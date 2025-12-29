மீண்டும் வெளியாகும் ரஜினியின் மற்றொரு படம்.. படையப்பாவை தொடர்ந்து இந்த படமும் ரீ-ரிலீஸ்!

Rajinikanth Next Re-Release Movie: ரஜினிகாந்த்தின் படையப்பா திரைப்படம் சமீபத்தில் வெளியாகி மீண்டும் மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.
நடிகர் ரஜினிகாந்த் கடந்த டிசம்பர் 12ஆம் தேதி அவரது 75வது பிறந்தநாளை கொண்டாடினார். அன்று அவரது திரையுலக பயணத்தில் முக்கிய திருப்பமாக அமைந்த படையப்பா திரைப்படம் ரீ-ரிலீஸ் ஆனது.
கடந்த 1999ஆம் தேதி இயக்குநர் கே.எல். ரவிக்குமார் இயக்கத்தில் வெளியான படம் படையப்பா. இப்படம் அப்போதே நல்ல வசூலை ஈட்டு தற்போது அனைவருக்கும் பிடித்தமான படைமாக உள்ளது.
இந்த நிலையில், ரஜினிகாந்த்தின் 50 ஆண்டு திரையுலக பயணத்தை கொண்டாடும் வகையில், படையப்பா திரைப்படம் அவரது பிறந்தநாள் அன்று ரீ-ரிலீஸ் ஆனது.
இப்படத்தை மீண்டும் ரசிகர்கள் கொண்டாடி தீர்த்தனர். ரூ. 100 கோடிக்கு மேல் வசூலும் செய்தது. இந்த நிலையில், படையப்பா படத்தை தொடர்ந்து ரஜினியின் மற்றொரு படமும் ரீ-ரிலீஸ் ஆக உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
1982ஆம் ஆண்டு இயக்குநர் ஜெகநாதன் இயக்கத்தில் வெளியான மூன்று முகம் திரைப்படத்தை மீண்டும் வெளியிட திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
இப்படம் மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்ற படம். இப்படத்தில் ரஜினிகாந்த் அலெக்ஸ் பாண்டியன், அருண், ஜான் ஆகிய 3 கதாபாத்திரங்களில் நடித்திருந்தார். குறிப்பாக அலெக்ஸ் பாண்டியன் கதாபாத்திரம் அனைவரியும் பெரிதாக கவர்ந்தது. மேலும், ரஜினிகாந்த் இப்படத்திற்காக தமிழக அரசின் சிறந்த நடிகர் என்ற விருதை பெற்றிருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.