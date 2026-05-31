2026-ல் அரசு வேலை வாய்ப்பு யோகம் எந்தெந்த ராசிகளுக்கு இருக்கு? தேர்வு எழுதினால் போதும்!

Published: May 31, 2026, 02:36 PM IST|Updated: May 31, 2026, 02:36 PM IST

government job horoscope : 2026ல் அரசு வேலைவாய்ப்பு யோகம் எந்தெந்த ராசிகளுக்கு இருக்கிறது? என்பதை இங்கே பார்க்கலாம்.

 

government job horoscope : அரசு வேலைக்கு முயற்சி செய்பவர்களில் யார் யாருக்கு இந்த ஆண்டு ஜோதிடரீதியாக வாய்ப்புகள் பிரகாசமாக இருக்கிறது என்பதை இங்கே பார்க்கலாம்.

 

ஜோதிட சாஸ்திரத்தின்படி, ஒருவருக்கு நிரந்தரமான உத்தியோகம் மற்றும் அதிகாரமிக்க அரசாங்க வேலை கிடைக்க வேண்டும் எனில், ஜாதகத்தில் பத்தாம் இடமான ஜீவன ஸ்தானம் மற்றும் ஆறாம் இடமான உத்தியோக ஸ்தானம் பலமாக இருக்க வேண்டும். மேலும், அதற்குரிய கிரகங்களான சூரியன், செவ்வாய் மற்றும் கர்மகாரகன் சனி பகவானின் அருள் மிகவும் அவசியமாகும். 

 

இந்த 2026-ஆம் ஆண்டில் நிகழும் முக்கிய கிரகப் பெயர்ச்சிகள், சிம்ம ராசி உள்ளிட்ட சில குறிப்பிட்ட ராசிக்காரர்களுக்குக் கடுமையான உழைப்பிற்குப் பின் அரசுப் பணியை வாரி வழங்கக் காத்திருக்கின்றன.

 

மிதுன ராசி (ஜீவன சனி யோகம்): மிதுன ராசிக்கு 10-ஆம் இடமான ஜீவன ஸ்தானத்தில் சனி அமர்வதால் உத்தியோகத்தில் பெரிய மாற்றங்கள் ஏற்படும். குரு பகவானின் அருளோடு சேர்ந்து அரசு வேலைக்கான தேர்வுகள் எழுதினால் நிச்சயம் உங்களுக்குப் பணி ஆணை (Appointment Order) கைக்கு வரும்.

 

ரிஷப ராசி (லாப சனி யோகம்): 2026-ல் சனி பகவான் உங்களுக்கு 11-ஆம் இடமான லாப ஸ்தானத்திற்கு வருகிறார். இதனால், நீங்கள் நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்து எழுதிய போட்டித் தேர்வுகளில் நல்ல மதிப்பெண்கள் பெற்று தேர்ச்சி அடைவீர்கள்.

 

சிம்ம ராசி (அதிபதி சூரியன் பலம்): உங்கள் ராசிநாதன் சூரியன் என்பதால் இயல்பாகவே உங்களுக்கு அரசு வேலை மீது ஈர்ப்பு இருக்கும். இந்த ஆண்டு குரு மற்றும் சனியின் சாதகமான பார்வையால், நீங்கள் எழுதும் போட்டித் தேர்வுகளில் (TNPSC, UPSC, SSC) மிக எளிதாகத் தேர்ச்சி பெற்று உயர் அதிகாரியாக அமரும் யோகம் உண்டு. குறிப்பாக, நிர்வாகத் துறை மற்றும் காவல் துறையில் வேலை நிச்சயம்.

 

 

துலா ராசி (ஆறாம் இடத்து சனி): போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தீவிரமாகப் படித்துக் கொண்டிருக்கும் துலா ராசி அன்பர்களுக்கு இந்த ஆண்டு மிகவும் சாதகமானது. 6-ஆம் இடத்து சனி எதிர்ப்புகளையும், போட்டித் தேர்வுகளையும் எளிதாக வெல்ல வைப்பார்.

 

விருச்சிக ராசி (குரு பார்வை யோகம்): செவ்வாயின் ஆதிக்கம் பெற்ற உங்களுக்குக் குருவின் பார்வை பலம் கிடைப்பதால், இந்த ஆண்டு நடத்தப்படும் அரசுத் தேர்வுகளில் எளிதாகத் தேர்ச்சி பெற்று அரசுப் பணியில் அமர்வீர்கள்.

 

இவர்களைத் தவிர்த்து மற்ற ராசிகளுக்கு அரசு வேலைவாய்ப்பு அதிர்ஷ்டம் இல்லையா? என கேட்டால் நிச்சயம் இருக்கிறது. திருவள்ளுவர் வாக்குப்படி, முயற்சி மெய்வருத்தக்கூலி தரும். அதாவது முயற்சி திருவினையாக்கும். உங்கள் படிப்பு பயிற்சி மீது நம்பிக்கை வைத்து தொடர்ந்து படிக்கவும் வெற்றி பெறுவீர்கள்.

