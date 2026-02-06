'தளபதி’ பட்டத்துக்கு சொந்தக்காரர்கள்! விஜய் மட்டும் கிடையாது..யாரெல்லாம் தெரியுமா?

‘Thalapathy’ Title in Tamil Nadu : தமிழ்நாட்டில், ‘தளபதி’ என்று பெரும்பாலானோர் விஜய்க்கு கொடுக்கின்றனர். ஆனால், விஜய்யை தவிர வேறு யாருக்கெல்லாம் இது சொந்தம் தெரியுமா?
‘Thalapathy’ Title in Tamil Nadu : தமிழ் மக்களை பொறுத்தவரை, ஒருவர் மக்களால் பெரிதும் கொண்டாடப்பட்டால் அவருக்கு ஏதேனும் ஒரு பெயர் வைத்து அழைப்பதுண்டு. அப்படி அழைக்கப்படுபவர்கள் பெரும்பாலான சமயங்களில் நடிகர்களாகவோ, அரசியல் தலைவர்களாகவோ இருக்க கூடும். அப்படி, தமிழ்நாட்டிலும் ஃபேமஸான பட்டமாக இருக்கிறது ‘தளபதி’. இப்படி யாரையெல்லாம் அழைப்பார்கள் தெரியுமா?
தமிழ் திரையுலகில், முக்கிய நடிகராகவும், டாப் நட்சத்திரமாகவும் இருந்தவர் விஜய். இப்போது வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் அடியெடுத்து வைக்கப்போவதால், தமிழக வெற்றிக்கழகம் எனும் கட்சியை தொடங்கி, முழு நேர அரசியலில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.
திரையுலகில் இருந்த போது விஜய்யை ஆரம்பத்தில் பலர், ‘இளைய தளபதி’ என்று அழைத்து வந்தனர். திருப்பாச்சி, கில்லி, போக்கிரி சமயங்களில் எல்லாம் விஜய்யை அனைவரும் அப்படித்தான் அழைப்பர். ரசிகன் என்கிற படத்தில் அவருக்கு இப்படியொரு பெயர் கொடுக்கப்பட்டது.
திரையுலகில் விஜய் நிலையான இடத்திற்கு வந்த பின்பு, ரசிகர்கள் கொடுத்த ‘இளைய தளபதி’ எனும் டைட்டில் ‘தளபதி’ என்று மாறியது. அதுவே இப்போது அரசியலிலும் அவருக்கு உதவி வருகிறது. இவரை மக்கள் ‘தளபதி’ என்றே அழைக்கின்றனர். ஆனால், தமிழ் மக்கள் இவரை மட்டும் தளபதி என அழைப்பதில்லை என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா?
தற்போதைய தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சரும், கலைஞர் கருணாநிதியின் மகனுமான மு.க.ஸ்டாலினையும் திமுக-வினர் ‘தளபதி’ ஸ்டாலின் என்று குறிப்பிடுவதுண்டு. தேர்தல் சமயங்களில், இவரது பெயருக்கு முன்னர் ‘தளபதி’ என்கிற அடைமொழியை வைத்துதான் வாக்குகள் கேட்கப்படும்.
விஷால் இந்த லிஸ்டில் இருப்பது உங்களை ஷாக் ஆக்கலாம். விஷாலுக்கும், அவரது ரசிகர்கள் மத்தியில் ‘புரட்சி தளபதி’ என்கிற பெயர் இருக்கிறது. சில டைட்டில் கார்ட்களிலும் இதனை பார்க்க முடியும்.
எத்தனை தளபதிகள் இருந்தாலும், கூகுளில் தளபதி அல்லது Thalapathy என தேடினால், விஜய்யின் முகம்தான் வந்து நிற்கும். காரணம், பல்வேறு செய்தி நிறுவனங்கள் மற்றும் ரசிகர்களின் சமூக வலைதள பக்கங்களில் விஜய்யை ‘தளபதி’ என்றே குறிப்பிட்டிருக்கின்றனர்.
உண்மையில் தளபதி என்றால் என்ன தெரியுமா? ராணுவம் போன்ற சக்தி வாய்ந்த படையில் இருக்கும் தலைமை பொறுப்பில் இருப்பவர்களை இப்படி குறிப்பிடுவர். இவர்களை மக்களின் தலைவர் என்றும் சொல்லலாம். இந்த பெயருக்கு ஏற்றார் போல் விஜய் நடந்து கொள்வாரா என்பது, வருகிற சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு பின்பு தெரியும்.