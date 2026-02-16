English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • டி20 உலகக் கோப்பை: சூப்பர் 8 சுற்றில் இந்திய அணி மோதப்போவது யார் யாருடன்? முழு விவரம்

T20 World Cup 2026: இந்திய கிரிக்கெட் அணி நேற்றிய டி20 உலகக் கோப்பை போட்டியில் பாகிஸ்தான் அணியை வீழ்த்தியதன் மூலம் சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றுள்ளது. 

 
சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணி தங்களது அசத்தலான ஆட்டத்தினால் சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு முன்னேறி உள்ளது. அச்சுற்றின் முதல் போட்டியை அகமதாபாத்தின் நரேந்திர மோடி மைதானத்தில் விளையாட இருக்கிறது.   

சூப்பர் 8 சுற்றில் இந்திய அணி எய்டன் மார்க்ரம் தலைமையில் விளையாடி வரும் தென்னாப்பிரிக்கா அணியை எதிர்கொள்ளக்கூடும் என தெரிகிறது.   

அதேபோல் மற்றொரு போட்டியாக ஆஸ்திரேலியா அணியை எதிர்கொள்ளக்கூடும். இப்போட்டி சென்னையின் சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் நடைபெற அதிக வாய்ப்புள்ளது. 

சூப்பர் 8 சுற்றில் இந்தியா தனது கடைசி போட்டியாக சாய் ஹோப் தலைமையிலான வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியை எதிர்கொள்ள இருக்கிறது. இது நேற்றைய போட்டிக்கு பின்னர் உறுதி செய்யப்பட்டது. இப்போட்டி கொல்கத்தாவின் ஈடன் கார்டன் மைதானத்தில் நடைபெற இருக்கிறது.   

சூப்பர் 8 சுற்று இரண்டு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அதில் முதல் இரண்டு இடங்களில் இருக்கும் 4 அணிகள் அரையிறுதி போட்டிக்கு தகுதி பெறும்.   

இந்திய அணி தனது குரூப் சுற்றின் இறுதி போட்டியாக நெதர்லாந்து அணியை எதிர்கொள்ள இருக்கிறது. இப்போட்டி பிப்ரவரி 18ஆம் தேதி அம்கமதாபாத்தின் நரேந்திர மோடி மைதானத்தில் நடைபெற இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

டி20 உலகக் கோப்பைக்கான இந்திய அணி: சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), அபிஷேக் சர்மா, திலக் வர்மா, சஞ்சு சாம்சன், ஷிவம் துபே, இஷான் கிஷன், ஹர்திக் பாண்டியா, அர்ஷ்தீப் சிங், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, ஹர்ஷித் ராணா, வருண் சக்கரவர்த்தி, குல்தீப் யாதவ், அக்சர் படேல் (துணை கேப்டன்), வாஷிங்டன் சுந்தர், ரிங்கு சிங்.   

