேரளாவிற்கு அடுத்தபடியாக இங்கே தங்கம் விலை ஓரளவுக்குக் குறைவாகவே உள்ளது. இன்று ஒரு கிராம் ரூ. 13,990.  

தமிழ்நாடு சென்னை: தமிழகத்தில் தங்கத்தின் தேவை அதிகம் என்பதால் விலை சற்று கூடுதலாக இருக்கும். இன்று ஒரு கிராம் ரூ. 14,020.  

மகாராஷ்டிரா மும்பை: இந்தியாவின் நிதித் தலைநகரான மும்பையில் போக்குவரத்துச் செலவு காரணமாக விலை சற்று அதிகம். இன்று ஒரு கிராம் ரூ. 14,050.  

டெல்லி: வட இந்தியாவில் தங்கத்தின் விலை தென் மாநிலங்களை விடச் சற்றே அதிகமாகவே காணப்படுகிறது. இன்று ஒரு கிராம் ரூ. 14,080.  

மாநிலத்திற்கு மாநிலம் தங்கம் விலையில் மாற்றம் ஏற்படுவதற்கு உள்ளூர் வரிகள், போக்குவரத்துச் செலவுகள் மற்றும் அந்தந்த மாநில நகைக்கடை சங்கங்கள் நிர்ணயிக்கும் விலையே முக்கியக் காரணங்களாகும். குறிப்பாக, கடல்வழி இறக்குமதி வசதி உள்ள கேரளா போன்ற மாநிலங்களில் போக்குவரத்துச் செலவு குறைவதால் விலை மலிவாகக் கிடைக்கிறது.  

உங்களிடம் பெரிய அளவில் முதலீடு செய்யப் பணம் இல்லையென்றால், நீங்கள் தங்க நாணயங்களை தேர்வு செய்யலாம். நகையாக வாங்கும் போது செய்கூலி மற்றும் சேதாரம் என 10% முதல் 20% வரை கூடுதல் செலவாகும். ஆனால் நாணயங்களாக வாங்கும் போது இந்தக் கூடுதல் செலவு மிகக் குறைவு. சேமிப்பிற்காக வாங்குபவர்கள் 1 கிராம் அல்லது 2 கிராம் நாணயங்களாகச் சிறுகச் சிறுகச் சேமிப்பது புத்திசாலித்தனமான முதலீடு.  

விலை குறைவாக இருக்கிறது என்பதற்காக வேறொரு மாநிலத்திற்குச் சென்று அதிக அளவில் தங்கம் வாங்குபவர்களாக இருந்தால், எங்கு தங்கம் வாங்கினாலும் முறையான ஜிஎஸ்டி பில் வைத்திருக்க வேண்டும்.  

விவாகரத்துக்கு பிறகு வைப் செய்யும் ஹன்சிகா.. என்னன்னு பாருங்க! ஆஹா போட்டோஸ்